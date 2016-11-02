洛杉矶车展展馆GO新增电动自行车、电动滑板车和增强型驾驶设备

参观者将体验多家公司的最新智能移动设备和应用

洛杉矶2016年11月2日电 /美通社/ -- 洛杉矶车展 (LA Auto Show ®) 今天宣布，全新展馆GO的参展商数量几乎增加了一倍。展馆GO将展出最新的高科技设备，涉及各种交通工具和传统车辆的功能改进。GO将在AutoMobility LA™（11月14-17日）期间对媒体和业内专业人士开放，并将在洛杉矶车展（11月18-27日）期间对公众开放，让人们感受最新的移动技术。

GO展馆将设在南厅中庭内，展现最新的智能移动设备、可骑乘设备和技术。不论是针对电动滑板车、电动自行车，还是对于移动应用，GO都是高科技和汽车行业最出色创新的理想展出平台。

GO展馆将安排参展商举办的娱乐活动、演示和赠品分发活动，包括：

洛杉矶车展和AutoMobility LA总裁Lisa Kaz表示：“更多参展商的加入表明，GO展馆已成为企业展示最新创新移动设备和应用的最佳场所。随着汽车和科技行业的不断融合，GO展馆为参观者提供了学习和体验所有移动事物的机会，包括电动自行车、小轮摩托车和滑板车，以及将我们从A点送至B点的应用和技术。”

GO展馆的其他参展商包括AutoGravity、Honda UNI-CUB、Juicer Bikes、Micro Kickboard、SKURT、Spira4u Co.、URB-E和Uscooters。

有关GO展馆和今年洛杉矶车展的其他参展商的信息或购票，请访问：LAAutoShow.com。