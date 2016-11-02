千机网“成都1小时”爱心传递 首次温暖开启双11

成都2016年11月2日电 /美通社/ -- 2016年11月1日凌晨5点，成都武侯祠大街。天色还没破晓，白天游人如织的街头，现在几乎空无一人，只有环卫工人一如往常地来到这里，开始默默地清扫着大街。当时，千机网的几位工作人员，携带着111位成都市民用1分钱换取的心意 -- 111个品胜暖手充电宝，送到环卫工人们的手中，这是大家心底珍藏的温暖，也是千机网对他们的关怀，这份平凡的心意，将为环卫工人们驱散清晨和夜晚的寒冷。

“成都1小时”，千机网送出大家珍藏的温暖

这是千机网双11公益活动“成都1小时”的一部分 -- “温暖1小时达”，登录千机网，只需1分钱，就能换取一件爱心产品，向城市中的人们送去关怀和祝福，除了将暖手充电宝送给环卫工人，温暖他们的双手；还将安全智能排插送给福利院的儿童们，向他们送去安全用电的呵护；将品胜迷你按摩器送给广场舞妈妈们，让她们绽放活力更轻松。

正是得益于线上商城与线下社区门店协同的优势，以及刚刚开通的“1小时达”疾速配送，千机网得以将网友们的善意高效及时地送达他们的手中。

将点滴善意化为爱心产品，送给需要的人们，这是千机网此次公益活动的初衷，在成都传递的同时，北京、上海也引发联动呼应，更多的善意正经由千机网被传递到更多人的手中。这是千机网在今年双11迈出的一小步，希望能够为移动互联时代带来一些不同的色彩。

今年双11，数据不再是互联网的唯一表情

今年，白岩松在中国（四川）电子商务发展峰会上的“三问”刷爆了朋友圈，白岩松提出的三个问题是：第一，如果互联网只是让富人变得更富，穷人只能在淘宝上买一些“便宜东西”，那互联网有什么意义？第二，如果互联网只是让大城市更便捷，人人向往，房价变得更高，小城市只能上上网打打游戏，那互联网有什么意义？第三，如果互联网只是让城市生活更美好，农村还要日出而作日落而息，还要靠天吃饭，那互联网有什么意义？

富人与穷人、大城市与小城市、城市与农村，这实际上是在问，互联网消费的高度封闭性、互联网娱乐的高度黏性、线上线下的利益冲突，是否正在割裂人与人之间的联系，加深人与人之间的差别？

人们因为互联网，足不出户，就可以解决一切生活所需，不再需要与真实环境中的人交往；与亲朋好友相聚，低头刷屏成风；出门旅行看风景，发朋友圈比旅行本身更重要……网店和门店二元对立，消费形态与客源引流的竞争日益白热化。

而每年双11，与年俱增的劲爆大数据，似乎遮掩了龙卷风般狂欢之后的一地鸡毛，价格大战、假货泛滥、透支消费、快递爆仓、门店疲软的背后，难道不值得我们有一点点反思？

今年双11，在“新零售”模式先走一步的千机网，启动“成都1小时”城市公益活动，召唤人们将注意力从割裂的虚拟生活中拉回到真实生活中来，去发现身边那些需要我们关注的人和事，让人们在双11的华丽数据之外，能够回归细水长流、平和贴心，同时也更便利的商业交往和价值沟通。

将线上线下融为一体，拉近物与人、人与人的距离

一直以来，千机网就在以自己的方式，从点滴细节着手，弥合互联网经济造成的这些矛盾和鸿沟。

通过整合全产业链资源，千机网在线上拥有3C智能O2O商城，在线下拥有全国9000多家实体门店，这些加盟店深入城市社区、乡镇、农村等区域，通过OCSS系统，买家的线上订单能被自动分配到离他最近的门店，完成配送+服务。在成都、北京、上海等城市陆续开通的“1小时达”疾速配送，就近送货上门，买家也可以自行到社区门店看货提货。这些门店还标配“急啥”售后服务，从购买、维修到回收，产品的全生命周期都能得到“急啥”便捷和及时的服务，一举解决了线上购物时产品与服务脱离的痼疾。千机网用商城、门店、零售、配送、售后，共同构筑起一种打破线上线下壁垒的“新零售”商业模式。

这个模式让千机网的所有门店成为社区买家的集散中心，让线上商城和线下门店从利益冲突关系转变为互利共生关系，让买家在面对日新月异、迭代频繁的3C智能产品时，在眼花缭乱、难以分辨之余，可以选择走出家门，到最近的社区门店去亲身体验之后再决策购买，实现了体验、销售、服务一体化。

千机网的“新零售”模式，同时拓展了线上商城与线下门店的生存空间，在纯商街购买、纯网店购买之外，为大家提供了第三种不同体验的选择。“更多、更快、更好、更省”，这就是千机网的服务理想。

说到底，互联网是人类社会的延展，互联网的发展，应当以拉近人与人之间的关系为准则，融入正常的生活，而不是相反；互联网经济也需要与传统的商业活动进行融合互补，而不是越走越远。

千机网以“成都1小时”迈出的一小步，也许在双11的信息狂潮中只能一闪而过，然而，这一小步就是未来的大势所趋，把线上、线下和物流三个渠道连接在一起，提高消费体验，提升市场份额，未来将不再存在所谓的电商。

用“新零售”拉近物与人的距离，并希望以此为媒介，拉近人与人的距离，拉近心与心的距离，千机网已经先行一步。