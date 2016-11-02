诺维信荣获CDP应对气候变化企业领袖

通过实施40个节能和流程优化项目，诺维信2015年将自身业务运营的碳排放降低7%，荣登CDP“A级排行榜”。

北京2016年11月2日电 /美通社/ -- 在签订具有历史意义的《巴黎协议》，及出台《联合国可持续发展目标（SDGs）》的背景下，世界各地企业都收到了政府着手结束“化石燃料”社会，承诺发展绿色经济的信号。

在各国政府努力实现这些目标的同时，运营全球领先的碳排放披露系统的国际性非盈利组织CDP，围绕企业应对气候变化行动，发布了一个世界瞩目的榜单。

10月25日，CDP在奥斯陆发布年度“A级排行榜”，即在应对气候变化行动方面得分最高的企业排名。凭借自身在降低碳排放和气候变化的商业风险上所做的不懈努力，诺维信再次入围该精英榜。

诺维信可持续发展事务负责人Claus Stig Pedersen表示：“能够再次荣获应对气候变化全球领袖这一荣誉，我们倍感自豪，此外，我们也为企业建设低碳社会付出的巨大努力而欣喜。《巴黎协议》和联合国可持续发展目标为企业的发展指明了方向。”

他指出：“如今，众多企业意识到气候变化成为世界面临最紧迫的挑战，同时也蕴藏着巨大的商机。能见证企业角色的转变我感到十分高兴。”

2015年诺维信减排7%

2015年，诺维信实施了多达四十项节能和流程优化项目，相比2014年，减少7%二氧化碳排放。去年，诺维信的客户通过使用公司产品，避免了大约6000万吨二氧化碳排放，相当于减少路上行车2500万辆。

应用生物技术解决方案，能够让客户每使用一公斤诺维信产品，平均减排100公斤二氧化碳。去年，诺维信成为世界首批让自身战略与联合国可持续发展目标要求保持一致的企业之一。

“A级排行榜”是如何编制的？

CDP的报告《起跑：企业应对气候变化行动追踪》囊括了入围“A级排行榜”在内的1089家公司有关碳排放和气候变化的数据。这些数据应827家资产总值高达100万亿美元的机构投资者要求向CDP披露。提交这些数据的企业是全球市值和环境影响最大的企业，占全球温室气体排放总量的12%。

入围“A级排行榜”的企业，是像诺维信这样因其2015年度采取的减缓气候变化举措被评为A级公司。根据CDP计算方法独立评估，共有193家企业入围，包括帝斯曼和联合利华等诺维信的合作伙伴和客户。名单中共有14家企业来自北欧地区，来自丹麦的公司共有三家，分别是灵北、诺和诺德和诺维信。