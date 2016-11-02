洛杉矶车展展馆GO新增电动自行车、电动滑板车和增强型驾驶设备

2016年11月02日 21:00 编辑：
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参观者将体验多家公司的最新智能移动设备和应用
洛杉矶2016年11月2日电 /美通社/ -- 洛杉矶车展 (LA Auto Show ®) 今天宣布，全新展馆GO的参展商数量几乎增加了一倍。展馆GO将展出最新的高科技设备，涉及各种交通工具和传统车辆的功能改进。GO将在AutoMobility LA™（11月14-17日）期间对媒体和业内专业人士开放，并将在洛杉矶车展（11月18-27日）期间对公众开放，让人们感受最新的移动技术。
GO展馆将设在南厅中庭内，展现最新的智能移动设备、可骑乘设备和技术。不论是针对电动滑板车、电动自行车，还是对于移动应用，GO都是高科技和汽车行业最出色创新的理想展出平台。
GO展馆将安排参展商举办的娱乐活动、演示和赠品分发活动，包括：
- abc Mobility：abc Mobility服务于南加州本地客户以及全美网上客户，通过零售店和网络销售与出租各种移动设备。在GO展馆，abc Mobility将提供娱乐型电动代步车、自动平衡工具以及其它电动运输工具的演示。该公司位于西南入口的展位将展出EV3、Q-Chair、Tri-Runner、Covered Wagon、Q-33、Q-Bike、Segway Mini、Q-Cruiser和配备座椅以及置物空间(e-Foldi)的最新款折叠电动滑板车。这些车款可供试驾。有意购买以上车款或其它型号的参观者可在现场试驾，随即下单，货品将在展会结束后的当周内免费运送。
- CycleBoard：凭借更好的安全性、强大的电动马达以及先进的身体重心转向技术，CycleBoard成为全球功能最强的直立式电动车。该公司将向参观者展出四款定制CycleBoards以及相关配件。CycleBoard还将安排一份试驾登记表，以便在展会后演示新款CycleBoard。
- DYNABike™：DYNABike在研发节能、环保电动车方面投入了大量的资金。为了庆祝电动车的推出，DYNABike将展出三款电动自行车以及两款碳纤维车身的新款电动滑板车。
- 福特：随着福特将其业务扩大到汽车和移动领域，该公司致力于改变全球的交通方式。参观者将体验福特最新的移动解决方案，包括福特的自行车共享解决方案GoBike以及满足交通需求的一站式平台、免费智能手机应用FordPass。
- Just Ride LA：Just Ride LA 2008年成立于洛杉矶，是一家致力于服务当地活跃的自行车爱好者群体的家族自行车商店。这家商店将有幸展示其复古与一流自行车组合 -- “自行车的前世今生”。Just Ride LA相信，汽车和自行车对前方的道路有着共同的热爱。参观者还有机会赢取一辆自行车。
- Metro：Metro是一家服务于洛杉矶县的交通运输机构，致力于为交通规划者、协调者、设计者、建造者和运营者提供服务。Metro将展示一台应答机，供参观者体验。此外，Metro还将有团队成员现场为来宾讲解快车道相关知识，并派发袋子、T恤和迷你急救包。
- Navdy：Navdy将展示首款增强型驾驶装置，这款装置能够直接预测道路前方的信息，提供全新的驾驶体验。Navdy的突破性用户界面可显示道路前方的清晰画面，并让驾驶人员能够通过挥动单手和专门设计的拨号功能进行通话，进而实现免手持电话控制。驾驶人员首次能够在保持通话的过程中向前看，将电话无缝整合进他们的驾驶体验中。
- 丰田(Toyota)：丰田将展示其兼具汽车和摩托车潜力的新款城市移动概念车丰田i-Road。i-Road结合了摩托车的便利性和汽车的舒适性，非常易用和环保。
- 雅马哈(Yamaha)：雅马哈将在GO展馆展示其PWseries e-Bike系统和JWX-2电动轮椅辅助装置。PWseries具有三重传感器系统，提供自然的辅助感觉，这已成为雅马哈发展理念的一部分。JWX-2将雅马哈电动辅助自行车系统的动力辅助系统技术应用于轮椅，创建的动力辅助装置可根据轮椅手缘输入负载调整辅助水平。
洛杉矶车展和AutoMobility LA总裁Lisa Kaz表示：“更多参展商的加入表明，GO展馆已成为企业展示最新创新移动设备和应用的最佳场所。随着汽车和科技行业的不断融合，GO展馆为参观者提供了学习和体验所有移动事物的机会，包括电动自行车、小轮摩托车和滑板车，以及将我们从A点送至B点的应用和技术。”
GO展馆的其他参展商包括AutoGravity、Honda UNI-CUB、Juicer Bikes、Micro Kickboard、SKURT、Spira4u Co.、URB-E和Uscooters。
有关GO展馆和今年洛杉矶车展的其他参展商的信息或购票，请访问：LAAutoShow.com。