妈妈帮玩转“M+达人”，打造最具价值运营平台

上海2016年11月2日电 /美通社/ -- 要论2016年刷爆朋友圈、赚足眼球的第一网红，非 Papi 酱莫属。作为成功融资的自媒体人，Papi 酱依靠个性化的短视频内容和辛辣的点评风格在短时间内聚集了千万粉丝，并且实现了“中国新媒体世界的第一次广告拍卖”。这充分说明内容已经逐步成为营销最有效的入口，有价值的内容能够帮助企业或品牌连接用户，实现品牌人格化和用户下沉。

妈妈帮作为国内领先的互联网母婴社区平台，始终致力于制造专业、有趣的内容。目前，妈妈帮着力打造的“M+达人”项目，正是以生产有影响力的内容为核心，精分个性化母婴人群，依托达人效应和社群运营的力量，打造积极阳光、个性真我的社区文化，使品牌更具凝聚力和号召力。

以内容为核心驱动力，打造“M+达人”新妈妈

“M”是 mother 妈妈的意思，“+”代表的是个人魅力、爱好特长等鲜活的个性，“M+”即成为妈妈帮平台上朝气蓬勃、活出精彩自我，并传播正能量的时代“新妈妈”们的符号。

妈妈帮的平台上聚集了很多拥有自己生活主张和育儿态度的宝妈，她们在育儿、美食、摄影、手工、美妆、私搭等各领域独具见解或才艺出众。“M+达人”体系的建立，激励她们更主动地表达自我，创作具有个人态度和影响力的优质原创内容，吸引不同兴趣爱好的用户形成更精准的分类社群。

不同教育、生活、消费背景的用户，对母婴内容知识的需求和品位各不相同。“M+达人”每天产出的上千篇优质内容，通过妈妈帮个性化的内容分发机制推荐给不同兴趣爱好的用户，再根据用户的反馈和后续行为轨迹，优化内容体系，带动和影响更多用户参与到内容的制造、分享和传播中，营造良好的互动氛围，沉淀积极向上的社区文化。“M+达人”项目上线至今，妈妈帮的日活跃用户同比上升超过20%。

互利共享，建立母婴垂直类最强开放平台

妈妈帮整合站内、站外丰富资源，帮助活跃、优质的“M+达人”快速传播其优质原创内容，不仅聚焦在妈妈帮自身平台，更延伸至全网，让越来越多的达人妈妈有机会建立自己的IP品牌，拥有自己的粉丝群体。而这股强大的“M+妈妈”新生力量也会随着传播的不断扩大，影响更多母婴人群，成为妈妈帮最有力的代言人。

除了从内至外的内容输出机制，妈妈帮更是从外部引入优秀的母婴 KOL，进一步打通站内站外的社交连接，使得“M+达人”具有更广阔的发展空间。80后育儿漫画家 echo 小茵茵、复旦大学医学博士豆宝娘亲、国内一线婚纱设计师兰奕、最萌双胞胎姐妹花恩小恩和爱小爱等微博、微信、快手上的大 V 均入驻了妈妈帮。这些外部知名的 KOL 活跃于“M+达人”平台上，与妈妈帮站内成长起来的达人用户相互交流、学习、分享，更加促进了平台的快速发展。

线上、线下联动，让品牌更有生命力

“M+达人”体系的建立明显提升了用户间的互动，也加强了整个社群文化的沉淀，为了让用户更深切的在平台上找到认同感和归属感，妈妈帮今年加大了线下活动的投入。从3月份至今，妈妈帮联合圣元优博等多家品牌商，共同发动全国百余城市的“M+达人”，开展了“美在春天”、“小城大爱”、“开学季”等各类主题200多场母婴用户的同城活动，真正实现了线上、线下的联动。

期间，“M+达人”积极响应妈妈帮的招募，成为各城市站的活动牵头人，并组建活动小分队，全权负责场地安排、活动招募、物料管理、现场组织及摄影摄像等工作。所有参与活动的用户均收获满满，并自发地在妈妈帮平台上分享心得体会，形成有效的二次传播，更扩大了活动宣传的范围和影响力。由此可见，“M+达人”已成为妈妈帮分布于全国各地的一支活力四射的生力军，协助妈妈帮维系着用户对品牌的信任度和忠诚度。妈妈帮也希望通过不断完善“M+达人”体系，打造真正有价值的达人运营平台，释放正能量让品牌更有生命力。