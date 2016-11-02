耐克森轮胎计划赞助四项全球冬季运动赛事

- 耐克森轮胎通过为四项国际冬季运动赛事提供官方赞助来努力加强品牌力量

- 耐克森轮胎计划通过使用比赛名称和标志的广告材料、比赛场馆品牌宣传、制服品牌宣传、在比赛场馆播放宣传片与现场设置宣传展台，来提升品牌知名度

- 耐克森轮胎将借助多样化的市场营销活动，提升其品牌知名度，并推动冬季产品的销售

韩国首尔2016年11月2日电 /美通社/ -- 耐克森轮胎 (Nexen Tire) 将成为四项国际冬季运动赛事的官方赞助商，以便加强其品牌力量和提升冬季产品的销售额。



耐克森轮胎计划赞助四项全球冬季运动赛事

在2018年平昌冬奥会 (2018 Pyeongchang Winter Olympics) 即将到来之际，耐克森轮胎寻求开展宣传活动，这旨在提升冬季运动的受欢迎程度，并打响品牌知名度。

2016 - 2017冬季运动赛季在今年11月拉开帷幕，而耐克森轮胎将采取积极态度，帮助在亚洲以及欧洲和北美国家 -- 欧洲和北美国家是冬季运动方面的传统强国 -- 扩大冬季运动的基础。作为官方赞助商，耐克森轮胎将获得独家赞助商特权，并能使用比赛名称和标志，此外该公司还将通过比赛场馆品牌宣传、连体滑雪服品牌宣传、在比赛场馆播放宣传片和现场设置宣传展台，来提升品牌知名度。所有获得耐克森轮胎赞助的比赛都将在2016年11月至2017年3月期间举行。

耐克森轮胎将赞助由国际滑雪联合会 (FIS) 举办的5场 FIS 跳台滑雪世界杯 (FIS Ski Jumping World Cup) 比赛。这项赛事计划将在德国、瑞士和波兰举行。耐克森轮胎也将赞助由国际滑雪联合会举办的单板滑雪大跳台世界杯 (Big Air World Cup) 。这其中的自由式滑雪世界杯 (Ski World Cup) 将在4个国家举行，单板滑雪世界杯 (Snowboard World Cup) 则将在6个国家举行。耐克森轮胎另外计划赞助由国际滑冰联盟 (International Skating Union) 举办的10场速度滑冰世界杯和锦标赛比赛，而这些比赛将在9个国家举行，包括韩国、中国、日本、加拿大和德国。最后，耐克森轮胎还计划赞助由国际有舵雪橇和俯式冰橇联合会 (International Bobsleigh and Skeleton Federation) 主办的7场有舵雪橇和俯式冰橇世界杯与世锦赛比赛，这些比赛将汇聚来自世界各地的一流选手。

耐克森轮胎将开展多种多样的市场营销活动，包括投放电视广告、杂志广告、户外广告；通过比赛门票进行销售推广；以及为客户开展酒店招待计划，以便提升其品牌知名度，并推动冬季产品的销售。

耐克森轮胎表示：“我们计划通过充分利用我们为国际冬季运动赛事提供官方赞助，来取得最大营销效果，从而提升品牌知名度，并在全球市场提升我们冬季产品的销售额。我们将通过借助新内容向客户进行宣传，努力打响品牌知名度，并构建品牌价值。”

耐克森轮胎继续通过各种各样的体育营销活动来加强其全球影响力，以建立品牌知名度和品牌价值。除了与参加英格兰足球超级联赛 (Premier League) 的曼彻斯特城足球俱乐部 (Manchester City FC) 进行官方合作并与意大利足球甲级联赛 (Italian Serie A) 签署广告协议以外，耐克森轮胎开展的众多体育营销活动还包括与多支美国职业棒球大联盟 (US Major League Baseball) 球队、参加捷克共和国冰球联赛 (Premier Ice Hockey League) 的顶级球队 BK 姆拉达-博莱斯拉夫 (BK Mlada Boleslav) 和参加新西兰橄榄球联赛 (New Zealand Rugby League) 的酋长队 (Chiefs) 进行合作。