3M中国催化转换器耐久试验室正式落成并启动

秉承“客户第一” 着力本土发展

上海2016年11月2日电 /美通社/ -- 作为陶瓷衬垫的发明者，多元化科技创新企业3M昨日宣布，其建于上海新桥工厂内的催化转换器耐久试验室正式落成并启动，使得3M成为首家在中国投资该类试验室的陶瓷衬垫生产厂商。同时，这也是3M在全球投资的第六个催化转换器耐久试验室，并将提升3M中国本土试验和验证产品性能的能力，从而更好地助力客户实现产品升级。3M工业产品事业部全球执行副总裁Michael Roman先生及3M大中华区总裁兼3M中国首席执行官Stephen Shafer先生出席了启动仪式并为试验室揭幕。此外，3M国际业务运营执行副总裁辛学哲（H.C. Shin）先生还参加了于当天上午举办的2016发动机排气处理系统振动实验研讨会，与业界同仁深入交流和分享了3M在这一领域的先进技术与丰富经验。

三元催化转换器是汽车排气系统中净化尾气的重要装置。而3M陶瓷衬垫产品则被广泛应用于催化转换器陶瓷载体的固定及隔热保护，以保障排气系统的安全正常运行。此次3M在中国投资建立催化转换器耐久试验室，将主要用于陶瓷衬垫在应用开发与产品研发中衬垫耐久性的试验与验证。这不仅使3M在国内成功构建起一套包括基础材料性能、材料应用性能及催化器组件性能在内的全方位评价体系，也无疑将为汽车制造商及零部件配套厂商进一步改善排气系统提供更多的数据和技术支持。此外，3M还能结合不同厂商的产品特点和性能，更有针对性地为其定制新的产品及解决方案，最大程度地满足客户的需求。



3M工业产品事业部全球执行副总裁Michael Roman先生于3M催化转换器耐久试验室启动仪式上致辞

3M工业产品事业部全球执行副总裁Michael Roman先生对此表示：“3M一直以来都秉承着‘客户第一’的服务理念，始终致力于以创新的技术和优质的产品为客户带来更多的便利，帮助其提高效率并最终实现目标。与此同时，我们对中国市场的持续投入，也充分印证了3M坚持本土化研发和生产的企业承诺从未改变。”

“中国市场在3M全球战略发展中占据着非常重要的地位。”3M大中华区总裁兼3M中国首席执行官Stephen Shafer先生补充道：“3M着力于本土化发展，并希望通过自身的创新优势助力和推动中国科技水平的提升。未来，我们还将进一步扩大在华的投资力度，用于产品、技术的开发以及设备投入。”

3M中国催化转换器耐久试验室自2015年5月起动工，历时一年多，于今年10月建成。试验室内配备的振动台，其最大激振力可达160kN，最大加速度为100g，用于模拟产品在制造、组装运输及使用执行阶段中所遭遇的各种环境，并以此来鉴定其承受环境振动的能力；此外，试验室还配有燃烧器，可施加温度最高至1050摄氏度，最大流量850SCMH，并能实现快速升降温，从而更加真实地模拟衬垫的实际工况。无论是规模还是硬件设施，最新建成的中国催化转换器耐久试验室都足以媲美3M在其他发达国家所建立的同类试验室。由此，3M对中国市场的重视可见一斑。

随着中国机动车排放标准的逐步升级，发动机排气后处理系统的设计将面临越来越高的要求和挑战。因此，3M将持续致力于陶瓷衬垫的应用开发及创新产品的研发制造，同时也将进一步加强行业内的沟通和交流。启动仪式当天，3M便在中国研发中心特别举办了2016发动机排气处理系统振动实验研讨会。近百位业内专家与重要企业代表出席会议，并就目前被广泛应用于机动车排气后处理系统设计和测试的台架加速振动实验展开了充分的交流和深入的探讨，旨在促进整个行业技术水平的不断提升。