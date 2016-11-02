第八届中国（无锡）国际新能源大会暨展览会隆重举办

无锡2016年11月2日电 /美通社/ -- 由国家能源局、中国国际贸易促进委员会、中国能源研究会和江苏省人民政府主办，江苏省商务厅、江苏省贸促会和无锡市人民政府等承办的“第八届中国（无锡）国际新能源大会暨展览会”(CREC 2016) 将于11月3 - 5日在无锡太湖国际博览中心隆重举办。

本届展会以“新能源：创新跨界 互联”为主题，高端论坛和专业展览相结合，集中展示光伏工程及系统、新能源汽车等新能源领域的新技术和新产品，吸引了近300家知名企业参展，展览面积近3万平米，较上届扩大50%。论坛层次高、规模大，围绕智慧能源和新型城镇化、分布式光伏开发和应用、全球新能源发展政策等热点话题，将举办主论坛“全球新能源产业峰会”以及“2016国际光伏产业技术标准及智能运维大会”、“2016首届民用分布式光伏发电市场营销论坛”、“2016新能源汽车及充电业务发展论坛”、“2016光伏领跑者技术创新发展论坛”等8个分论坛。整个活动共吸引了江苏、北京、天津、广东、浙江、山东、甘肃、宁夏、湖南、福建等12个省、市、自治区，以及来自美国、印度、泰国、墨西哥、非洲等30多个国家和地区的3万多人次观展参会。

本届大会呈现出七大亮点：

亮点一：高端嘉宾云集，新能源大咖齐聚无锡

本届新能源大会，可谓嘉宾云集，高朋满座。全国政协经济委员会副主任、中国能源研究会理事长吴新雄，中国贸促会副会长王锦珍、江苏省副省长张雷、国家能源局监管总监李冶、中科院院士周孝信、褚君浩，以及朱共山、高纪凡、蒋锡培、赵振元、沈浩平、刘济东、査正发、李晓江、徐湘华、段育鹤、许映童、林建伟、佘海峰等2500名来自政府、学界、产业、金融等领域的代表将出席大会。众多关注新能源的大咖齐聚无锡，使 CREC 成为中国最顶级的新能源行业盛会之一。

亮点二：展览面积增加50%，展商阵容进一步扩大

与去年相比，今年的展位面积比去年增加了50%，展览面积达30000平米，其中95%为特装展位。除国内展商外，还有香港、台湾、德国、日本、韩国、印度、泰国、捷克等10个国家及地区的展商。协鑫、天合、十一科技、海润、振发、中设国联、尚德、远景、瑞元鼎泰、苏美达、上能、中来、远东、兆伏爱索、江南集成、中建材、中环、电科装备、市政公用新能源、科能、隆玛、爱康、先导、三晶、友科、首航、德鑫、CPVT 等诸多业界名优企业在本届展会上盛装亮相。其中，协鑫集团已连续四年作为 CREC 主赞助商，以900平米的超大展位打造“协鑫未来能源科技馆”，充分展现协鑫在科技创新、推动能源变革方面的影响力；十一科技将继续联袂中国信息产业商会新能源分会、无锡新能源商会，以360平米特装展位闪亮登场；海润、振发等企业展台面积也均高达360平米。

亮点三：CREC 成为“分布式光伏一站式采购平台”

本届展会的展商覆盖分布式光伏电站产业链的各个环节，协鑫、苏美达、十一科技、中建材、振发、中设国联、江南集成、尚德、天合、海润、瑞源鼎泰、爱康、睿基、中来、上能、固德威、SMA、三晶、首航、中环、远东智慧能源、隆玛科技、厦门宏发、聚晟、海宝等来自电站投资、系统集成、设计院、组件、逆变器、支架、电缆、汇流箱、开关柜、电站运维等环节的多家优秀企业齐聚 CREC，为业主提供“分布式光伏一站式采购平台”。来自河北、山西、山东、浙江、安徽等地的1000余名 EPC 和分布式经销商在现场与展商进行对接，场面火爆。

亮点四：CREC 展会新增新能源汽车和储能展区

随着新能源汽车的推广力度进一步加大，新能源汽车逐渐成为市民绿色出行新选择，今年的展览还专门增设了1个馆，用于展示新能源汽车及充电业务。特斯拉、无锡市政公用新能源、科能电力、常隆客车、上汽大通、沃特玛联盟、民富沃能等厂商均将亮相本届展会。其中，无锡市政公用新能源、科能电力将展示其旗下新能源电动大巴车、商用车、小轿车、以及多款充电桩，展览面积达到900平米，同时，他们还将为本届大会现场的嘉宾提供新能源大巴车接送服务。此外，特斯拉将在本届展会上进行其最新款新能源电动跑车 Model X 的无锡首秀。沃特玛联盟更是集结了55家成员企业（含15家上市公司），布置近3000平米特装展台，展示包括新能源商用车、乘用车、动力电池、核心零部件在内的共计99个品类的展品，其中有一辆新能源电动轻型运动飞机将首次亮相无锡。

亮点五：印度成为 CREC 主宾国，国家级歌舞团助阵十一科技太湖之夜

本次大会，印度成为 CREC 主宾国，印度外交部新能源司司长 K.Nagaraj Naidu 和印度驻沪总领事古广明率印度工业联合会 (CII) 及其成员企业将出席本次盛会。11月3日晚，“十一科技·太湖之夜”主题文化晚会将在无锡大剧院上演。作为一次光伏跨界文化的尝试，晚会内容十分丰富，既有抒情的散文诗朗诵，也有激情澎湃的新能源之歌大合唱，更有印度国家级歌舞团精彩呈现优美舞姿。当然，晚会也少不了光伏元素，由中来光伏发起的“全球首届双面发电高效技术”颁奖盛典也将同步进行。本届设计大赛面向广大光伏从业者、高校师生等各界人士征集双面光伏电池的创新设计，颁奖现场将向获奖者颁发最高10万的现金奖励。

亮点六：能源互联网成为新能源产业关注新风向

本届新能源大会的主题是“新能源：创新、跨界、互联”，智慧能源和能源互联网成为大会热议的话题。在主论坛 --“2016全球新能源产业峰会”中，中国科学院院士、中科院上海物理研究所研究员褚君浩先生和中科院院士、中国电科院名誉院长、国家能源局能源互联网专家组组长周孝信先生将分别对微电网和能源互联网课题进行阐述，给新能源企业的发展提供新的方向。协鑫、华为、远景能源、埃森哲、远东智慧能源、江苏爱康、上能电气、特变电工等与会企业代表还将深入讨论企业如何践行能源互联网。

亮点七：践行《巴黎协定》，CREC 在行动

本次大会恰逢《巴黎协定》生效之际，为了唤起更多企业、居民认识和响应《巴黎协定》，CREC 组委会在展会期间安排了一系列活动。在论坛中，来自政府、学界和企业的众多嘉宾将对《巴黎协定》进行深入解读，详细分析《巴黎协定》对新能源行业的影响和机遇。在展馆里，将发起声势浩大的签名活动，参与者可以把各种各样的寄语和期望写在签名墙上。除此之外，今年组委会所有接送嘉宾的大巴都是新能源汽车，低碳出行成为参观展览新风尚，每一位 CREC 大会的参与者，都是《巴黎协定》的践行者。

此外，本届展会还举行了“新能源产业调研座谈会”、“2016 CREC 年度大奖颁奖典礼”、“光伏发电进万家宣讲会”、“海外市场对接会”、“光伏发电进万家”宣讲会、“新能源行业领袖早餐会”、“协鑫欢迎晚宴”、“加微信，赢大奖”等多种丰富多彩的活动。欢迎广大新能源企业、媒体、市民继续关注无锡新能源展会，携起手来，共同努力推动中国新能源产业的健康发展。