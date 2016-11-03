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达马克地产授予中建中东价值5.54亿迪拉姆的酒店及公寓合约

2016年11月03日 05:14 编辑： 经理人网编辑
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达马克地产授予中建中东价值5.54亿迪拉姆的派拉蒙大楼酒店及公寓合约

阿联酋迪拜2016年11月3日电 /美通社/ -- 达马克地产(DAMAC Properties)已经任命中建中东有限责任公司（简称中建中东公司）来建造迪拜派拉蒙大楼酒店及公寓(Paramount Tower Hotel and Residences)项目的公寓部分。

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（图片：http://photos.prnewswire.com/prnh/20161101/434947
（图片：http://photos.prnewswire.com/prnh/20161101/434950

这位全球建筑领导者已经获得一份建造27层豪华项目的主工程合约。派拉蒙大楼酒店及公寓位于谢赫-扎伊德路(Sheikh Zayed Road)，设有867间豪华酒店客房和酒店式公寓。这幢楼高64层的项目将设有能饱览整个迪拜塔区的空中大堂、派拉蒙私人放映室，更设有屋顶无边游泳池、露台和内设最先进水疗中心的健身及保健中心。项目定于2020年第一季度完工。

达马克地产集团高级商业副总裁Mohammed Tahaineh在签约仪式上表示：“派拉蒙大楼酒店及公寓是我们在迪拜最知名的品牌项目之一，战略性地位于迪拜塔区。这是我们与派拉蒙酒店及度假村携手开发的四个知名酒店项目之一，我们在迪拜和利雅得拥有好莱坞为主题的酒店客房、酒店公寓和住宅单位。我们很高兴任命中建中东公司来建造这个众所期待的项目。”

中建中东公司总裁兼首席执行官余涛表示：“我们很高兴被达马克地产集团任命为派拉蒙大楼酒店及公寓的公寓主承包商。对于我们而言，这是参与中东最知名酒店与公寓项目之一的重要合同。今年，我们已经中标AKOYA Oxygen的基础设施开发项目，这个新合同进一步加强了我们与这家房地产开发商之间的密切合作关系。”

派拉蒙大楼酒店及公寓的公寓单位设有独立客厅和用餐区的一房、两房和三房单位，此外还有顶层专属大平层公寓。公寓将舒适居家和派拉蒙的设施与服务相结合，是投资者长居和度假的不二选择，当您离开外出时，还可以委托我们运营商帮忙出租与管理，获取利润丰厚的租金回报。

派拉蒙大楼酒店及公寓的设计公司是LACASA Architects and Engineering Consultants。

详情请访问： http://www.damacproperties.com.cn

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