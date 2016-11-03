元气寿司和风锅物温暖回归，这个冬天一起“锅”

广州2016年11月3日电 /美通社/ -- 元气寿司暖心锅物温馨回归，这一次，以顺应季节规律的时令食材作为精选美味，4种丰盛食材加乘4款风格迥异的汤底，多达16种味道的自由选择，一“锅”打尽，随心享受这个秋冬的超饕餮盛宴！



元气寿司秋冬锅物盛赏

4款食材包括多款时令海鲜、醇厚细嫩的牛肉、滋味豚肉以及健康素食的杂菌蔬菜；4款汤底包括酸甜浓郁的番茄汤底、日式锅物经典之选 -- 寿喜烧、清新香浓的蘑菇汤底，还有韩式酸爽的泡菜汤底，邀大家一起用舌头领略锅物的温暖奥义。

美好食材遇上极致汤底，完美搭档加乘释放食物的温暖。当海味碰撞清纯的番茄香味，清口鲜滑的海鲜还保留着紧致弹韧的完美质感，特选番茄海鲜锅特有的微甜的口感与海味纠缠起伏于齿颊间，颇具韧劲与弹性的海鲜保留着最原始的鲜甜。当十余种超丰盛新鲜蔬菜与杂菌搭配，遇见蘑菇熬制出的香浓汤底，杂菌与蔬菜既保留着原有的甘美与清甜，又充分汲取蘑菇汤底中香浓别致的精华，蘑菇杂菌蔬菜锅简单平凡的食材中释放出无穷回味，加倍升华锅物灵魂，素食也能带来大满足。当鲜嫩的豚肉投入融合骨头髓香与泡菜别致酸爽的汤底，泡菜豚肉锅地道的韩式泡菜风味充分打开舌尖上的每一个细胞，让食客全情享受这锅酸爽畅快的必试和食。经典日式锅物 -- 寿喜烧牛肉锅是每个秋冬都不能错过的美食，肥瘦比例恰当的牛肉与综合蔬菜紧紧相拥，经典寿喜烧味道久久萦绕于口舌之间，爽口蔬菜充分吸收高汤与肉汁的美味精华，貌似清爽无奇的搭配，却口口品出醉人甄味！



元气寿司暖心锅物四款完美搭档

2016年秋冬元气寿司和风锅物温暖回归，顺应时节的食物源于自然的恩赐，当本季最佳的时令食材遇见元气独家精心烹制的汤底，经火煮炉烧升腾起阵阵飘香，诠释花花世界中的锅物灵魂。花样食材与多种汤底的任性搭配，碰撞出令人惊喜的别致滋味，4种肉类与4种汤底变幻出16种奇妙味道，不管是一人食、两人餐还是三人行，总能找到那个适合自己的味道，这个冬天，超随心选择给自己超份量的宠爱。