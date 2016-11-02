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Japan Content Showcase 2016参展商和买家登记量创新高

2016年11月02日 12:26 编辑： 经理人网编辑
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东京2016年10月31日电 /美通社/ -- Japan Content Showcase (JCS) 由日本经济产业省 (METI)、Foundation for Promotion of Music Industry and Culture (TIMM)、UNIJAPAN (TIFFCOM) 和 Association of Japanese Animations (TIAF) 联合主办，JCS 2016于10月27日成功落下帷幕。今年，正值第五年举办多内容市场活动之际，JCS将其举办地点扩大至台场和涩谷，在9月24日（周一）到27日（周四）这4天里举行。

JCS 2016的参展商规模：来自20个国家及地区的356家参展商（日本国内233家/国外123家），刷新了最高纪录。此外，这次展会还设立了7个国际馆：柬埔寨馆、印尼馆、韩国馆（分为KOCCA（韩国文化产业振兴院）馆、KOFIC（韩国电影振兴委员会）馆和KOFIC釜山数字内容馆），马来西亚馆和台湾馆。2016年参展商表现最佳的海外国家/地区前3名：第一韩国，第二台湾和第三柬埔寨（2015年前3名：第一韩国，第二台湾，柬埔寨与马来西亚并列第三），埃及则是首次参展。

由于中国和东盟 (ASEAN) 的买家数量增多，买家数量激增，来自49个国家及地区的1539名买家创下新高。2016年买家表现最佳的海外国家/地区前3名：第一韩国，第二中国大陆和第三香港（2015年前3名：第一韩国，第二香港和第三台湾）。奥地利和肯尼亚的买家则是首次参与。

今年，该展会将“虚拟现实(VR)”角作为新增场馆纳入其中，还邀请了人才中介机构等新的参展商。通过云集众多题材的各种内容，JCS不仅是向全球发布亚洲内容的市场，还成为了促进各行业参与者交流的平台。

2016年主要数据


2016年

2015年

参展商数量

356（增长2.6%）

347

买家数量

1,539（增长7.4%）

1,433

Japan Content Showcase 2016概述

集音乐、电影和动漫于一身的多内容市场Japan Content Showcase 2016的举办由以下几个部分联合组成：

TIMM -- 东京国际音乐市场

TIFFCOM -- 东京国际映画祭 (TIFF) 附属市场
（日本唯一获得国际电影制片人协会 (International Federation of Film Producers Associations) 批准的电影节）

TIAF -- 东京国际动漫节

  • 日期：2016年10月24日（周一）至27日（周四）
  • 地点：东京台场日航大酒店 (Grand Nikko Tokyo Daiba) 和东急涩谷卓越大饭店 (Shibuya Excel Hotel Tokyu)
  • 网站：http://www.jcs.tokyo/en/
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