迪拜将为30亿美元的机场融资协议提供支持

阿联酋迪拜2016年11月2日电 /美通社/ --

迪拜将推动实现到2025年客流量达1.46亿人次的目标；新的阿勒马克图姆国际机场(Al Maktoum International Airport, DWC)从2025年起将成为迪拜的主要机场和阿联酋航空公司(Emirates Airline)的大本营

迪拜的两个国际机场将进行以资本支出为动力的客运量提升扩张，到2025年将能接待乘客多达1.46亿人次，这很大一部分要得益于迪拜政府今天所公布的拟定30亿美元的初步融资协议。

（图片：http://photos.prnewswire.com/prnh/20161101/434741）

迪拜国际机场(DXB)目前已经成为全球最大的国际机场，在2015年接待乘客7800万人次，自2000年其以13%的平均复合年增长率实现发展。新的阿勒马克图姆国际机场计划从2025年起成为迪拜的主要机场和阿联酋航空公司的大本营。

迪拜最高财政委员会(Dubai's Supreme Fiscal Committee)主席谢赫-艾哈迈德-本-赛义德-阿勒-马克图姆(Sheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum)殿下表示：“迪拜仍坚定地致力于开发阿勒马克图姆国际机场和全球航空业的发展，而达成这项推动实现迪拜2025年客运量远大目标的30亿美元初步协议表明了我们的信念。”

迪拜政府财政部(DOF)部长阿卜杜拉赫曼-萨利赫-阿尔-萨利赫(Abdulrahman Saleh Al Saleh)则表示：“与迪拜致力于保持作为全球最重要文化与商业中心之一的地位的愿景一致，迪拜两个机场的计划扩张极其重要，并且如同我们所开展的其它类似主要项目一样，我们的政府部门为能在其持续的融资中发挥关键作用而感到自豪。”

根据这项拟定的融资协议，在迪拜政府财政部、Investment Corporation of Dubai（迪拜投资公司，ICD）和 Dubai Aviation City Corporation（迪拜航空城公司，DACC）的协调下，这三方将从传统和伊斯兰等各种流动资产渠道筹集资金。汇丰银行(HSBC)将担任财务顾问。