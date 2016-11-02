聚焦数字化转型 浪潮Inspur World企业论坛火热开场

上海2016年11月2日电 /美通社/ -- 10月27日上午，Inspur World 2016浪潮技术与应用峰会 -- “数字化转型成就智慧企业”企业论坛在上海浦东嘉里大酒店召开。国务院发展研究中心企业研究所所长马骏、毕马威（中国）合伙人黄灏、中国节能环保集团办公厅副主任梁磊、中国铁塔集团财务共享服务中心主任袁宏词等600余位业内知名专家、大型集团企业高管共襄盛会，解读行业领先者的数字化转型之道，构建大洞察、大智慧的数据企业。

会上还隆重发布了浪潮ERP旗舰产品 -- 浪潮GS系列五大新品，牵头成立了“智能数字化企业联合创新中心”，联合为数字化转型及互联网大数据环境下的集团管控，提供强有力的信息化支撑。这是继今年“互联网＋企业赢在数字化转型”系列研讨后，浪潮再次梳理企业信息化架构，进一步明确未来战略定位，助力企业全面推进互联网化、数字化、智能化。

数字化转型的浪潮澎湃到来

互联网+行动计划、大数据发展行动纲要、中国制造2025、电子档案、电子发票等系列国家战略与政策，都在大力推进数字化转型。从互联网化到数据化再到数据社会化，数字化转型正成为势不可挡的热潮，并在颠覆和重塑各个行业。

马骏分析指出，技术革命的步伐越来越快，导致产业和企业变革更加频繁和剧烈。当前，企业的三个最重要方面：技术、业务和资产正向着智能化、服务化、知识化进行变革。未来的企业竞争是生态系统之间的竞争，而大数据是未来企业的最重要资源，只有充分挖掘并利用数据的价值，才能为企业做好经营与决策服务。

作为中国大数据产业的先行者，在26日大会主论坛上，浪潮指出了拥抱“数据社会化”的3个关键点，即计算、云和数据流通，其中数据流通是核心，主张将分散在社会各领域的数据整合、开放，通过创新应用，为社会与公众创造更高价值的服务。浪潮集团执行总裁王兴山表示，从产生大数据、驱动数据流转、需要数据决策，企业已然成为数据进化的贡献者、推动者和受益者，大数据是未来发展的主题主线，要重视数据规划、数据治理和数据的深度挖掘利用。

王兴山在《数字化转型成就智慧企业》主题演讲中分析指出，数字化转型主要包括全渠道与多接触点的客户体验、运营数字化与智能化、颠覆性创新三个方向。其中，客户体验是大多数企业数字化转型的优先突破领域，尤其是零售业、个人消费品行业；企业运营是传统企业数字化转型的重点，数据规划、数据整合、智能分析成为集团企业的热点需求，BA商务智能分析、MDM主数据管理、管理会计成为数字化转型的核心工具。

释放数据价值打造大洞察的智慧企业

数字经济时代，数字化转型正在重新定义并进化企业管理。比如，经营理念呈现企业平台化特征，更加注重生态，让大企业做平台，小企业上平台；组织设计向扁平化进化；集团总部服务化职能强化；运营流程呈现企业数字化特征，强调数字化工作、数字化流程、数据挖掘。

在王兴山看来，中国企业的数字化转型之路分为精益管理、运营数字化、技术与商业模式突破三个阶段。为助力企业数字化转型，打造智慧企业，浪潮进一步明确了企业数字化转型路径。“当前企业信息化建设进入以数据为中心的3.0时代，但是推进数字化转型的程度参差不齐，落后者、跟进者和领先者并存。”王兴山表示，对于落后者来说，最重要的就是补短板，夯实基础管理，在这之中，管理会计是个有力支撑；跟进者需要进一步互联网化，实现业务流程的数字化，建立企业大数据中心等；而领先者则要进一步创新业务模式，建立可持续的生态体系。

浪潮战略客户中储粮就是物联网+互联网+云计算+大数据的典型实践。通过构建智能粮库大数据平台，使国家掌握粮情周期由15天缩短为3天，实现了智能仓储与决策；中国节能联合浪潮运用“全需求、做减法”的信息系统建设思路，共同建设全集团统一的数据仓库系统，将原本“烟囱式”分布在预算、人力、资金等各业务系统中的数据，进行采集汇总、统计分析，提升了数据收集及利用效率。

值得一提的是，从2014年到2016年，浪潮先后提出并实践的“大数据重构企业智慧”、“互联网+企业”和“数字化转型 成就智慧企业”，事实上，一直在数字化转型之路上积极探索，在深入推动“ERP+互联网”过程中，帮助企业打造互联、精细、智能的智慧企业，最终实现了理念、技术的三次进化，可以说，企业数字化转型的结果就是智慧企业。

不断创新进化浪潮ERP全面支撑企业数字化转型

企业数字化转型，需要新一代ERP作支撑，进入数字经济时代，ERP也需要向互联网化、云化、智能化进化。浪潮认为，管理会计与新一代数字技术是推动ERP创新发展的两大驱动力。

为全面支撑企业数字化转型，浪潮正式发布了GS系列五大云产品，分别为财务共享服务V6.1、司库与资金管理套件V6.1、IGO电子采购云平台V5.0、BA企业大数据套件V6.1和HCM CLOUD V2.0，以云计算大数据环境下的信息化架构，为数字化转型提供技术动力，助力成就智慧企业。

此外，由浪潮发起的“智能数字化企业联合创新中心”也正式成立并揭牌，将联合政府、高校、重点行业的集团企业、咨询机构、软件厂商代表，以加速企业数字化转型为导向，在企业云、智能制造、大数据应用、网络化协作、信息安全等领域进行技术创新和研发，推动研究成果的集成及共享，帮助企业实现互联网化、智能化。

国务院发展研究中心企业研究所所长马骏、上海国家会计学院院长李扣庆、浪潮集团执行总裁王兴山以及部分国内知名企业代表共同为“智能数字化企业联合创新中心”揭牌。

浪潮ERP服务中国企业的32年，通过深入推动客户协同创新（CCD）、产学研结合、国际化合作，不断进化。今天，浪潮ERP以提升客户体验为落脚点，把新一代信息技术与管理会计的融合作为产品发展的重要策略。新一代浪潮ERP产品作为一款开放的平台软件，完全基于互联网开放平台（GSP+）构建，提供了财务共享、司库与资金管理、供应链与电子采购、智能制造、HCM、企业大数据等领域的解决方案，同时能够很好的支撑合作伙伴行业开发和客户定制，支持混合云架构，能够与公有云和异构系统方便的集成。

目前浪潮绘制的智慧企业新蓝图和数字化转型路径图已完成，在云计算大数据战略指导下，浪潮将继续站在时代的转型前沿，深化企业信息化方法、工具，重构领域及行业应用，帮助企业借助互联网思维、数字化技术实现新的飞跃，成为引领中国企业数字化转型的“风向标”和“赋能者”。