支付宝、微信列Prophet中国地区品牌相关性指数首两位

过往多次研究表明，品牌相关性是促进业务收入和公司增长的重要因素

上海2016年11月2日电 /美通社/ -- 全球性咨询公司 Prophet 今天在位于浦东新区的上海纽约大学（NYU Shanghai）举行的新闻发布会上，公布了其在中国地区第一个品牌相关性指数（Brand Relevance Index）。

中国品牌相关性指数利用公认定义品牌相关性的四个维度来衡量品牌：执着于消费者、极度务实、独特启发和始终创新。Prophet 对近10,000名中国消费者进行了调查，以上述四个维度分析了24个行业的近280个中国和全球品牌。

中国十大最相关品牌

Prophet 发现在中国消费者心目中相关性最强的十大品牌是：

支付宝 微信 Visa 万豪 优步 福特 阿迪达斯 天猫 大众汽车 宜家

Prophet 的品牌相关性研究背后的思想，以 Prophet 副董事长 -- 《品牌相关性：将对手排除在竞争之外》的作者戴维·阿克（David Aaker）教授的理论为基石。

“当今世界的品牌需要比以往任何时候都更迅速地做出改变。”Prophet 合伙人汤淑兰指出：“消费者的偏好随时都在变化，他们会提供更加即时的反馈；新的竞争对手每天都会出现，而品牌还需要从不断涌现的新方式、新技术中选择最能吸引客户并为其提供价值的方法。在这个瞬息万变的时代，建立并保持品牌相关性则显得尤为重要。”

“在中国品牌相关性指数中，三家中国数字平台引领前十大品牌榜单：支付宝和微信分别位列第一和第二，天猫位列第八。”Prophet 合伙人汤淑兰说：“在该指数榜单上的50个品牌中，有18个是中国品牌，这表明中国消费者在全球和本土品牌中都关注到相关性。”

完整的中国品牌相关性指数报告和中国消费者喜爱的50强品牌参见下列链接：www.prophet.com/relevantbrands/。

中国品牌相关性指数衡量品牌相关性的四个维度由16个属性组成，能够衡量重要的品牌特征，如“满足我生活中的重要需求”或“让我的生活更轻松”。数据显示，客户体验对实现相关性至关重要。在前50的所有品牌中，“提供一致的体验”均被评选为品牌的五大属性之一。

在今天的新闻发布会上，汤淑兰宣布，Prophet 将每年更新中国品牌相关性指数报告。

主要发现

Prophet 第一个中国品牌相关性指数的结果揭示了下列若干有趣的趋势，其中包括：

支付宝和微信占主导地位 -- 支付宝（第1）和微信（第2）是该指数中的前两大品牌，它们在构成品牌相关性的所有维度上均领先于所有其他品牌

中国和全球品牌的差异 -- 中国品牌相关性50强包括18个中国品牌和32个全球品牌。中国品牌在极度务实维度领先于全球品牌，而全球品牌则在独特启发维度超越中国品牌。

五大主题 -- 完整的品牌相关性指数分析强调了中国地区的五个重要主题： 持续创新 -- 敢于打破陈规，带来惊喜 积极本地化 -- 根据本地文化和传统打造独特的服务与体验 提供便利 -- 使消费者的生活更轻松 专注理念 -- 有针对性且精确地建立品牌 激发动力 -- 鼓舞消费者的热情，赋予自信与活力

一些有趣的惊喜发现 -- 中国品牌相关指数的结果显现了一些有趣的惊喜之处，例如前50大品牌中 Uber（第5）榜上有名；滴滴出行杳无影迹；Vivo（第18）领先所有智能手机品牌（华为第23、苹果第27、三星第45）；以及 Visa（第3）的排名高于 UnionPay（第13）。

要了解 Prophet 如何帮助您的品牌建立与保持相关性，请联系 BRI@prophet.com。