EVCARD携手宝马开启成都出行新风尚

上海和成都2016年11月2日电 /美通社/ -- 11月2日，在成都中德创新产业合作核心园区 -- 天府新区，环球车享汽车租赁有限公司与宝马（中国）汽车贸易有限公司就在成都启动新能源汽车分时租赁服务签署了战略合作意向书。根据规划，宝马将交付100辆纯电动BMW i3升级版，用于环球车享旗下品牌EVCARD在成都开展新能源汽车分时租赁运营服务。这次合作被视为将EVCARD的创新服务模式与宝马的革命性产品相结合，共同推进个人出行可持续发展的一大创举。



中德创新产业合作核心园区揭幕成立

签约仪式现场，环球车享汽车租赁有限公司总经理曹光宇博士表示：“EVCARD与宝马（中国）的深度合作，对推广新能源汽车分时租赁服务及城市共享交通新模式，带来领先科技和驾乘乐趣，更好地引导绿色出行新风尚。”

宝马（中国）汽车贸易有限公司总裁刘智博士表示：“对以自动化、互联化、零排放和共享化为特征的个人出行未来，宝马集团已经做好准备，以全新‘第一战略’为指导，继续引领行业发展。宝马希望通过此次与环球车享的分时租赁服务尝试，让更多有环保意识、追求高品质现代生活方式的客户享受到便捷、纯粹的电动出行乐趣。”





环球车享与宝马中国签署新能源汽车分时租赁战略合作意向书

新能源汽车分时租赁可以降低私人使用电动汽车成本、降低机动车保有量、缓解空气污染和节能环保等积极作用，以此推动城市的可持续化发展。同时也推动了一种全新的城市出行方式以及生活理念。



EVCARD规划运营纯电动BMW i3升级版

环球车享作为中国最大的新能源汽车分时共享服务商，在今年9月22日刚举办“智享天府绿色出行”EVREADY@CHENGDU电动汽车友好城市暨成都EVCARD电动汽车分时租赁项目运营启动仪式。这是中国西南部地区城市首次引入电动汽车分时租赁，也标志着环球车享旗下EVCARD电动汽车分时租赁运营模式在一线城市复制成功，并对新能源汽车在全国进一步推广和应用起到了实质性推动作用。



同时，在新能源汽车分时租赁领域，环球车享与宝马有着成功的合作经验。2015年12月，EVCARD电动汽车分时租赁携手华晨宝马新品牌之诺，在上海投放150辆之诺1E，布局上海中心城区的五星级酒店、商圈和甲级写字楼等。而本次环球车享与宝马中国的合作签约，也是其建立新能源汽车分时租赁产业联盟的重要一步。新能源汽车分时租赁产业联盟的组建，标志着新能源汽车分时租赁从产业发展为社会资源，形成全面联动态势，未来“成都造”或将服务成都及周边地区。环球车享将以新能源汽车分时租赁为核心业务，打造全球领先的城市交通共享平台。