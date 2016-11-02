北京日出东方凯宾斯基酒店及雁栖岛年会庆典套餐

北京2016年11月2日电 /美通社/ -- 北京日出东方凯宾斯基酒店及雁栖岛将打造完美个性化年会，定制专属年会套餐礼遇。精致的美味，奢华的服务，独特的景观，专业的宴会团队，确保每个细节，演绎一场精彩难忘的年会。人民币3988元/桌起 (所有价格以人民币结算，且需加6%增值税，每桌10人标准，15桌起订) 包含精选套餐，两小时软饮无限畅饮，自带酒水免开瓶费，精美餐桌鲜花布置，套餐有效日期至2017年2月28日截止 (2017年1月1日和2017年1月27日-31日不可使用) 。



北京日出东方凯宾斯基酒店

北京日出东方凯宾斯基酒店会议设施总面积达2866平方米，包括1个1850平方米的宴会厅和12个会议室；雁栖酒店凯宾斯基管理会议场地面积达1001平方米，包括1个面积为590平方米的宴会厅和5个宴会厅；北京雁栖湖国际会议中心凯宾斯基管理拥有8277平方米会议空间，是迄今为止中国大陆地区所有国际品牌会议度假酒店中大型的综合型高端会议场所翘楚。

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位于北京市区以北60公里，坐落于风景如画的雁栖湖畔，比邻壮丽的燕山山脉和雄伟的慕田峪长城，凯宾斯基酒店集团在中国区最大的酒店项目 -- 北京日出东方凯宾斯基酒店&雁栖岛由此展开。这个全新的目的地由凯宾斯基酒店集团管理，业主为北京控股集团。一共拥有594间客房与套房，分布于位于雁栖湖畔的北京日出东方凯宾斯基酒店、雁栖岛上的雁栖酒店*和12栋精品酒店*。休闲设施包括了11个餐厅和酒吧、2个凯宾斯基水疗中心、1个私家游艇码头、雁栖塔、康乐健身设施和2个儿童俱乐部和美丽的自然景观花园。 14069平方米的会议设施，包括一个8277平方米的北京雁栖湖国际会议中心*、4个大宴会厅和23个会议厅，这个全新的目的地将成为区域内举办高端政府会议、大型地方和国际会议的最佳选择。



北京日出东方凯宾斯基酒店大宴会厅

无论是与爱人一起用餐、商务宴请、举办会议或者召开国际峰会、庆祝大型的或者小型私密的婚礼，还是周末和家人来一次城市逃离，北京日出东方凯宾斯基酒店&雁栖岛综合项目都将带给客人们有别于传统度假酒店的惊喜感受。

北京日出东方凯宾斯基酒店&雁栖岛目的地是2014中国亚太经合组织领导人非正式会议官方举办地。

*凯宾斯基酒店集团管理