国际创新创业分享会即将举行

时间：2016年11月6日（周日）9:00—12:00

地点：深圳市南山区软件产业基地3栋2楼

主办单位：华大基因蓝色彩虹

联合主办：南山区科创局、Chalmers Venture(瑞典查尔姆斯创投)、Merck Venture(默克风险投资部)、深圳湾创业广场

协办单位：英特尔众创空间加速器、中以创新中心、中芬设计园

独家报名平台：活动行

友情支持：华大精准营养、深圳市伞友咖啡创业服务平台

媒体支持：新浪、第一财经、《经理人》杂志、深圳电视台、深圳商报、深圳特区报、深圳晚报

论坛背景

随着“双创”氛围日渐浓厚，大量投资人和创业者涌现，中国的科技创新能力增长迅猛，在全球发表论文数量上已与美国不相上下，顶级科研成果频出。在此背景下，如何将科技创新成果更好、更快地进行产业转化是亟需探讨的话题。

瑞典是全球最具创新能力的国家之一，其人均发表科技论文数、人均拥有跨国公司数和人均发明专利数均居全球第一；德国是欧洲经济发展的发动机与创新引擎，其提出的工业4.0概念已被广泛接受和推崇，“德国制造”也成为优质产品的代名词。

本次主题交流活动将邀请瑞典和德国创投圈大咖与国内著名孵化器CEO对话，共同探讨在重大科技突破频发、奇点临近的时代，如何更好地结合国内外创新经验促进科技成果的快速转化，造福社会。

论坛定位

探索科技创新及成果转化新路径的国际交流活动

为产业创新、科技成果快速转化提供新思路

为战略新兴产业成长型企业提供交流平台对接孵化/加速和投资资源

为传统领域企业家转型提供一种新的视野和思路，促进传统企业打造有自己特色的公司孵化器/加速器/新兴产业园

参与嘉宾演讲嘉宾

Chalmers Venture(瑞典查尔姆斯创投)CEO Ingvar Andersson

北欧创新模式分享及实现技术成果快速转化的成功秘诀

Merck Venture(默克风险投资部)总监 Andreas Jurgeit

股权投资驱动默克创新新模式

华大基因蓝色彩虹孵化器CEO 刘靓

打造生命健康创新生态圈

中以创新中心总经理 毛雪飞

中国以色列高科技项目的专业创新加速

英特尔众创空间加速器负责人 杨云涛

众创空间对产业发展的支持和创新能力的培养和建设

中芬设计园总监、海峡两岸青年创业基地负责人 宋艺纳

园区密码：从“集聚”到“裂变”

特邀嘉宾：南山区科技局领导、深圳湾创业广场负责人

与会嘉宾：深圳创投圈人士，创业者，众创空间/孵化器/加速器/新兴产业园的管理人员等

活动议程

09:00-09:30 签到

09:30-09:40 领导致辞

09:40-11:30 主题演讲

北欧创新模式分享及实现技术成果快速转化的成功秘诀

股权投资驱动默克创新新模式打造生命健康创新生态圈

中国以色列高科技项目的专业创新加速

众创空间对产业发展的支持和创新能力的培养和建设

园区密码：从“集聚”到“裂变”

11:30-12:00 问答和互动交流

相关资料德国默克集团（Merck Group）是世界知名的跨国企业，专注于化工、制药和生命科学等领域，默克制药同时也 是世界最大的制药公司之一。总部位于德国达姆斯塔特，在全球70多个国家和地区开展业务，员工5万人。默克风险投资部（Merck Venture）是默克集团内具有战略属性的风险投资部门，该部门关注早期项目的投资，致力于投资那些未来能影响集团 主营业务的创新技术和产品。默克风险投资总部设立在阿姆斯特丹，在美国和以色列设立有办公室。

查尔姆斯创投（Chalmers Venture）是集创业营、孵化器、加速器和技术转让中心为一体，并配备有种子轮基金的全方位 创投机构。依托查尔姆斯理工大学强大的技术转化实力、查尔姆斯创业学院卓越的人才培养机制，查尔姆斯创投成为瑞典最有实力的创投机构之一，在信息科技，智能硬件，生物科技，医疗服务，先进材料等领域广泛布局，创造了不少投资成功案例。



活动链接：http://www.huodongxing.com/event/6358657960300