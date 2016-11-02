喜来登酒店从八大菜系中吸取灵感推出“对味”中国菜单

携手美食家沈宏非，将中国味道与葡萄酒搭配，创造出意想不到“对的味道”，菜单将陆续登录大中华区所有喜来登酒店

中国杭州2016年11月2日电 /美通社/ -- 喜来登酒店及度假村于今日正式推出为大中华区量身定制的 “对味”中国菜单。“对味”中国菜单由著名美食家、热播美食纪录片《舌尖上的中国》艺术顾问沈宏非与品牌联手打造，灵感汲取自中国八大菜系，将中国味道与葡萄酒进行搭配，创造出意想不到的、更富层次感的味觉体验。“对味”菜单将陆续登录大中华区所有喜来登酒店。

“对味”菜单是喜来登品牌一项新颖的饮食方案，以新奇且出人意料的方式为宾客提供独特的餐饮组合，延伸了传统配餐原则所秉持的界限。“对味”菜单通过极富想象力的菜品，如手工精制的精美小食搭配高档葡萄酒和当地精酿啤酒，为酒店大堂吧的宾客带来更佳体验。对于中国而言，这份菜单汲取了中国八大菜系精髓的中国味道，搭配葡萄酒，为宾客带来“中西搭配”的“对的味道”。

“我们很高兴推出为大中华区量身定制的“对味”中国菜单。它不仅提升了宾客的餐饮体验，也为更多旅客提供了足不出户即可品尝地道中国美食的机会。”万豪国际集团大中华区首席执行官何国祥（Stephen Ho）先生表示。“喜来登在中国始终处于行业领先地位，目前拥有75家酒店，仍有46家处于建设中，品牌足迹覆盖中国最具吸引力的旅游目的地和门户城市。考虑到喜来登在中国的强劲发展趋势，为宾客提供最佳的旅行体验对我们而言至关重要。”

此外，喜来登品牌亦推出了另外两项旅行解决方案，帮助宾客寻找更高效的入住体验。1小时发现之旅（1-Hour Gem）-- 只需1小时，即可轻松探索从大中华区9个目的地中精心挑选出的最具当地风情的景点。喜来登PackPoint行李管理应用程序（PackPoint Packing for Sheraton）是一款免费的旅行App，帮助旅客轻松踏上旅途，而不遗忘任何旅行必需品。这款App可根据目的地、旅行时间、当地天气情况和计划活动来创建行李打包清单。

杭州滨江银泰喜来登大酒店

杭州滨江银泰喜来登大酒店于2016年6月开业，是喜来登品牌强势扩张计划中的一部分 -- 即2020年前在全球各地新开150家酒店。杭州是中国浙江省的省会，是中国最负盛名的旅游城市，同时它也是中国发展最为迅速的城市之一，多个经济和技术开发区推动着杭州的增长。

杭州滨江银泰喜来登大酒店是大中华区喜来登大酒店家族的最新成员，位于杭州蓬勃发展的商业区中心地带 -- 滨江区，距离杭州市大型企业的办公室仅数步之遥。酒店交通便利，距离杭州萧山国际机场（HGH）仅有23公里，并坐拥杭州市区和钱塘江的壮观美景。

杭州滨江银泰喜来登大酒店拥有301间精致典雅、时尚别致的客房和套房，11间多功能厅，其中包含一间740平方米的无柱宴会厅，可同时容纳500人。

酒店还提供各类国际珍馐佳肴，宾客可在采悦轩®中餐厅尽享现代粤菜、辛辣川菜以及颇具当地风味的杭帮菜，或在喜来登品牌盛宴标帜餐厅®体验开放式厨房出品的美食珍馐，也可在洋溢着现代装饰美学的大堂吧品尝种类丰富的单一麦芽威士忌、鸡尾酒和传统茗茶。此外，喜来登®行政酒廊可提供免费早餐和全天茶点。