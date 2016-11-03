杜邦营养与健康事业部大幅增加益生菌产能

1亿美元扩产计划，美国工厂产能提高70%

美国堪萨斯州新世纪城2016年11月3日电 /美通社/ -- 杜邦营养与健康事业部公布一项在美国扩大益生菌产能的重要投资。鉴于全球益生菌需求增长迅速，该投资是一项更广泛的益生菌扩张项目的第二期。而第一期项目正在威斯康星州的Madison、以及纽约州的 Rochester 进行，旨在支持现有业务增长，并将于2016年底部分完工。第二期项目计划跨越两年进行，这是一项把益生菌产能额外增加70%的、约1亿美元的投资。生产将采用新的大容量发酵罐和其它加工设备。

“该投资加强了我们对于益生菌行业的承诺。我们看到了全球的强劲增长，增加产能可支持我们业务伙伴的持续增长，从非常有利的市场趋势中捕捉机会。”杜邦营养与健康事业部总裁 Matthias Heinzel 说。“随着产能逐步扩大，我们将继续保持产品的高活性、稳定性和功效性，而所有这些使杜邦公司成为全球益生菌的领导者。在益生菌生产中，质量是至关重要的，我们在生产质量方面的美誉已经成为杜邦益生菌产品的一个差异化因素。”

益生菌正在被快速接受采用。根据 Natural Marketing Institute 的数据，美国消费者认知度达到了历史最高点(75%)。Euromonitor的数据显示了2015-2020年间全球每个区域的年复合增长率的增长情况， 从亚太的4.5%到南美的26%，这也反映了全球对益生菌的接受度。关注健康的消费者通过在其日常健康与养生计划中包含益生菌，从而解决个人健康问题。“消费者希望主动照顾自身健康，越来越转向使用益生菌来满足这种需求，”杜邦营养与健康事业部全球益生菌、发酵菌种及食品保鲜业务总裁 John Rea 说。“我们通过专有研究发现，消费者觉得益生菌提供了改善其整体健康与养生状态的好方法。他们看到益生菌在充满压力的快节奏生活方式中扮演‘平衡者’的角色。”

30多年以来，杜邦营养与健康事业部是全球益生菌科技、研究和生产的领导者。如今杜邦公司将通过微生物组方面的工作继续这一传统，研究益生菌对健康与养生的新用途。杜邦™丹尼斯克® HOWARU®优质益生菌、以及FloraFit®定制益生菌在美国 Rochester 工厂生产，能用于多种食品、饮料、膳食补充剂和动物营养产品。杜邦益生菌菌株的广泛的组合由深入的临床研究和文献支持，表明在支持免疫和消化健康方面的功效。杜邦益生菌能给消费者提供：

最广泛系列的、经临床文献支持的益生菌

新的产品型式应用

专业化的销售和技术支持

专家级的法律和法规支持

终端产品形式选择

杜邦营养与健康事业部能提供一系列可持续的、基于生物技术的配料以及先进的微生物检测解决方案，从而提供安全、健康和营养更丰富的食物，迎接全球在食物方面的挑战。通过与客户的紧密协作，杜邦将知识和经验转化为研发的激情，赋予市场无与伦比的客户价值。

创立于1802年的杜邦公司（纽约证交所代码：DD）凭借创新的产品、材料和服务，为全球市场提供世界级的科学和工程能力。杜邦公司相信，通过与客户、政府机构、非政府组织和思想领袖开展协作，我们协助提供应对各种全球性挑战的解决方案，包括为全球各地的人们提供充足健康的食物、减少对化石燃料的依赖，以及保护生命与环境。请登陆杜邦公司网站 www.dupont.com，了解更多公司信息以及杜邦对包容性创新的承诺。

英文版新闻链接：http://www.danisco.com/about-dupont/news/news-archive/2016/substantially-increase-probiotics-manufacturing-capacity/

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