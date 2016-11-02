猎聘调研：超四成人认为，担任中层管理者会增强自身职场满意度

北京2016年11月2日电 /美通社/ -- 天气渐冷，年底将近，年底是很多职场人对自己的工作进行评估和反思的时候。11月2日，国内首家中高端人才招聘平台猎聘发布了《职场满意度问卷调查报告》，结果显示，超四成人认为，担任中层管理者会增强自身职场满意度。

此次问卷调研于10月底、11月初在猎聘同道 App 上开展，有将近万名职场人参与了问卷填写。当问及“在职场充当什么样的角色会增强你的职场满意度”时，选择“中层管理者”的人占到了41.40%；选择“高层管理人”的人占比为31.38%；而选择“企业合伙人”“自由职业者”“单位一把手”“基层员工”的比例相对较低，分别为10.08%、8.88%、5.35%、2.90%。

由此可见，基层员工是参与者普遍认为满意度较低的职位。猎聘职业规划顾问建议基层员工要在自己的职位上努力积累工作技能和解决问题的能力，创造更多价值，才有可能在职场上获得晋升。

加入什么类型的单位会提升自己的职场满意度？答案中占比最多的是创新型企业，比例高达42.94%；其次是外企、私企和国企，比例分别为32.57%，12.59%和7.29%。答案中比例最少的是“政府机构、事业单位”这个选项，比例仅为4.61%。

假设职场满意度满分为100分，35.14%的参与者给自己的打分是75-84分（良），31.09%的人打分是60-74分（一般），19.99%的人打分是85-100分（优），10.31%的人给自己的评分是40-59分（差），仅有3.47%的人给自己的打分为0-39（很差）。

提到职场让自己满意的因素，24.26%的参与者认为是工作内容；17.43%的人认为是发展前景；15.89%的人回答是公司知名度；14.24%的人认为是薪资福利；13.15%的人认为是与他人合作，10.19%的人认为是与老板相处；只有4.84%的人认为企业文化是让自己满意的因素。

而提及职场中让自己不满的因素，31.09%的参与者认为是发展前景，23.92%的人认为是薪资福利，14.52%的人认为是企业文化，11.50%的人认为是工作内容，10.02%的人认为与老板相处让自己不满，6.95%的人认为与他人合作，1.99%的人认为是公司知名度。

对于职场不满的情绪是否影响自己的工作表现，47.49%的人认为“有一些影响，偶尔会为此郁闷”；26.88%的人表示“没有影响，我对于工作很理性”；13.78%的人认为“有中度影响，已产生职业倦怠”；只有11.85%的人认为“有严重影响，总想辞职换工作”。

猎聘职业规划顾问认为，任何工作都不可能满足职场人方方面面的需求，有不满情绪可以理解，但是作为专业的职场人，应该理性管理自己的情绪，出现问题应该及时跟相关部门、同事沟通，寻求解决方法，切忌将情绪带入工作，否则不但不能解决问题，还会扩散不良情绪，不利于个人和组织发展。

作为雇主方，他们如何做才能提高员工的职满意度？40.60%的参与者认为他们应该重视团队建设和员工感受；28.13%的人认为应该升职加薪；24.49%的人认为老板应该改变沟通方式和管理方式；6.78%的人认为应该改善福利。

如果职场满意度一直没有得到提升，49.94%的人打算骑驴找马、找好下家辞职；34.62%的人打算努力提高自己的技能，通过改变自己影响周围环境；11.96%的人打算裸辞，尽快换个环境重新开始；3.47%的人打算多发展一些业余爱好，转移注意力。

猎聘职业规划顾问建议职场人遇到问题应寻求积极的解决方案，而不是选择跳槽逃避，往往跳槽后同样的问题还会出现，并不会促进个人成长；理性的人在选择一份工作时，一定要清楚自己最看重的因素是什么。

而此次调查显示，在选择一家单位时，35.02%的参与者最看重的因素是“个人发展前景”；22.44%的人最看重的是“薪资、福利待遇”；17.54%的人最看重的是“直属老板是否值得跟”；16.29%的人最看重的是“工作环境、氛围”；5.81%的人最看重的是“工作内容”；而2.90%的人最看重的是“企业知名度”。