波士胶面向一次性卫材行业推出变革性聚烯烃胶粘剂产品

巴黎2016年11月2日电 /美通社/ --

Brilliance™ 弹性胶粘剂消除了客户对聚烯烃胶粘剂折中之选的无奈，进而提高了生产效率与产品性能

服务工业、建筑和消费市场的全球领先的胶粘剂专业公司波士胶 (Bostik) 今天推出了全球首款高性能聚烯烃弹性胶粘剂。这一最新的突破成果完全消除了传统聚烯烃胶粘剂性能折中的缺陷，同时为提高性能与运营效率确立了新的行业标准。

（图片：http://photos.prnewswire.com/prnh/20161027/433205）

Brilliance™ 是在高强度热熔胶应用领域使用聚烯烃的重大技术飞跃，这一弹性热熔胶可将弹性材料牢牢粘接在纸尿裤和成人失禁护理产品上，这一应用无论在功能上及提升产品舒适度上都对一次性卫生用品起到了非常关键的作用。在过去，由于产品性能和加工上的缺陷，聚烯烃粘合胶仅限于在低强度情况下使用。

波士胶全球无纺布事业部高级副总裁 Jeffrey Merkt 表示：“Brilliance™是弹性胶粘剂技术方面的行业变革性进步，这一技术消除了原先在产品性能与加工性能之间折中之选的无奈，这种缺陷一直限制着传统的聚烯烃技术在一次性卫材行业的使用。”

Brilliance 在各种变化的应用环境下都具有可靠的性能和灵活的适应性。在使用传统的胶粘剂时，基材、弹性线、应用设备或者生产线速度方面的变动往往会导致胶粘性能产生意外变化。Brilliance™ 所具备的卓越而可靠的性能意味着，一次性卫材用品的生产商可以更加灵活的调整应用环境，做出对业务发展更灵活的应对方案而无须担心胶粘剂产品或性能的变化。

Merkt 还表示：“这项突破成果融合了出类拔萃的产品性能以及在传统胶粘剂基础上更充分拓展的其他优势，这些优势包括在一系列广泛的基材、线速度和涂胶方法方面所增加的生产灵活性。Brilliance™ 还能够提升一次性卫生用品的舒适度，具有防漏保护，粘合强度高，有助减轻产品气味和减少渗胶现象。”

波士胶在今天推出了的这款新产品，已经在波士胶位于美国、法国和亚洲的全球研发中心进行了广泛的测试与实验，并与在一次性卫材行业内的多个联合供应商进行合作测试评估。

正如 Merkt 先生所说：“虽然聚烯烃不是什么新鲜事物，也已经是快速发展的技术目标，但这一技术关注的焦点未必在胶粘剂上。波士胶从不只是等待有待开发的新材料。相反地，我们的研发团队从上游研发开始探索，积极寻找并开发新材料。正是通过这种积极的举动，我们才能收获包括 Brilliance™ 在内的显著的研发成果。”