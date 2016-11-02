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LCM的LCM Partners Credit Opportunities III战略达到募资硬上限

2016年11月02日 19:36 编辑： 经理人网编辑
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伦敦2016年11月2日电 /美通社/ -- LCM Partners 欣然宣布 LCM Partners Credit Opportunities III 战略成功关闭。该战略的出资额超过20亿欧元，并包含一系列管理账户和一只混合基金。分布于美国、欧洲大陆和英国的众多养老基金与基金会的出资资金现已收到。

（图标：http://photos.prnewswire.com/prnh/20160811/397432LOGO

LCM Partners 首席执行官保罗-伯德尔 (Paul Burdell) 表示：“LCM Partners 非常荣幸在 LCM Partners Credit Opportunities III 战略关闭后能够吸引一些最具知名度的机构投资者，并使他们成为我们的客户。我们很荣幸能够代表国家退休计划、公共部门和私人部门工作者及基金会进行投资。我们主要是负责非常认真地对我们客户的资产进行审慎管理，正是这种态度让我们在17年的时间里以14.9%的平均内部收益率 (IRR)（非杠杆总收益率），一直提供良好的年度投资回报。”

LCM Partners Credit Opportunities III 战略使用单一投资平台，这让该战略下属的所有基金都能一只接一只地进行投资。混合基金使用欧元和美元这一对计价货币进行投资，并在2016年10月31日关闭，出资额达到8.655亿欧元。四个管理账户也将对终端投资平台进行投资，投资额度为1亿欧元至5亿欧元不等。

自推出 LCM Partners Credit Opportunities III 以来，LCM 已经在交易上面投入了大约10亿欧元的资金，现在拥有超过15亿欧元的一系列良好贷款、重组贷款和不良贷款，这些贷款来自于众多欧洲国家的消费者和中小企业 (SME) 债务。

LCM Partners 首席投资官艾德里安-克洛克 (Adrian Cloake) 评论说：“自推出 LCM Partners Credit Opportunities III 以来，我们在部署步伐和为基石投资者实现投资回报方面提前达到了目标。此次该战略以超过20亿欧元的金额最后关闭意味着 LCM Partners 能够继续拥有强大的‘火力’，而我们所投资的市场将被塑造成我们开业17年以来所见过的最为活跃的贷款购买市场。”

艾德里安继续表示：“欧洲继续遵守巴塞尔协议 III (Basel III) 的规定意味着银行所必须持有的资本将要在2017年1月1日再次增加。更加看重资本可以促使更加关注减少风险加权资产，而银行达到这一点的最快途径是将贷款组合出售给像 LCM Partners 这样能够购买此类组合的管理机构，不过更为重要的是像 LCM Partners 这样的管理机构能够服务终端客户。”

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