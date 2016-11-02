天合光能董事长高纪凡出席中日企业家对话

北京2016年11月2日电 /美通社/ -- 2016年11月1至2日，第二轮中日企业家和前高官对话在北京人民大会堂举行。日本前首相福田康夫出席会议并讲话。国家发改委主任徐绍史、财政部部长楼继伟与会并介绍世界和中国经济形势。中国和日本分别派出在全球有重要影响的三十家企业董事长与会，包括中投公司董事长屠光绍、国电投董事长王炳华、中信集团董事长常振明、神华集团董事长张玉卓、中国银行董事长田国立、中石油总经理章建华、中节能环保集团董事长王小康、格力集团董事长董明珠、吉利集团董事长李书福等中方企业家和日本方面的经团联、野村证券、松下电器、丸红、大成建设、三井物产、三井住友银行、伊藤忠商事、日本东丽等组织和企业负责人。中国光伏行业协会理事长、天合光能董事长兼首席执行官高纪凡应邀出席，并就中日两国在光伏行业开展合作发表看法和建议。

高纪凡首先介绍了天合光能发展情况，他说，他创建的天合光能2014年和2015年连续两年出货量全球行业排名第一，成立至今，累计出货超过20吉瓦，全球市场份额超过10%。天合光能技术创新力度始终领先行业，公司设有光伏科学与技术国家重点实验室，研发的N型单晶硅IBC电池光电转换效率已达到23.5%，已先后14次创造和刷新光伏电池和组件效率的世界纪录。

随后，高纪凡讲到天合在日本市场发展情况，他说，“天合光能日本株式会社成立于2010年2月，是天合光能有限公司的全资子公司，2016年2月获得1级EPC工程执照。天合光能在日本市场组件销售累计超过1.5吉瓦，天合光能扎根日本，将本土化作为一个重要战略，积极参与日本当地社会发展与环境保护推广活动。赞助并与大阪产业大学合作，连续两年参加在铃鹿举行的日本光伏汽车比赛，2015年取得综合赛冠军，2016年取得小组赛冠军。我们也积极响应日本政府颁布的ZEB，ZEH（节能房屋）政策，加大住宅用户应用端推广力度并以加快光伏建材一体化为宗旨，将于今年11月底完成独立房屋BIPV试点项目。 2015年10月，天合光能日本株式会社加入日本玻璃回收协会（GRCJ），旨在为建立组件回收业务模式进行基础研究，为政策出台提供充分和有力的数据，同时也体现了天合积极参与日本环境建设的决心。天合光能也积极履行社会责任，为当地社区捐赠光伏组件，提供太阳能电力。”

高纪凡进一步谈到天合在其它国际市场的发展情况，他说，近几年，天合光能加大在亚太及新兴市场的开拓力度，销售足迹遍布60多个国家，先后在泰国、越南、荷兰、马来西亚、印度等国家投资建厂。高纪凡指出，“2015年日本市场占天合光能全球销售百分之十以上，是天合第三大市场。我们一直注重与日本本土企业的合作，希望与日本合作伙伴和研发机构加强光伏技术及研发方面的合作，共同推动实现平价电力，将太阳能与储能相结合，将太阳能与建筑相结合，使光伏产品贴近百姓生活，让光伏概念植入生活理念，成为生活的重要组成部分，让光伏发电走进千家万户。”

在全体会议上，中日双方就当前中日经济形势及两国经济关系的现状与展望交换了意见。双方从双边及全球视野深入讨论了如何合作解决贸易、投资、金融、创新以及基础设施、能源、环保等两国共同面对的课题。

在基础设施、能源与环保领域，中日双方认识到基础设施建设是亚洲经济社会可持续发展的重要基础，并就双方如何推进基础设施建设及合作交换了意见。双方还就绿色能源开发及节能方面的举措发表了演讲，相互确认了中日两国在确保资源与能源的供给保障、应对气候变化和环保等全球性课题做出贡献的重要性。