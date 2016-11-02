亚马逊“全球开店”推出物流欧洲整合服务

助力中国卖家应对欧洲销售旺季

北京2016年11月2日电 /美通社/ -- 随着年末出口电商的销售旺季来临，亚马逊“全球开店”通过一系列措施助力中国卖家备战欧洲购物旺季。这些措施包括物流欧洲整合服务，针对中国卖家在注册、运营、管理等方面的专属服务，以及帮助卖家获得运营支持的服务供应商网络。

欧洲是一个分散的多元化市场，物流体系错综复杂，因而对卖家的库存管理和物流配送提出了更高要求。亚马逊中国副总裁戴竫斐介绍说：“欧洲物流整合服务可以帮助中国卖家应对年末销售旺季可能带来的库存和配送压力，以更短时间、更低成本和更简化的流程对接亚马逊五大欧洲站点，包括英国、德国、法国、意大利和西班牙，提升物流效率。”

亚马逊物流欧洲整合服务的主要特点包括：

产品售出时只需支付本地物流费用，卖家能够以更低的成本让所有欧洲站点的消费者更快地收到订购商品；

全天24小时服务、全年无休的本地语言客户支持服务，为卖家处理消费者咨询、退货及退款事宜；

加入亚马逊物流欧洲整合服务计划的商品均符合 Prime 计划。上百万的消费者在搜索时选用 Prime 选项作为筛选条件来筛选卖家和产品，此服务有助于提高产品曝光度；

通过亚马逊对顾客需求的洞察，亚马逊物流欧洲整合服务帮助卖家确定从物流中心分配到每个市场的正确库存数量。如果市场需求出现波动，亚马逊会自动将库存重新运送到合适的物流中心，从而帮助卖家更加高效地将商品配送给消费者。

除了充分利用亚马逊在物流服务上的优势之外，亚马逊“全球开店”还为卖家提供一系列专属服务，帮助中国卖家更加便利地拓展欧洲市场：如在亚马逊欧洲五国网站（法、英、德、意和西班牙）推出全中文化的卖家操作平台；升级全球销售后台管理页面，方便卖家一键跨区接入北美、欧洲、日本账户，迅速获得关键销售信息；此外，在2017年4月30日前，亚马逊为在亚马逊西班牙站点销售的卖家提供费用优惠。

为欧洲消费者提供中高端电子产品的零售商深圳晨北科技有限公司 (Etekcity) 是亚马逊“全球开店”欧洲一站式服务的受益者之一。深圳晨北科技有限公司 (Etekcity) 首席执行官 Grace Yang 表示：“亚马逊物流欧洲整合服务帮助我们在销售旺季也能快速地将货物送到消费者手中，另外在运营方面的各种支持使我们能够专注于提高产品质量和提升客户服务，从而提高了我们的竞争力，对我们的业务成长大有裨益。”