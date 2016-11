Japan Content Showcase 2016参展商和买家登记量创新高

东京2016年10月31日电 /美通社/ -- Japan Content Showcase (JCS) 由日本经济产业省 (METI)、Foundation for Promotion of Music Industry and Culture (TIMM)、UNIJAPAN (TIFFCOM) 和 Association of Japanese Animations (TIAF) 联合主办,JCS 2016于10月27日成功落下帷幕。今年,正值第五年举办多内容市场活动之际,JCS将其举办地点扩大至台场和涩谷,在9月24日(周一)到27日(周四)这4天里举行。

JCS 2016的参展商规模:来自20个国家及地区的356家参展商(日本国内233家/国外123家),刷新了最高纪录。此外,这次展会还设立了7个国际馆:柬埔寨馆、印尼馆、韩国馆(分为KOCCA(韩国文化产业振兴院)馆、KOFIC(韩国电影振兴委员会)馆和KOFIC釜山数字内容馆),马来西亚馆和台湾馆。2016年参展商表现最佳的海外国家/地区前3名:第一韩国,第二台湾和第三柬埔寨(2015年前3名:第一韩国,第二台湾,柬埔寨与马来西亚并列第三),埃及则是首次参展。

由于中国和东盟 (ASEAN) 的买家数量增多,买家数量激增,来自49个国家及地区的1539名买家创下新高。2016年买家表现最佳的海外国家/地区前3名:第一韩国,第二中国大陆和第三香港(2015年前3名:第一韩国,第二香港和第三台湾)。奥地利和肯尼亚的买家则是首次参与。

今年,该展会将“虚拟现实(VR)”角作为新增场馆纳入其中,还邀请了人才中介机构等新的参展商。通过云集众多题材的各种内容,JCS不仅是向全球发布亚洲内容的市场,还成为了促进各行业参与者交流的平台。

2016年主要数据





2016年 2015年 参展商数量 356(增长2.6%) 347 买家数量 1,539(增长7.4%) 1,433

Japan Content Showcase 2016概述

集音乐、电影和动漫于一身的多内容市场Japan Content Showcase 2016的举办由以下几个部分联合组成:

TIMM -- 东京国际音乐市场

TIFFCOM -- 东京国际映画祭 (TIFF) 附属市场

(日本唯一获得国际电影制片人协会 (International Federation of Film Producers Associations) 批准的电影节)

TIAF -- 东京国际动漫节