濠江盛汇-澳门汽车、游艇、公务航空展

三展亮点介绍

澳门2016年11月2日电 /美通社/ -- 濠江盛汇-澳门汽车、游艇、公务航空展由南光（集团）有限公司、中国机械工业集团有限公司、中国航空器材集团公司及澳门会议展览业协会联合主办。经过六年时间的洗礼和沉淀，五届的不懈努力和坚持，已成为区域内颇具影响力的大型国际专业展会，被誉为亚太地区首个陆海空联展盛会。在2015年及2016年，澳门汽车、游艇、公务航空三展更是先后通过了国际展览业协会（UFI）认证，正式跻身国际专业展会之列。

11月4-6日，第六届澳门汽车、游艇展及第五届公务航空展将在澳门威尼斯人金光会展中心、渔人码头和国际机场盛大开幕，展示20多个国家及地区的近200个国际知名品牌，涉及汽车、游艇及公务航空等全产业链。三展总面积逾10万平米，预计将有20万人次参观，300家媒体报导，还将举办119场同期配套活动，包括24场汽车、游艇及公务航空专业论坛，以及新颖别致的游艇出海巡游、公务机登机体验、新品发布、儿童绘画比赛、摄影比赛、模特大赛等丰富多彩的活动，令嘉宾在体验高端生活方式的同时能够感受到澳门的多元文化。

一、第六届澳门汽车展亮点介绍

本届澳门车展专业性及品质再次升级，现场设有中国制造、超级豪车和进口汽车三大主题展馆，特设自主品牌展区、超级豪华车展区、智能网联展区、进口车展区、改装车展区、金融展区、新能源汽车展区、汽车后市场展区等八大展区。吸引来自20个国家和地区的100个知名汽车品牌及企业参展，展示近400辆新车，及技术研发、汽车设计、汽车制造、汽车经销、汽车金融、汽车售后、新能源汽车、VR技术等汽车全产业生态链。同期将举办14场次专业论坛及30余场汽车文化主题活动。

1.豪华车馆阵容鼎盛，汇集Bentley、Maserati、Lamborghini、Mazzanti、Aston Martin、Barbus、中欧、ABT、福特野马、TechArt、Porsche、欧意泰克、斯达泰克、欧孚迪、Lotus等20多个顶级豪车品牌。来自意大利的超级跑车Mazzanti携价值港币3500万元的全球新车亚太地区首发；Bentley将推出首款SUV Bentayga，并在车展期间举办新车发布活动。深受车迷喜爱的英式超级跑车Aston Martin除了展示首次参展的Vantage N430限量版，还将为车展观众带来高达72万元的价格优惠。

2.进口车馆带旺车市盛典，进口车馆一直是人气最旺的展区，今年聚集了近30个进口汽车品牌。车展期间众多新车神秘亮相，让广大车迷大饱眼福。Benz带来C系列、C系列开篷跑车及全新E系列；宝马汽车展示全新BMW 7 Series；Volkswagen首展Golf GTI Driver's Edition、Scirocco GTS、Polo Rally Edition、Golf R Racing Edition等系列，并带来成熟蜕变的Tiguan 280 TSI；Audi 带来了广受关注的全新Audi A4 Seden/A4 Avant；HYUNDAI主打大七人座的SANTA FE以及All new TUCSON的休旅系列；Ford首推 Mustang 和原厂专为性能车迷打造的强悍作品Focus RS；Mazda带3 GVC首次亮相澳门车展；Jaguar展示首款SUV的F-PACE；Range Rover带世界上首个应用全铝车身结构的SUV的Range Rover Evoque亮相车展；Infiniti主推全新量产型Q30 2.0……而车展期间展商给予的优惠价格也是全年最低。

3.自主品牌参展阵容突破历届最高，中国制造国家队再现实力

澳门车展作为中国自主品牌境外参展规模最大的展会，邀请到一汽、东风、广汽、上汽、江淮、长安、宇通、普天、厦门金旅、银隆、长城、比亚迪、重汽、南特、微米新能源、中央电动车产业联盟等组参展。中国第一款无人驾驶轿车--长安睿骋惊现澳门车展；一汽带来阅兵指挥车H7；广汽传褀携GA8、GS4等热门车型亮相；世界最大客车企业-宇通房车带来13米超豪华房车，展示中国制造汽车的领先研发、技术和车型；江淮展示了中国制造的高端轻卡、高端小卡、皮卡、MPV、电动轻卡等多款车型，展示中国制造实力。国家商务部贸发局还将在车展现场举办汽车行业自主品牌推广活动，全力支持自主品牌走出去。

4.质量提升，搭建汽车国际产能合作新平台

澳门车展作为国际经贸枢纽平台，本届加强国际专业买家邀请力度，吸引到“一带一路”沿线国家、葡语系国家，东亚南、以及泛珠三角经济圈的20多个国家及地区的行业协会积极报名。已有3000余名汽车行业嘉宾赴澳洽谈采购，其中包含巴西、葡萄牙等葡语系国家30多家汽车相关机构的专业采购商。

澳门车展积极为汽车上下游全产业链搭建国际合作搭建桥梁，展会期间将举办泰国合资公司签约仪式、斯洛伐克国家推介会、匈牙利国家推介会等专业活动。国家商务部亦将在车展期间举办品牌推介会，结合两地优势、推动中国汽车制造业国际合作。

5.高端峰会，全球汽车业界重度参与

澳门车展聚焦经营趋势，邀请到美国、巴西、葡萄牙、意大利、斯洛伐克、波兰、保加利亚、捷克、新加坡、马来西亚、泰国、匈牙利等20多个国际组织、政府部门以及汽车行业协会共同组织了14场专业高峰论坛，以前瞻性技术、设计趋势将澳门车展打造成为“全球新技术”、“全球汽车设计”发布和交流的平台，全面提升澳门车展质量！值得一提的是Lamborghini设计师Filippo Perini 将率领14名意大利顶级设计师来澳，与中国汽车技术研究中心邀请的25位中国汽车顶级设计师现场互动，碰撞火花。

本届车展联手世界汽车工业具有重要影响的学术团体-美国汽车工程师学会（SAE），共同举办 SAE 2016中国（澳门）前瞻技术高峰论坛 -- 智能网联汽车技术论坛，并延续举办重量级活动--第六届中国（澳门）亚太汽车首脑峰会暨自主品牌高峰论坛等，汇聚国际汽车行业专家、学者、企业高管与传媒精英，共同推动中国内地、港、澳以至全球汽车产业发展。

6.精彩活动，丰富本澳市民汽车文化生活

为回馈广大市民的关爱，本届车展还是一个免费入场的汽车嘉年华，现场将举办摄影大赛、儿童绘画、模特大赛、名车抽奖、模拟试驾等市民喜闻乐见的活动，还引进VR和裸眼3D等新技术。通过“虚拟与现实、连接未来”VR体验，增强观众的参与，提升车展的娱乐性和趣味性。

二、第六届澳门游艇展亮点

澳门游艇展一直致力于树立澳门在亚洲游艇行业中的地位，为国际游艇品牌及中小企业提供一个国际性的游艇交易交流平台，逐步将澳门打造成一个集游艇旅游、休闲、融资租赁、游艇后市场等一系列产业链亚洲游艇集散中心。游艇制造商、游艇品牌经销商、游艇融资租赁、水上运动等后市场企业的积极参与本届游艇展。展示分为海上及陆地两部分，共展示70余艘船艇，展览规模3万平米。澳门游艇展期间，众多参展商还将纷纷筹备精彩的活动以及Party 、新品发布、新闻发布等。

1. 澳门获得85公里水域管理权 引起的“游艇热”

2015年12月16日，国务院通过《中华人民共和国澳门特别行政区行政区域图（草案）》，明确了澳门的水域管理范围，此举启动了海洋及游艇产业链上下游的活力，必定会带来巨大的投资机会与市场潜力。

2. 游艇自由行，澳门游艇展搭建自由之“桥”

在10月中葡论坛部长级会议期间，有提到“粤澳游艇自由行要在2017年6月30日前开通”，凡粤籍游艇均可从中山码头自由往返粤澳，此利澳政策成为年度最佳喜讯。参展商吉宝盛世游艇会将在澳门游艇展期间举办一系列的通航试航行程、新闻发布会以及在中山神湾游艇会举行盛大的庆祝活动。

3. 丝路基金 融资平台 第二届高级别会议

在延续首届澳门“一带一路”高级别会议的基础上，第二届会议将邀请更多行业大咖齐聚澳门，探讨“游艇金融租赁”、“85平方公里水域发展”、“大型滨水海岸项目实地路演”等一系列主题的论坛活动。

4. 两岸四地，第二届青少年OP帆船赛

第二届澳门青少年op帆船及帆板场地赛参赛选手将扩大到两岸四地，共8-10名选手参赛，比赛时间也延长至2.5天。

5. 海洋环保，OCEANAID 海洋救援

秉持发展海洋经济与保护海洋环境的理念，澳门游艇展支持并发起了OCEANAID 海洋救援大型网络评选活动，经过多轮选拔，奥运火炬手及帆船爱好者张洁成功获选首届OA形象大使，并通过网络直播，普及海洋保育知识，进行海洋救援保护活动等。

6.“东情西韵”传统与时尚经典碰撞的游艇盛典

以大海洋时代海洋环保与科技为主题的开幕时尚大秀场，将由国际知名设计展示特别为澳门游艇展设计的一系列作品，融合传统元素、时尚科技元素等，为大众呈现一场精彩绝伦的大秀。

三、第五届澳门公务航空展亮点

自2012年首届澳门公务航空展成功举办以来，历经短短五年时间，澳门的公务航空产业发展从最初的崛起到现在的富有盛名可谓是历史性的突破。立足于往届基础上，第五届澳门公务航空展除继续邀请到19家国际著名的公务机生产企业、服务和运营企业参展，还将展览类型拓展到专业金融机构、专业媒体、公务机维修商、飞机租赁企业、通用航空机场以及二手公务机经销商等领域，展览规模2万平米。此届展会不仅是提供公务航空展示的平台，更能通过展会促进公务航空的交流和积累，进一步推动航空文化的发展。

1. 参展机型范围广且多样化

本届公务机静态展示区，邀请到多家世界主流制造商设计的12种机型参展，涵盖巴西航空工业公司、美国湾流公司、美国塞斯纳公司、加拿大庞巴迪宇航集团、豪客比奇等制造厂商，带来巴航的世袭1000、莱格赛 650、莱格赛500，湾流的G450、G550、G650, 庞巴迪的CL850、CL605、CL300以及豪客900、塞斯纳xls+560, 其中有刚交付的世界顶级公务机湾流G650，首次亮相登陆澳门，为展会增光添彩。

2. 首增公务机内饰图片展区 推动相关设计产业的发展

公务机内饰作为公务机产业链中不可分割的一部分，受到越来越多买家的重视，本届展会共展出公务机内饰图片34幅及2位资深媒体人拍摄的公务机图片22幅，让大家感受到公务机的外在的同时，也感受到内在的重要性。

同时在室内展区，更有中国商用飞机有限责任公司首次参展，展区面积达100平米，展出商飞ARJ21以及C919模型。作为中国唯一的商用飞机制造商，他们有雄厚的实力，并计划向公务飞机市场进军，我们对以中国制造、中国品牌的飞机感到自豪。

3. 同期举办多场论坛及推介会增设媒体专场

此次展会同期将举办以“航空金融与租赁助推公务航空发展”为主题的“公务航空发展论坛”。二零一六年的施政报告中，行政长官已提及发展澳门特色金融产业的初步蓝图，透过各种政策法规上的配合，将澳门境内打造成金融生态圈，助力为金融产业的产值快速提升，大力度推动特色金融产业。为响应澳门发展特色金融产业，第五届澳门公务航空展将航空金融与租赁助推公务航空发展为重点，对全行业发展进行预测分析的基础上，进一步围绕航空金融与租赁对公务航空发展的影响这一主题组织嘉宾进行研讨，为广大公务航空企业及金融与租赁机构提供一个相互交流和促进的国际平台。

此外，还增设媒体专场，举办展商推介会、公务机旅游推介会等活动，精彩纷呈不容错过。

4. 现场活动贴近市民

本届展会以“梦想启航、冲上云霄”为主题的航空科普讲座，首次邀请到澳门航空的本地机长参与，揭开航空职业神秘面纱，机长将为航空爱好者及大学生详细讲解如何报名培训飞机师、报考执照等一系列流程，为澳门有志成为飞行员的青年们提供一个提前了解的好机会。

此外还将延续上届的“放飞希望承载梦想”纸飞机大赛，预先登记的市民均可参加，更有机会获得澳航往返任一城市的机票套票。

5. 现场多场签约 推动澳门金融市场发展

展会期间南光文化创意产业有限公司将与北航通用航空产业研究中心签署关于共同发展航空经济产业的战略合作协议。双方将建立战略合作伙伴关系，为项目载体注入更多优势资源，包括与澳门高校共同设立航空专业院系，参与澳门地区未来的航空体系规划设计与项目营运，共同为打造澳门世界旅游休闲名城及促进澳门经济适度多元化发展做出贡献。双方将立足于澳门，以粤港澳为核心，面向国内外开展航空产业咨询、航空项目规划设计、航空金融与贸易、商旅公务包机、通航观光与通勤、航空会展文创、航空教育培训及通用航空项目的孵化与营运等业务。

航空行摄大咖 直击新浪微博直播

展会首次邀请到著名航空媒体人陈诚，他是航空达人、行摄大咖，他跑遍全球各大航展，他懂飞行、更懂新媒体表达，他整装待发，将为第五届澳门公务航空展做全方位的视频图文全景直播，这无疑为国内外的公务航空爱好者带来一次视觉盛宴。

相信11月的金秋澳门，必将因濠江盛汇-澳门汽车、游艇、公务航空三展而更加精彩。