霍尼韦尔调查报告揭示空中交通拥堵成为中国飞行员的最大挑战

珠海2016年11月2日电 /美通社/ -- 霍尼韦尔（纽约证交所代码： HON）与民航资源网于今年对中国持证飞行员开展了一项问卷调查，并于近日公布了第二部分调查结果。绝大多数受访者（67%）将空中交通拥堵以及延误列为最大挑战。



霍尼韦尔飞行员调查显示空中交通拥堵成为中国飞行员的最大挑战

霍尼韦尔和民航资源网对3000多名飞行员和驾驶舱机组成员进行了调查，其中53％为副驾驶，36％为机长。为了获得更多反馈信息，霍尼韦尔和民航资源网上月对其中20名飞行员进行了深度的电话采访。采访结果显示，飞行员们希望能获得并使用更先进的技术和工具缓解繁杂的空中交通所带来的挑战。

霍尼韦尔航空航天集团亚太区航空运输副总裁戴殊荣（Brian Davis）表示：“中国消费者对乘坐飞机出行的强烈需求正推动着中国空中交通流量的快速增长，而交通拥塞和航班延误无疑是中国飞行员面临的的最大挑战。霍尼韦尔始终致力于为终端用户提供解决方案，以帮助他们应对各项挑战，并为蓬勃发展的中国航空业提供有力支持。目前，这些解决方案已经问世，我们也正在同中国的合作伙伴及局方密切合作，推动这些解决方案投入运营。”

拥堵和延误成为最大顾虑

随着中国的空中交通流量持续增长，空中交通拥堵和航班延误已成为机组成员日益担心的问题。霍尼韦尔的调查显示，三分之二（67%）的受访机组成员认为空中交通拥塞和航班延误是他们的最大顾虑。“天气与湍流”是第二大关注点（12％）， 而“获取关键飞行情况下的实时/综合信息”位列第三（8％）。

其他与空中交通管理相关的重要结果包括：

在着陆阶段，超过一半（51%）的受访飞行员表示，应对空中交通管制所带来的工作量是他们的最大挑战；而在机场相关因素中，63%的受访者认为，设计不合理的机场标准仪表进场程序是他们所面临的最大挑战。

44%的受访者表示，不稳定进近的语音或视觉提示是飞行途中至关重要的情景感知功能。

分别有34%及33%的受访者将跑道位置情景感知和低能见度下的驾驶舱技术列为两个最重要的跑道安全功能。

霍尼韦尔智能解决方案为飞行员排忧解难

霍尼韦尔提供的一系列智能解决方案，可帮助优化空管效率、缓解交通拥塞，同时提高飞行员的情景感知能力并提升仪表进近的安全性和效率，从而缓解目前中国飞行员的顾虑。霍尼韦尔与休斯航空航天公司（Hughes Aerospace）合作开发的基于性能的导航（PBN）飞行程序，可以很好地帮助广大飞行员解决与机场相关的最大挑战，即“设计不合理的机场标准仪表进场程序”。PBN程序可帮助飞行员优化飞行路线，更方便地进近地形复杂的机场，同时实现更可靠、更高效的飞行路径。其他解决方案还包括：

SmartPath 智能路径陆基增强系统 是一款经济高效的的解决方案，可有效增加机场容量，减少空中交通噪音以及与天气有关的航班延误。SmartPath智能路径陆基增强系统的定位精度小于1米，省去了传统仪表着陆系统所需的日常校准工作。

是一款经济高效的的解决方案，可有效增加机场容量，减少空中交通噪音以及与天气有关的航班延误。SmartPath智能路径陆基增强系统的定位精度小于1米，省去了传统仪表着陆系统所需的日常校准工作。 SmartRunway 智能跑道系统 和 SmartLanding 智能着陆系统 可以在各个飞行阶段提供实时视觉信息和警报以增强飞行员的情景感知能力，从而减少跑道入侵及偏离事故。

可以在各个飞行阶段提供实时视觉信息和警报以增强飞行员的情景感知能力，从而减少跑道入侵及偏离事故。 下一代飞行管理系统加强了短途直达航班的飞行规划、导航与引导，提升飞行员情景感知。它集成了PBN的功能，可以让飞机自动按照能够保证飞机的间隔和净空区域的航线飞行，从而增加机场通路和空域的使用效率。

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