Vungle推出Dynamic Templates

为广告商带来优异绩效；为移动发行商带来营收流

该解决方案由Vungle Cloud UX技术提供支持，可帮助广告商和发行商提高应用内广告绩效和对抗广告疲劳

旧金山2016年11月2日电 /美通社/ -- 面向应用内视频广告的领先绩效营销平台Vungle今天宣布推出全新解决方案Dynamic Templates（动态模板），为广告商和发行商提供众多不同的独特广告模板，旨在改善用户广告体验和提高广告转化率。Dynamic Templates是首个由Vungle的全新Cloud UX技术提供支持的产品。



Dynamic Templates

Vungle首席执行官Zain Jaffer表示：“移动彻底改变了效果类广告领域。如今设计欠佳的低质量视频广告在应用内已无‘容身之处’。通过推出Dynamic Templates，我们现在实现了对丰富创意的升级优化，这些创意可在众多平台与设备上运行；开发者将拥有更多的创收方式，而且不会影响他们的用户体验。这也是我们一直以来的使命，旨在通过用户终生价值（LTV）的优化技术来帮助各公司提高投资回报率（ROI）。”

Dynamic Templates经过了不断广泛的测试，现在已经在为Vungle客户带来优异业绩。例如，已经发布的四项独特设计之一 -- 全新的Carousel模板 -- 已实现：

转化率较现有模板提高15%以上

转化率较非Vungle创意模板高90%以上

Jam City营销总监Sumee Oh说：“Vungle全新的Dynamic Templates不仅仅是增强版产品；它们可巩固Vungle作为一家最具创新力视频广告技术公司的地位。”

Dynamic Templates通过为广告商带来众多新模板，来实现他们的创意，从而提高绩效和提升广告体验。每个新模板都很容易产生共鸣，因此广告总是能为消费者带来优质广告体验，无论他们使用的是哪种操作系统(OS)、设备或屏幕方向。这些新模板也是模块化的，因此一个创意可在多个模板进行实时升级与优化，从而提高广告效率和最大化转化率。

对于开发者而言，Dynamic Templates可提高营收，并通过增加用户观看的广告品种保证用户体验。此外，为广告商带来更强的优化功能以及更高的转化率，这意味着开发者可通过他们已有存量广告展示库存赚取更多广告收入。开发者一旦使用Dynamic Templates，他们将能够展示Vungle发布的所有新模板，无需升级到Vungle的最新版本SDK。这可节约重要的开发资源和缩短应用评测周期，同时让开发者能够快速使用创新型高性能模板，进一步提高广告收入。

Jaffer补充说：“Vungle的使命是开发让效果类广告商和开发者能够带来卓越广告体验同时实现显著投资回报率。Dynamic Templates在帮助客户实现这些目标方面可起到很大的作用。”

iOS和安卓系统用户现可通过Vungle的最新SDK使用Dynamic Templates。两个系统的开发者均可访问vungle.com/sdk下载SDK。新的SDK与iOS 10和Android N系统完全兼容。Dynamic Templates很快也可在Windows平台使用。欲了解详情，请点击这里。