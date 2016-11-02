第2届实时互联网大会汇聚国内外实时领域超级大咖

实时互联网大会深度解读：当实时通信遇上互联网 实时互联网正在“野蛮生长”

北京2016年11月2日电 /美通社/ -- 2016年10月28日，在北京喜来登长城饭店，由声网 Agora.io 和美国最权威的 IT 行业组织 TMC 联合主办、CSDN 承办的第2届实时互联网大会（亚洲站）盛大开幕。RTC 2016 实时互联网大会以“Enable Realtime Internet” 为主题，吸引了来自国内外实时领域的技术和行业超级大咖，以及 Google、阿里、百度、小米、沪江、陌陌、Intel、Meetme 等众多演讲嘉宾将齐集讨论，专注实时通信技术在教育、医疗、社交、企业协作、游戏、直播、IoT、VR 等多个互联网行业的应用，以此洞悉未来互联网新趋势和商业的新机会。详情猛戳：大会官网 (http://bss.csdn.net/m/topic/real_time/index)



RTC 2016 实时互联网大会

RTC 2016 实时互联网大会正式召开

RTC 2016 实时互联网大会一开始，声网 Agora.io 创始人兼 CEO 赵斌致开幕词，赵斌首先欢迎与会嘉宾、开发者来到 RTC 2016实时互联网大会现场，并为参会者介绍了即将分享的技术大咖及接下来他们将要分享各自在实时通信领域的技术、应用与经验。与会嘉宾对于过去两年，实时通信行业的迅猛发展和对于互联网各垂直行业和领域产生的深远影响，分别从各自专业的角度做出了深度的解读。会场火爆，吸引了近千名开发者、技术人员、互联网行业的精英热情参与。

定义实时互联网

作为美国实时通信大会的发起人，前北电 CTO Phil Edholm 以《Defining the Real Time Web》为主题率先开讲。Phil 表示，实时通信已经运用的非常广泛，像 Skype 已经替代手机的电话功能，实时通信嵌入到很多手机应用中，这才是划时代的标志。过去100年以来，固话是人们主要的沟通方式，如今固话逐渐被手机和互联网取代。



部分发言嘉宾：左上美国实时通信大会的发起人、前北电CTO Phil Edholm，右上RTC大会的发起者、声网Agora.io创始人兼CEO赵斌，左下沪江CCtalk云总裁陆坚，右下英特尔软件和服务事业部Web技术与优化中心总监张琦

在 WebRTC 开始出现的时候，它的概念非常简单，就是能够将通信功能融入到浏览器、融入到 PC 当中。但到了2012年的时候发生了变化，人们的需求开始向移动互联网转变，这也就需要将 WebRTC 嵌入到这些移动的 App 当中，以满足用户对移动通信的需要。然而，由于开源技术 WebRTC 本身的技术和平台的局限，行业需要更加有创造力，更加低延时、稳定、高质量的音视频实时通信解决方案。

Phil Edholm 还表示，到2018年后 App 通信将成为主流，未来的趋势将由 Real Time in Apps 向 A Mobile World 转变，实时通信 RTC 也将在远程医疗、在线教育、电商、呼叫中心、社交、直播、游戏，以及前沿领域 AR/VR ，IoT 等行业和领域应用越来越广泛。实时通信为什么对 App 那么重要？Phil 认为主要基于以下两点：首先是它的用户粘性很强，并且人与人之间的互动也更加社交化、个性化和极具价值；其次 App 本身有价值，用户必然会花费大量的精力来使用它。Phil 断言, 实时通信技术必将乘着移动互联网发展的东风野蛮生长。

风起云涌实时互联

RTC 大会的发起者、声网 Agora.io 创始人兼 CEO 赵斌以《风起云涌实时互联》为我们解读了实时通信行业的版图。首先赵斌非常欣喜的表示，最近 iOS 10系统的发布，将基于音视频通话提到了电信通话一样的级别。作为通信领域里程碑事件，代表基于音视频通话具有和电话同样的优先级，不会在呼叫过程中被突来的电话打断。

但在去年有了这样一个观点，说”社交已经结束了”，即中国的微信和美国的 FaceBook 已经取得了无法动摇的穿透和行业地位。但随着过去一年的发展，声网认为社交仍是未来实时互联网上面一个最活跃、最具发展潜力的行业和领域之一。不仅如此，赵斌还针对远程医疗、在线教育、社交、游戏、直播、IoT、呼叫中心、娱乐行业等领域分别解析了实时通信的广泛应用。

赵斌表示，在去年大会中讲到对于 WebRTC 标准的看法，也存在两种典型的心态，一种认为 WebRTC 作为开源项目，并不需要太复杂的工作，也不需要质量监控等；而另外一种则认为 WebRTC 没用，实时通信质量难以保障。但通过这一年多的实践，随着专业供应商和专业服务的深入，实时通信质量得到一定的保障，为大家开展业务提供了更扎实的基础。

最后，赵斌为我们分享了 WebRTC 的最新发展情况，如 WebRTC 的发展曲线及 WebRTC 在中国的持续成长。但通过对 WebRTC 通话质量监测数据来看，其通信质量和 QoE 体验质量还远远没有达到用户期望水平。而声网 Agora.io 的实时云服务恰好就是 WebRTC 所缺失，通过全球部署的 SD-RTN（软件定义实时网）对 WebRTC 最好的补充，为实时通信行业提供有 QoE 体验质量保障的通信服务。

实时通信和流媒体的融合

第四位演讲嘉宾来自沪江 CCtalk 云总裁陆坚，他以《互动直播：实时通信和流媒体的融合》为主题，为与会嘉宾分享了视频会议的重要技术突破和行业影响。

接下来，陆坚为我们分享了另外一个议题即视频流媒体。在正式分享前，陆坚还讲述了一段在苹果公司开发流媒体的经历，并在乔布斯逝世5周年之际，写了一篇关于苹果流媒体诞生的点滴。陆坚为我们介绍了视频流媒体的发展及在当下各个行业中的应用，但过去实时视频通信和流媒体原本是两个领域，如今它们正在走向融合。但同时陆坚也指出了存在的技术难题，如低延时视频会议和高延时流媒体之间的切换，视频会议模式能否支持超大规模分发及 RT-CDN 等难题等待技术大咖去解决。

助力万物实时互联

英特尔软件和服务事业部 Web 技术与优化中心总监张琦以《英特尔协同通信技术，助力万物实时互联》为主题，为大家分享了在英特尔，在实时通信在物联网方面的应用和贡献。张琦首先分享了一组数据，即在未来将有越来越多的设备接入互联网，也就是当下谈及最多的物联网。为了让如此多的设备相互之间共享数据或传播数据，并把这些数据存储并进行分析，英特尔提供了一整套软件解决方案。

这套解决方案主要基于 WebRTC 标准设计，英特尔之所以重视 WebRTC，首先它是标准的通信技术；第二它能够帮助英特尔快速实现万物互联这个愿景，同时也能帮助整个业界实现这个愿景。

大咖说：当实时通信遇上互联网

本次 RTC 实时互联网大会的高峰对话环节，参加本次对话的四位大咖分别来自，沪江 CCtalk 云总裁陆坚、陌陌技术副总裁王春来、春雨国际 CEO 熊娟及去哪儿呼叫中心总经理罗震，以《当实时通信遇上互联网，看4大行业的应用格局》为主题，共同分享各自行业在实时通信方面的应用。

大咖说：当实时通信遇上互联网

当实时通信遇上互联网，王春来表示陌陌是个社交软件、社交平台，在社交软件上面用户行为可抽象为三种行为，社交的拓展、社交关系的建立和社交关系的维护。但当视频和直播应用出来之后，对于这三个方面都有非常好的帮助。用户之间可以很好的进行交互和娱乐，实时通讯能帮助用户更好的拓展、建立和维护社交关系。

当实时通信遇上互联网，陆坚表示沪江网是做在线教育的，所有的东西都要在线上进行，所以必须考虑在线上如何把教学内容传达出去，即使在线上教学也可以产生线下的教学效果。而实时通信技术的成熟，对于在线教育行业将会带来很大的促进作用。陆坚认为实时全互动直播直播将发挥更大的作用让交互和现场变得更加生动。

当实时通信遇上互联网，熊娟首先分享了一组最新数据，即美国已经有48个州通过远程视频问诊的合法性。但国内患者通常有三个顾虑：首先，我有没有被误诊；其次，如果确诊了这个病，国外有没有更好的用药和路径指导；最后，如果我出国治疗，哪个地方的方案最优，价格又是怎样的。而远程问诊可以极大的降低患者的痛苦，提高医疗效率和准确性，因此远程医疗将是整个医疗行业发展的一个方向。

当实时通信遇上互联网，罗震为我们举了一个很实际的例子，即实际生活中用户的一些应用场景，如酒店无法入住、行程遇到问题、航班变更等等，过去的解决办法是电话沟通后再发送邮件，再走后面的流程。但如果应用音视频和多媒体等其他渠道后，跟用户连通第一瞬间就能知道用户当时所处的环境和他可能遇到的问题，能很好的帮助用户改善过去所遇到的难题。

伴随着上午圆桌对话的结束，本次 RTC 实时互联网大会的主会就到这里。下午将分为实时通信行业应用专场、实时全互动直播专场和 Coding Workshop 三个分会场，分别为参会嘉宾带来行业、直播及实战编码三个层面的干货分享。

实时通信行业应用专场

在实时通信行业应用专场中，声网 Agora.io 业务发展副总裁 Todd Anderson、1诊 CTO 章培昊、去哪儿呼叫中心总经理罗震、会畅通信 CTO Kevin Lin 以及来自英特尔软件和服务事业部 Web 技术与优化中心架构师段先德。各位技术大咖分别在各自领域深度解析了实时通信技术的应用情况。

声网 Agora.io 业务发展副总裁 Todd Anderson 为我们介绍了实时通信技术在多个行业的应用，如远程医疗、在线学习、旅游、社交等行业的应用。Todd Anderson 表示，之所以使用嵌入式通信，其中一个原因在于提升用户的参与，为客户提供更加丰富的内容体验。

接下来章培昊、罗震、Kevin Lin 和段先德也分别在医药、旅游、通讯及实时通信云平台的建立等方面全面阐述了实时通信对各行各业的影响。伴随人与人之间互动性的增强，实时通信则可以完美解决用户的这个需求，在提升效率的同时，也将颠覆行业应用。

实时全互动直播专场

在全互动直播专场正式开始前，主持人抛出了几个问题，首先全互动直播背后有什么技术难点和挑战；其次是实时全互动直播国内外企业都在做哪些事情。而在实时全互动直播专场的现场，有来自直播行业相关的工业、商业、技术和学术等全方位解决直播，让与会者能清楚的理解实时全互动直播的概念及技术难点。

首先由来自猎豹全球智库执行院长权静为我们带来精彩分享，即直播行业的最新报告。权静指出，目前直播行业已经进入下半场，但谁能坐稳头把交椅，目前还没有明确的定论。但通过权静的一些数据展示，直播目前主要分为秀场和游戏直播，目前二者的市场份额可谓旗鼓相当，而未来以多人连线为主要特点的全互动直播将是越来越多直播 App 关注的技术趋势。

而接下来声网 Agora.io CTO、前 YY 技术委员会主席陶思明以《全互动直播深度解析：毫秒延迟+7人视频连麦+100000人语音连麦》为主题和声网 Agora.io 首席视频科学家、前苹果视频核心算法架构师楼剑以《实时通信质量的评测和实现分享》为主题的分享中，受到现场开发者的热烈追捧，全场爆满提问不断。他们所分享的技术干货主要从直播基础架构和直播技术测评者两个方面并向专家请教了工作中自己所遇到的难点，专家现场解读为与会者答疑解惑。

来自美国的 Flurry Live 创始人 CEO Jeff Fluhr 是当之无愧的硅谷连续成功创业者，曾联合创立了 StubHub 后被 eBay 成功收购。他分享了美国的直播现状，认为实际上美国的直播市场稍晚于中国市场，无论是从用户规模、收入规模都是如此。另外一个事实时，在美国最受欢迎的直播 App 很多都是中国开发者出海的产品。当然，美国人和中国相比，本身更有社交倾向，所以在直播中的强互动形式，也是很多直播 App 在积极关注和应用的。

Coding Workshop

Coding Workshop 这场受到了开发者的热捧，因为其授课嘉宾非常权威，他们是 WebRTC 标准作者 Daniel C. Burnett 以及 SIP 标准作者前 Avaya 杰出工程师、客座教授 Alan Johnston。Alan Johnston 首先和大家做了些简单介绍，之后又分享了一些编程技巧。在接下来的3个小时中，参会的开发者将与实时通信领域的两位技术大咖面对面沟通、交流，对于 WebRTC 标准有了进一步的了解。同时，开发者在两天的培训中，还用声网的 SDK 实现了不同的 RTC Demo，比如多人全互动直播、比如可以卡通换脸的通话等等。

声网 Agora.io 权威发布

除此之外，在下午的媒体沟通会中，声网 Agora.io 创始人 CEO 赵斌先生还分享了一个重要的数字，截止目前，声网 Agora.io 累计实时通话服务量超过50亿分钟。这一数字，和去年的相比有数十倍的增长。目前，声网 Agora.io 的客户遍布全球，声网 Agora.io 的技术广泛应用于互联网产业的各个行业，与百度云、小米、陌陌、Meetme、沪江、途牛等平台建立了深度的战略合作关系。

经过近2年的技术打磨，声网 Agora.io 于2015年底正式开始商业化。这一年，声网 Agora.io 的实时 API 共帮助了3万开发者，连接了全球超过3亿的终端用户，服务覆盖五大洲的200多个国家和地区，付费客户遍布全球。

声网 Agora.io 是全球第一个提供有 QoE 体验质量保障的实时云服务公司。通过其在全球部署的软件定义实时网 SD-RTN (Software Defined Real-time Network)，为开发者提供全球范围的高质量实时音视频通话和全互动直播技术。”互联网本身不是为实时而设的，声网 Agora.io 的在全球建立近100个数据中心，通过部署 SD-RTN 虚拟通信网，从根本上来解决复杂的互联网环境下的实时传输的问题，”声网 Agora.io 创始人赵斌说道。

从成立的第一天开始，声网 Agora.io 致力于服务广大开发者，把实时通信这件门槛很高，质量很难保障的事情做得精深，为全球的开发者和创业者们提供极简的 SDK 和 API。开发者只需要一键下载 SDK和 API，集成几行代码最快30分钟就可以实现实时通信和全互动直播功能。

声网 Agora.io 连续第二年与美国权威IT机构 TMC 合作，把国外火爆的实时互联网大会引进亚洲和中国，不遗余力地推动整个实时通信和实时互联网产业的快速发展。第二届实时互联网大会（亚洲站）于10月28-29日在北京长城饭店召开，这是亚洲唯一实时通信行业和技术大会，也是目前亚洲规模最大、技术行业大咖最集中、最具有代表性的一次实时通信行业盛会。