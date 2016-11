第十三届中国写字楼综合体发展论坛12月举办

北京2016年11月2日电 /美通社/ -- 由全联房地产商会、房讯网(www.funxun.com)联合主办的中国写字楼综合体发展论坛第十三届年会,将于2016年12月21-22日在北京富力万丽酒店盛大启幕,主题为“困境与路径:商办地产下半场”。



往届盛况回顾

困境与路径:商办地产下半场

众所周知,在货币宽松和市场整体去化加速的一路高歌猛进中,2016年中国房地产市场迎来了恐慌性的上涨潮和周期性限购潮。

一方面,在资金潮、资产荒和财富效应的共振之下,一线城市、部分二线城市恐慌入市房价疯狂上涨与三四线城市库存高企销售乏力形成鲜明对比。同时,“十一”黄金周,中国多地对狂奔的楼市踩下刹车。共有20个城市相继出台了力度不一的限制性调控政策,多地重启限购限贷。

另一方面,由于租户预算缩减以及P2P企业退租等原因,商业办公市场总体需求同比与环比均有所减弱。尤其是金融行业对P2P理财公司的大规模清洗使写字楼失去了越多越多的金牌客户。那些扛不住的P2P网贷企业,毅然决然的大面积退租,使写字楼留下空白尴尬。同时,一线城市的非中央商务区租赁表现活跃,二线城市由于新增供应不减需求不旺,空置率依然保持在高位。

竞争加剧,泡沫声起,尖峰时刻,困境与路径的选择摆在商办地产所有从业者眼前:商办地产下半场,要么自我颠覆转型升级,要么另辟蹊径重构价值。

中国写字楼综合体发展论坛第十三届年会定于2016年12月21-22日在北京富力万丽酒店举行,论坛主题为“困境与路径:商办地产下半场”。

全联房地产商会写字楼分会秘书长刘凯先生表示:“我们期待在经济转型的进程中,中国商办地产行业突破当前的困境,期待新一轮调控下的中国商办地产市场迎来更好的成长之路。”

据刘凯透露,该次年会不同于往届,将在形式上注入了全新的理念,通过大胆的创意的表现求新求变,同时国内多家主流媒体会现场直播报道,共同塑造空前盛事。

中国写字楼综合体发展论坛源于2004年12月,已连续成功举办十二届年会。该论坛由房讯网发起,联合全联房地产商会权威主办,是中国房地产行业规格最高、最权威、规模最大、影响最广的专业论坛之一!

作为房地产行业一年一度的顶级盛会,中国写字楼发展论坛的每次年会均汇集了地产界、金融界及学界最具话语权的权威人士,围绕当年中国地产最新动态设定主题,各界人士对行业内各相关层次的变化做深度交流与有效探讨,并形成对当前房地产发展的共识。

金厦奖:中国商办地产奥斯卡

中国地产金厦奖最早开始于2004年,每年举办一次,今年是第十三届。目前,已吸引了1000家开发商积极参与,1400000名网民踊跃投票,盛况空前,好评如潮。公信力、影响力、权威性在逐年增强,现已形成“GOLDEN BUILDING AWARD FOR REAL ESTATE OF CHINA中国地产金厦奖”知名活动品牌。作为一个长期运作的知名品牌,“GOLDEN BUILDING AWARD FOR REAL ESTATE OF CHINA中国地产金厦奖”评选将以持续性的工作见证中国商办地产的逐渐成长,日益壮大。

“中国地产金厦奖”旨在通过对每年的写字楼产业发展进行回顾、总结和探讨,评选业内最有影响力的楼盘、企业、人物等方式来推动中国房地产业发展。该评选活动建立了全面的评价体系,对参选的写字楼进行广泛测评与深入比较,采取客户网民网上投票评选、业内人士传真投票评选和专家学者问卷投票评选的方式进行,将会分类推选出楼盘、企业、人物大奖和其他奖项,它们将成为未来一年中引领中国商办地产发展潮流的核心力量。

据刘凯介绍,论坛期间中国写字楼综合体发展论坛组委会、全联房地产商会写字楼分会鼎力举办中国商办地产年度评选活动-中国地产金厦奖,本着“客观公正、全面权威”的评审原则,在用户网民直接投票的基础上,遴选学界、金融界、专业机构专家组成强大的评审阵容,旨在推动中国商办地产行业的国际化发展进程,展示行业优秀成果,记录市场榜样,助力行业发展。

本次评选活动将覆盖全国200家主流开发商,评价体系将延续前十二届“中国地产金厦奖”评选系统的核心,在名盘奖、名人奖、名企奖的基础上,开设“供应商”奖项,按不同分类进行细致打分产生。本次活动的评选结果必将引起我国房地产业乃至整个商业社会的广泛关注。

风向标:五大亮点创新务实

中国写字楼综合体发展论坛每一届年会主题都凝聚了主办方的心血与智慧,更成为每年中国地产行业中最炙手可热的话题,论坛也因此成为中国商办地产市场的风向标。

刘凯介绍说:“综观本次论坛,以跨界、融合、一线三大关键词为核心,与以往相比呈现五大亮点。作为当前国内最高端的商办地产会议平台,希望我们的论坛今年能再上一个台阶。”

一,权威的议题设置

拥有十二年经验的房讯采编团队主导论坛议题设置,内容前沿、专业、权威,八大主题演讲,三大圆桌峰会,一场项目路演精彩纷呈。

二,专业化的视野

中国写字楼综合体发展论坛立足中国、放眼世界,出席者85%为房地产行业、金融投资机构、产业链总裁级别领导。

三,高端的嘉宾资源

50位业界领袖思想交锋的盛宴,超过500位中国政商学界精英齐聚一堂。

四,最强的传播效果

房讯新媒体平台(平面、网络、短信、微信、移动)联合近60家国内一线媒体,对论坛进行全方位的宣传与报道,传播范围覆盖数500万人群。

五,最佳的展示平台

举办专场项目路演、展览展示,为企业和城市展示实力、扩大影响、资源对接提供最佳展示平台。

刘凯最后表示:“我们诚挚邀请您参加本次论坛,与行业精英齐聚一堂,共同解读十八届三中全会精神,聚焦商办地产下半场的要求与期待,探讨建立在此基础之上的商办地产增长空间和可能。”