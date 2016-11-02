艾仕得粉末涂料名列“中国粉末涂料十大特色产品”

上海2016年11月2日电 /美通社/ -- 作为全球领先的液体和粉末涂料供应商艾仕得涂料系统（纽约证券交易所代码：AXTA）旗下的合资企业，艾仕得华佳涂料近日传来捷报 -- 该公司环氧粉末涂料产品Nap-Gard®凭借其在耐久性、防腐蚀性和可持续性方面的创新荣获“中国粉末涂料十大特色产品”称号。

此次评选由中国化工学会（CIESC）涂料与涂装专业委员会特别组织行业专家评委团进行评审，主要根据市场优势、产品和应用特色以及可持续性等标准甄别产品。最终评选结果还纳入了公众网络投票为考量。艾仕得的Nap-Gard粉末涂料在耐久性和防腐蚀性等方面的创新得到了行业专家的广泛认可。同时产品为100%固体涂料，不含特定有害空气污染物(HAP)。这些环保特性对于实现中国的环境保护目标尤为重要。

艾仕得华佳涂料总经理徐向明表示：“能够在艾仕得庆祝150周年创新历程之际赢得这份殊荣，具有特殊的意义，可以说是它对公司150周年庆典的献礼。去年适逢Nap-Gard涂料问世50周年。作为世界首款应用于气体管道以作为防腐蚀材料的环氧粉末涂料，Nap-Gard已经成为油气管道的安全卫士，为油气管线的内外部管道以及严苛环境中的阀门提供最大程度的防腐蚀保护。在此，我们非常感谢中国化工学会涂料与涂装专业委员会授予我们这一奖项，这是对我们多年创新的认可。”

艾仕得的Nap-Gard熔结环氧热固性涂料能够长期耐受空气、地表、水、海洋、土壤以及化学品中的腐蚀性物质，而且产品还具有出色的耐磨性和粘附性，可以有效防止地下管道受到结构和机械性损坏或土壤应力的影响。涂料不仅质量上乘，而且还有出色的绝缘性能。

该奖项是在中国化工学会粉末涂料与涂装专业委员会举办的中国粉末涂料与涂装行业年会上颁发的。这次年会暨颁奖典礼旨在响应国家供给侧结构改革号召，通过创新和创业为中国行业市场提供高端、环保的产品和服务，而改革的初衷就是为了给中国的经济发展注入更多的生机和活力。