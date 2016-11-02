金诚控股荣获“2016香港杰出企业”称号

更好地推动未来经济发展

香港2016年11月2日电 /美通社/ -- 11月1日，在香港权威财经杂志《经济一周》举办的“香港杰出企业巡礼2016盛典”晚宴上，金诚集团旗下金诚控股从众多香港上市公司中脱颖而出，荣获2016年“香港杰出企业”称号。这再次体现了国际资本市场和香港经济界对金诚集团实力和发展前景的认可。

金诚集团董事长、金诚控股董事局主席韦杰先生在颁奖典礼上说：“金诚集团是一家致力于城市整体开发现代金融服务集团，而金诚集团旗下的金诚控股在金诚新型城镇化发展进程中，可以利用自身资源和战略平台，为香港和世界的经济带来更大的推动作用。”

作为香港极具代表性及权威性的财经杂志，《经济一周》已有30多年的历史，自2004年起，《经济一周》每年均举办“香港杰出企业巡礼”。

今年，金诚控股获得“香港杰出企业2016”殊荣，一同获奖的有新世界发展有限公司、香港铁路有限公司、东亚银行有限公司等22家优秀上市企业。而金诚控股则是其中成长最快、最具发展潜力的企业之一。

今年5月12日，韦董在港交所敲响铜锣，从那一刻起，金诚控股宣布在香港上市，正式驶入国际资本市场。

对于选择在香港上市的原因，韦董在当时答记者问的会上表示：“香港是一个资本和股票市场健全的国际大都市，我希望透过香港公开透明的平台，给大家展示一个公开透明的金诚。”

金诚控股的上市意味着金诚集团将会受到更多人的关注，金诚在加快全球化发展的同时，更加注重区域市场的精耕细作。而任何精细化发展，都需要特色化。在日本、韩国以及台湾等国家或地区，金诚将集团特点与区域优势相结合，实施中学为体，西学为用的发展战略。

在利用区域特色资源，完善集团产业链的同时，金诚更是推动了中国产业与亚洲市场的交流发展。于金诚而言，亚洲市场更像是一个能够撬动全球先进资源的有力杠杆，借助这个发力点，金诚服务全球新型城镇化的步伐也会更加稳健。

“金诚目前在全世界的业务发展取得了很大的进展，从加拿大，韩国，香港，台湾到日本，如今的金诚已经足够有能力引入先进的技术、人才和产业运营。”韦杰先生在近日同济大学的演讲中指出，金诚正是希望用新型城镇化这种模式推动整个经济的发展，并缓解目前世界经济现状中的症状。