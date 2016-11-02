全球第一款太空实验室精华液诞生 舒淇成为第1位使用者

中日韩100位美肤专家亲身验证再生功效

上海2016年11月2日电 /美通社/ -- 2016年10月27日，在神舟十一号载人飞船发射进入太空的第10天，与中国航天科技合作紧密的高端美妆品牌美素MAYSU在上海宣布，历经四年研发、1253次实验的全球第一款来自太空实验室的精华液 -- “美素人参再生精华液”上市。

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这款太空实验室精华液的第1位使用者舒淇小姐，亲自为产品上市揭幕，并揭秘了其强大的三重再生能量。来自中日韩100位最负盛名的美肤专家也应邀出席了发布会，并将在未来的三个月时间里亲身使用这款产品，验证其三重再生、六维美肌的卓越功效。美素此举，无疑彰显了其对这款产品的卓越品质充满信心，也印证了美素作为东方美肌专家，以真实功效证明产品的信念。此外，现场还有各大时尚媒体、各界意见领袖逾200人共同见证了全球第一款太空实验室精华液的诞生。



美素代言人舒淇出席人参再生精华液发布会

护肤进入太空时代

太空是地球大气层以外的空间，又称为宇宙空间，它具有超真空、微重力、高能粒子辐射、交变磁场、极端温差等严酷环境特点。人类将航天器发射进入太空后实质上就成了一个拥有各种尖端科技的“太空实验室”，可用于开展各种在地球环境下不具备条件和无法开展的尖端生物学、医学、植物学研究。在美容护肤领域，全球多年的医学、生物学研究表明，太空极端环境会加速人体衰老，若在太空实验室中建立皮肤衰老加速模型，可以帮助我们在短时间内洞悉肌肤衰老成因，这是在地球正常重力情况下无法做到的，这是从事护肤品研究的科学家们的梦想，并一直在探索中。

随着中国航天科技的飞速发展，为实现这个梦想提供了条件。美素R&D的科学家们与国家权威科研机构合作，从海量的酵母菌中，优选了本身就具有护肤功效和强韧生命力的酵母，2013年6月1日搭载“神舟十号”进入太空与天宫一号对接进行太空实验。在轨飞行15天，搭载的酵母经过极端太空环境培育，返回地球后，生物学、植物学、皮肤医学的科学家们历经四年超过1000多个日夜的大量实验和不断筛选，最终从总数以亿计的经过太空搭载的酵母中，成功活化出104株酵母。再运用12种科学方法，经过1253次实验，筛选出1株具有超强生命力的“太空酵母”。这株超强太空酵母本身在对抗恶劣环境、辐射抵御的能力大幅提升。

人参自古以来备受东方人喜受，是东方养颜精髓最具代表性的传奇植物。科学家从长白山的整株人参中提炼出核心成分，创造性地加入“太空酵母”进行转化，从而获得了一种独特的含有太空酵母和人参转化物的复合活性成分。为了保持活性物的天然和活性，科学家们通过“超低温冷冻干燥技术”制成活性冻干粉，以保留其强大的活性，最终获得了一种含有太空酵母和整株人参精华的革命性护肤成分，科学家们将其命名为“太空人参酵母”，其有着超强的护肤功效，且温和性和安全性均非常高，抗氧化能力是单纯人参成分的1.7倍。美素R&D的配方师用“太空人参酵母”配制出了划时代的“美素人参再生精华液”，具有强大的肌肤再生功效。这是美素全球第一款通过太空实验室研发的精华液，这款划时代的全新精华液，不仅是航天科技转化为高品质生活应用的一次经典案例，更为东方女性肌肤再生提供了针对性的解决方案，超越修复，奇肌再生！



美素人参再生精华液KV

舒淇成为美素“人参再生精华液”第1位使用者

美素MAYSU品牌代言人舒淇小姐，在几个月前新品上市临近期时，就捷足先登提前体验，成为“人参再生精华液”的第1位使用者。本次舒淇小姐亲临发布会现场，二位“太空人”将承载着“人参再生精华液”的“浑天仪”缓缓推上舞台，并将精华液移交至舒淇手中，示意由古至今国人对太空的探索终于获得了惊人成就，也标志着美素“人参再生精华液”所带来的护肤革命拉开了序幕。



美素代言人舒淇亲自为人参再生精华液揭幕

美素还诚意邀请到来自中日韩100位最权威的美肤专家出席了发布会，成为第一批使用团，共同见证并亲身体验这款精华液的三重再生能量。



美素代言人舒淇小姐与中日韩100位美肤专家合影

中日韩100位美肤专家将持续三个月亲身验证“人参再生精华液”功效

来宾们在现场一起领略了美素独创的、如高级定制般的“五感六觉”体验，通过视觉、嗅觉、听觉、触觉、味觉、直觉的感受，真正理解了美素如何通过极致的匠心，让每一位女性拥有者都有被尊重、被宠爱的幸福与满足感，也对美素“人参再生精华”的卓越品质有了更全面细致的感知。



中日韩100位美肤专家现场体验美素人参再生精华液

在未来三个月时间里，小P、李云涛、家弘、尼可、Andy、小布、Davis、吴淼、吴忧、小乔、小茂、伊然、马修等权威美肤专家，将在发布会之后持续亲身体验美素“人参再生精华液”的功效，突破表面修复局限，卓效提升肌肤自我更新，促发表皮、肌底、弹力蛋白三重再生的强大再生功效。真正验证持续使用21天，肌肤变得更健康，惊喜焕现细腻、饱满、透亮、柔滑、匀净、光采，六维美肌。

此次全球第一款来自太空实验室的美素“人参再生精华液”上市的完美发布，标志着以呵护东方女性之美为己任的美素MAYSU，即将带领东方女性进入全新“太空护肤新时代”，也必将用东方艺术美学引领世界时尚潮流。