富欣智控与浪潮签署战略合作协议

“超融合”开启轨道交通新时代

上海2016年11月2日电 /美通社/ -- 2016年11月2日，上海富欣智能交通控制有限公司（简称“富欣智控”）与浪潮在济南举行战略合作签约仪式，双方将在产品与解决方案的融合方面深入合作，携手打造超融合一体化大平台，共同拓展城市轨道交通信号和计算领域市场。富欣智控与浪潮“双自主化”企业的合作，对推进国家自主信息产业有着里程碑式的意义。富欣智控总经理吴昊、副总经理马越海、浪潮集团副总裁袁安军、浪潮集团渠道管理部总经理王峰等人员出席了签约仪式。



签约照片



高层会议



合影

中国城市的发展带动了轨道交通的迅猛发展，政府对其规划审批的范围与速度也在逐步加大、加快。城市轨道交通在互联互通、无人驾驶、网络化运营和多制式发展方面显现出明确的需求和快速的推进，由此带来的对大数据、云计算、数据安全、业务融合的技术需求和服务需求也与日俱增。富欣智控是行业内自主科技的代表，作为城市轨道交通信号、通信系统专家，凭借敏锐的市场触角、深厚的研发能力、丰富的工程经验和开放的合作机制，果断联手浪潮，率先为城市轨道交通提供融合的技术、产品与服务。

富欣智控总经理吴昊表示：此次与浪潮的合作，对增强双方在产品技术创新与轨道交通市场开拓的竞争力、以及未来的业务发展均有着重要的战略意义。未来富欣智控将借助浪潮从硬件、中间层软件、应用层软件完全自主化的IT解决方案，帮助客户提升IT投资自主化比率，实现以行车调度为中心的综合一体化管理，以及基础设施、应用系统、数据资产、运营管控的全面融合，从而进一步节省投资、提高运营效率、降低运营管理成本。

而作为国家首批创新型企业，浪潮是我国领先的计算机平台与IT应用解决方案供应商，也是国内唯一一家可以提供云计算软硬件一体化解决方案的厂商，在中国云、行业云领域，具备自主知识产权的技术与产品创新、转化基地。近日，浪潮集团在上海召开的 Inspur World 2016（浪潮技术与应用大会）上，首次发布城市轨道交通行业计划（M1计划），旨在携手轨道交通行业伙伴联合打造智能交通解决方案，共同构建轨道交通生态体系建设。

浪潮集团渠道管理部总经理王峰表示：在轨道交通自主化趋势的大背景下，浪潮将致力于发挥“计算+”优势，与富欣智控共同就城轨客户行业应用场景联合研究、主动创新，利用领先的超融合技术打造绿色节能的生态系统，为客户提升业务连续性；同时结合富欣智控在行业应用的开发实力，以及双方遍及全国的渠道与项目优势，共同推进联合方案的项目落地，为城轨交通客户构建更安全、更稳定、更高效的业务应用系统。相信此次合作必将成为国内行业翘楚强强联手的成功典范。