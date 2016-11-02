微鲸携手史上最强明星团共襄双十一晚会

打造最强狂欢节

上海2016年11月2日电 /美通社/ -- 11月1日晚，阿里巴巴携“2016天猫双十一狂欢夜”总导演大卫 - 希尔等亮相北京，召开终极发布会，拉开了一场全球独一无二的互联网电商盛事的序幕。发布会上，第二批表演嘉宾名单揭秘，至此，参加天猫双十一狂欢夜的明星阵容已曝光大半。“超级碗导演 + 全明星阵容 + 首席卖萌官”，今年的双十一晚会可谓星光璀璨、精彩纷呈。微鲸作为天猫双十一晚会特约合作伙伴，旗下系列产品将创意亮相晚会，助力天猫，用科技改变娱乐，打造全民狂欢盛事。



双十一狂欢夜终极发布会在京召开

双十一狂欢夜星光璀璨 微鲸产品创意亮相科技改变娱乐

作为最会玩的互联网品牌之一，一手开创双十一电商节的天猫，一直与时俱进，不断升级双十一购物盛事。今年的双十一狂欢夜，天猫不仅邀请到美国超级碗总导演、第88届奥斯卡颁奖礼制作人大卫·希尔执导，开启“首席卖萌官”评选活动引起网络狂潮，还齐集科比、凯蒂·佩里、李宇春、张艺兴、华晨宇、李玟、邓紫棋、林志玲、薛之谦、大张伟、TFboys、SNH48 等共计逾百名国际国内大牌明星参与演出，以规模罕见的史上最强大明星阵容，为全球观众推出一场国际顶尖水准的跨屏互动娱乐盛典。



双十一全明星阵容星光璀璨

晚会当晚采用的科技，与群星荟萃的璀璨阵容同样值得期待。2016双十一狂欢夜，天猫打出了“科技改变娱乐”的口号，携手互联网品牌新锐微鲸，希望以领先科技，进一步升级双十一狂欢夜，打造前所未有的颠覆式娱乐体验。双十一狂欢夜期间，微鲸以“微鲸速度”于14月内所打造的8个尺寸段多款互联网电视、重新定义智能投影的微鲸魔方智能投影仪 K1、微鲸 VR 一体机 X1 等领先科技产品，将会创意亮相双十一晚会，以更好的设计、更好的技术、更好的硬件，辅助全明星阵容，通过科技改变以往娱乐，升级晚会舞台视听，为广大用户打造更极致的视听体验。

微鲸科技丰富家庭娱乐 联手天猫打造最强狂欢节

天猫双11晚会拥有由国际球星、国际IP、国际乐队组成的“晚会史上最强国际明星阵容”，足见天猫的双11已经逐渐成长为一个现象级的娱乐IP。双十一晚会总导演大卫 - 希尔表示，今年双11晚会主旨就是：“在这个节日把全家的幸福感和欢乐呈现出来。”双11晚会的特约合作伙伴微鲸作为家庭娱乐代表，唯一具备内容运营能力的互联网电视“内容王”，自然和天猫一起给消费者更丰富的家庭娱乐享受。

微鲸，不断以创新技术搭载海量内容，为无数的中国家庭开启全新的客厅娱乐体验。在产品端领跑业内、以高品质高口碑闻名的微鲸，作为唯一一个整合多平台海量优质内容、集中运营的互联网电视，早已构建了不同于同行、深度和广度并存的、垂直且有层次的“鸡尾酒”内容模式。整合腾讯、芒果TV 等大型内容平台的资源，引入海量重量级IP，携手灿星、正午阳光、东方梦工厂，打造现象级优质综艺IP《中国新歌声》等，运作基于华人系列的影视大IP，打造华人精品、全球精品，将TVB、BBC、history、vice、好莱坞、现象级体育核心赛事等资源揽入内容库中，推出“微鲸出品”概念，自制《我在故宫修文物》等各类优质年轻人喜爱的大电影及热门综艺等精品自制内容，和微鲸VR制播系列内容，在微鲸所打造“多家内容平台依托 + 差异性精品内容资源 + 自制内容”的内容金字塔下，每位用户的家庭客厅都将化身为豪华私人影院，在沉浸式的大屏视听盛宴中，鲸彩内容，让你看看看不完！

天猫与微鲸，都是业内外公认的最会玩的互联网品牌之一，且彼此理念相契，调性相和，多次合作都创下第一的耀人佳绩。2015双十一，刚创立时的微鲸凭借首款55英寸电视，不仅独霸天猫55英寸互联网电视销售冠军，还拿下天猫破亿最快、天猫第一单、销量破万最快等多项第一。今年欧洲杯期间，微鲸在天猫直播“颠疯挑战”，将体育、直播、网红、电商等四大社交热门元素进行融合，在两小时内，在线互动人数高达10W+，从直播现场进店的转化率高达37%，率先实现“在场营销”和“立体化营销”融合，开启了“场景营销”的先河，首次合作便一举拿下中国“广告界奥斯卡”长城奖营销案例大奖。微鲸与天猫的多次合作，不但一直拿下多个第一，而且不断从产品、营销等领域往外拓展延伸，合作日益深度、全面。相信此次，微鲸与天猫携手挑战互联网娱乐想象机制，将为双方合作创造出新的高峰，打造出史上最强狂欢之夜。

在期待见证微鲸会给双十一晚会带来怎样的奇迹时，别忘记将这个能彻底升级生活娱乐的“神器”抱回家。双十一期间，微鲸特别推出“大鲸喜 霆不下”大促活动，11.11元天天秒，最高直降600元，巨额优惠覆盖官网 (http://www.whaley.cn/)、天猫、京东、苏宁易购四大网购渠道，向广大消费者发放多重豪礼和鲸喜福利，不容错过。