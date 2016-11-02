移动端跨境电商KiKUU成中非贸易发展风向标

北京2016年11月2日电 /美通社/ -- 近日，致力于服务全球商家的非洲跨境电子商务的移动客户端 -- 广州集酷电子商务有限公司（简称：集酷KiKUU）购买用户量近20万，日订单超2万余单，已成为目前非洲最大跨境电商，集酷KiKUU不仅成为了一匹跨境电商中新兴生力军中的黑马，也将成为中非贸易合作的新风向标。



KiKUU非洲最大跨境电商CEO徐征

为何选择非洲？众所周知，大多数国家电子商务均已发展多年，而在拥有12亿庞大的人口的非洲，通过网络购买商品，却是很多人闻所未闻。但据伦敦行业组织GSM协会（GSM Association）发布的数据显示，非洲是全球范围内增长速度最快的智能手机市场。非洲以其快速增长的人口数量、持续发展的经济需求使它成为最具潜力的消费市场。长久以来，传统中非贸易商品主要通过海运或人力从国外运到当地，时间物流成本非常高，物品种类有限，几乎所有非洲国家对轻工、纺织、服装、五金、钟表、床上用品、家电和电子等产品的需求量都很大。通过国外商家入驻电商平台，可以满足非洲经济需求，创新推进相互贸易，可为“一带一路”政策作出切实贡献，正是集酷KiKUU创建初衷。

集酷KiKUU通过打造移动客户端平台，不仅开辟了非洲智能手机应用新阶段，挖掘非洲移动消费的蓝海市场，还通过线下陈列商城，完美打造非洲电商立体营销模式，明显提升消费者信誉。为搭建海上丝绸之路，促进跨境电商产业链的完善与发展作出贡献。

“通过集酷KiKUU帮助更多商家寻求创新商机，开拓海外市场，目前产品覆盖品类数十万件，不仅产品多样，打破非洲零售商品样式单一的弊端，而且集酷KiKUU通过自己的物流配送供应链，可以有效节省用户收货时间，并且遴选产品非常严格、信誉可靠。集酷KiKUU将多年的中国电子商务模式带到非洲，尽快让当地居民享受到电子商务带来的便捷。”集酷KiKUU首席执行官徐征说道。

目前集酷KiKUU拥有独特的自主经营的航空物流供应链，采用移动互联网客户端推广，成功减少了电商沉重的库存压力，并对消费者及时拿到货品提供物流保障。已在刚果金、喀麦隆、坦桑尼亚、加纳、乌干达、尼日利亚6个国家设有商品营销服务中心及物流配送中心，拥有中国、非洲员工及相关人员200余人，成为新兴的跨境电商领导者。