明年将有超过300万五岁以下儿童死于传染病

伦敦2016年11月3日电 /美通社/ --

新的全球报告重点介绍五个小步骤，来帮助改善全球儿童的卫生习惯，并减轻他们的传染病负担

全球卫生理事会（Global Hygiene Council，GHC）于10月17日发布了该理事会的《Small Steps for Big Change》（小步骤，大改变）报告，调查可预防的传染病给全球儿童带来的令人担忧的负担，并呼吁家庭、社区和医疗专业人员实施一项简单的五步计划，从而帮助改善日常卫生习惯，阻止儿童死于可预防的感染。

（图片：http://photos.prnewswire.com/prnh/20161012/427744 ）

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《Small Steps for Big Change》重点指出，现在每年有超过300万五岁以下儿童死于传染病，[1] 这其中每年近100万儿童死于肺炎，[1] 另有超过700,000五岁以下儿童死于腹泻。[2]

来自英国的传染病专家、GHC主席约翰-奥克斯福德(John Oxford)教授表示：“像腹泻这种在很大程度上可以预防的感染依然是全球儿童的一大‘杀手’，这是不可接受的。用肥皂洗手已经被证明可以让腹泻致死事件减少50%，通过制定这一五步计划，我们想要针对卫生习惯的小小改变会如何给全球儿童的健康和幸福带来重大影响，传递明确而又一致的讯息。”

五步计划由GHC专家制定，而这些专家涵盖来自于英国、法国、美国、尼日利亚和南非的儿科医生、传染病专科医生与公共卫生专家。五步计划中的五个步骤主要关注做出像改善手部卫生状况这样的小小改变和在家中预防感染的传播。由此可能引发的巨大改变包括将腹泻的发生率降低一半，以及减轻像感冒和流感这样的常见儿童感染的负担。

奥克斯福德教授说：“个人卫生和家庭卫生方面的不良习惯被广泛认为是感冒、流感和腹泻等感染进行传播的主要原因。家庭、社区和医疗专业人员需要承认，改善卫生状况是非常有效的‘第一道防线’，而形成更好的卫生习惯能够给全球幼儿的生活带来引人注目的积极影响。”

“Five Small Hygiene Steps” 视频：https://www.youtube.com/watch?v=tN8Em-QYF50

1. http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs178/en/

2. http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs330/en/

想要浏览《Small Steps for Big Change》报告全文，请访问http://www.hygienecouncil.org

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