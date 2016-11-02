2017第二届中国好餐厅大赛TOP 100优秀店铺闪亮晋级

上海2016年11月2日电 /美通社/ -- 截至2016年10月31日，2017第二届“中国好餐厅”大赛第1次预赛正式结束。在为期2个月的比赛中，来自全国各地175个餐饮品牌、718家店铺经历了2次神秘访客、每日天使声音的项目考查（共计收到近80万封天使声音），最终全国Top 100优秀店铺脱颖而出，优先晋级第2次预赛的角逐。



2017第二届中国好餐厅大赛TOP 100优秀店铺闪亮晋级



TOP100名单

中国好餐厅，为提升餐饮业格而生

“中国好餐厅”大赛由中国烹饪协会主办，是中国餐饮业第1个跨年度、门店现场全员参与的学习型比赛，致力于打造“共好生态圈”，推动“3共4好”（共同学习-共同成长-共创美好，员工好-顾客好-社会好-经营好），让餐饮业成为亲切接力业的推手，以提升行业业格。

中国好餐厅不是一个单纯的排名选秀竞赛，而是通过一系列比赛项目和学习课程的设置，解决餐饮店铺的管理痛点，激发餐饮人的工作热情，帮助餐饮人学习成长、展示风采、树立自信，从而提升整个行业的业格，让世界遇见中国的美好。

中国好餐厅，循序渐进提升店铺服务力

店铺是餐饮企业服务公众的窗口，直接反映了品牌形象和服务力。在第1次预赛期间，中国好餐厅大赛通过神秘访客和天使声音这2个考查项目，帮助店铺了解自身的优势和不足，并通过科学的方法，有效地提升服务力。

“神秘访客”在事先不告诉店铺的情况下，派遣专业人员暗访店铺，就用餐环境、就餐服务、服务员形象、菜品品质4个方面，对店铺进行评分。评分标准同时也是对一家好餐厅的衡量标准，比赛期间，店铺伙伴会因为“神秘访客”而更加专注于工作细节，根据考查标准要求自己。“天使声音”则更近一步，店铺伙伴直接邀请到店顾客提供就餐反馈，店铺可以在“中国好餐厅”官网后台查看，发现被顾客所称赞的伙伴，立即表扬，店铺氛围立刻满满活力。并且了解到顾客最真实的感受，以便对症下药，改进店铺不足。

在中国好餐厅大赛的激励之下，店铺伙伴拧成一股绳，不仅团队士气大幅提升，店铺也得到了全方位重塑，有了崭新的面貌。

中国好餐厅，帮助店铺伙伴更好地成长

为了应对神秘访客和天使声音的考查，中国好餐厅大赛CEO王永濬老师陆续开设了6次线上课程，教授店铺伙伴使用“称赞表”、“行动目标核对清单”等提高工作绩效，店长和管理组逐渐学会运作PDCA流程管理店铺。经过第1次预赛，许多店铺伙伴已经养成了良好的工作习惯和工作方法，这些习惯和方法，是受用一生的宝藏。

第1次预赛期间，中国好餐厅大赛组织了一次“我最受激励的一句话”征文比赛，比赛旨在鼓励伙伴们记录日常，为伙伴们提供一个表达“被肯定”、“被赞扬”的舞台，点燃伙伴们对于从事餐饮行业的激情，并将这种激情和正能量传递给更多伙伴。

中国好餐厅营运中心借助微信平台，搭建了“众梦好餐厅大家庭”，把所有参赛的伙伴集合起来，在线上进行互动交流。每天，“好论坛”都是最热闹的地方，伙伴们在日常工作中遇到的问题和困惑、喜悦和收获，都会在群里与大家分享。参赛的店铺伙伴们，既是竞争对手，更是志同道合的好伙伴。

2个月的辛勤耕耘，终于迎来了收获的时刻。祝贺晋级的店铺，你们的成绩得到了认可。比赛是残酷的，TOP100只是参赛店铺的七分之一，希望没有晋级的伙伴也不要气馁，成长绝非一日之功。希望所有参赛店铺不忘初心，脚踏实地地学习和实践，在好餐厅大家庭里共同学习、共同成长、共创美好。