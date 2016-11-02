美素MAYSU相约大明湖畔 优雅进驻济南银座广场

济南2016年11月2日电 /美通社/ -- 2016年10月31日，伽蓝集团JALA 旗下中国原创高端品牌 -- 美素MAYSU 全国第49家专柜成功进驻济南银座广场。美素商场部总经理邱婷女士致开幕词，并在众多媒体人士及商场高层等嘉宾们的见证下共同为新柜揭幕。美素将东方花园里的护肤养颜之道，带给济南的美丽女性，令她们焕发“美由心生，素来不同”的优雅气质。



美素商场部总经理邱婷女士亲临剪彩并致辞

美素携手济南银座谱写大明湖畔美丽新篇章

银座集团是一家跨区域、多业态的大型连锁商业企业，是山东省政府重点扶持的大型零售集团。济南银座广场布局恢弘大气，装潢时尚前卫，汇集了国际最前沿的时尚美妆品牌。10月31日，美素济南银座广场专柜正式对外营业，由代言人舒淇演绎的美素品牌形象主视觉，时尚、优雅、醒目，兼具时尚气息与东方韵味，相信美素的加入不仅会扩张美素的美丽版图，也将为济南银座广场吸引更多消费者。



精美陈列的济南银座广场美素专柜

自2014年8月，美素孕育五年华丽再生，短短两年间，美素品牌已进驻全国49家专柜，遍布上海、北京、杭州、南京、深圳、西安、成都、武汉等30多个城市，美丽版图不仅涉及长三角、珠三角、京津冀三大经济圈，更触及到东三省、西部地区和东南沿海，未来还将继续逐步完成以长三角、珠三角、京津冀三大经济圈为重点市场，同时兼顾东北、中部、西南、西北等经济圈，进而带动全国发展的战略布局。

护肤进入太空时代，全球第一款太空实验室精华液诞生

美素作为中国化妆品第一个高端品牌，以东方花园为创造美的灵感来源，破译原产于中国的十种传奇花与籽的再生奥秘，将东方养颜精髓与世界尖端科技完美融合，从东方人的文化、饮食和肌肤特点出发，专为东方女性量身定制具有五感六觉、功效卓越的美妆品，全面满足她们对美的渴望。

前不久，在上海静安香格里拉酒店华美落幕的全球第一款来自太空实验室的美素人参再生精华液的上市发布会上，品牌代言人舒淇小姐有幸成为这款太空实验室精华液的第1位使用者，并亲自为产品上市揭幕，揭秘了其强大的三重再生能量。来自中日韩100位最负盛名的美肤专家、各大时尚媒体、各界意见领袖等逾300人共同见证了全球第一款太空实验室精华液的诞生。



美素代言人舒淇亲自为人参再生精华液揭幕

美素历时四年开发的全球第一款来自太空实验室的“人参再生精华液”，开启一个全新的太空护肤时代。通过太空实验室研发，经过12种科技筛选，1253次试验，获得具有超强生命力的太空酵母，融合长白山整株人参，终获革命性护肤成分“太空人参酵母”。以此为核心活性成分的“美素人参再生精华液”，超越表面修护，令肌肤从表皮至肌底、弹力蛋白三重再生，由内而外焕现六维美肌。

今秋，美素在魅力济南优雅盛放，开启了一段现代东方美学之旅。相信美素作为第一个中国原创的高端品牌，在不断扩大美丽版图的过程中，能够聚焦世界的目光，呈现出最精致的中国现代之美。