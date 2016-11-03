强生 — 探索用更为创新的方式传递爱

上海2016年11月3日电 /美通社/ -- 以“创意，让公益更有力”为主题的2016金投赏·首届中国创意公益论坛于近期隆重开幕，这一全国公益盛会，不仅旨在激发公益项目的创意传播，奖赏最具影响力的公益领袖和品牌，更致力于推动创意界人士与公益组织的长期合作。论坛上，强生受邀作为特别嘉宾，与大家分享强生的公益创意项目。



强生 -- 探索用更为创新的方式传递爱

在会上，强生消费品中国个人护理业务总裁谢冰女士分享了强生“新生儿复苏”与“微笑行动”公益项目。谢冰女士强调，“为了呼吁更多社会力量的关注，我们一直在探索用更为创新的方式传递爱”，“新生儿复苏”项目的第一个十年里，强生成功地挽救了15万个新生命；而强生在中国贫困地区开展的“微笑行动”，也已为三万名唇腭裂患儿提供了免费手术机会重塑微笑。强生数十年的公益故事、公益成效与动人的传播创意，赢得全场观众阵阵热烈的掌声。

公益不同于慈善，不仅仅帮助个体解决存在的困难，更是站在社会使命的维度上，解决或优化社会问题。如何把公益做的有创意，更是考验一个公司的执行力和创造力。“用巨大的爱，做细小的事”是强生的公益信念。

创意公益在强生是一种文化，是建设精神建设团队建设品牌建设生意不可分割的一部分。强生将继续，用更为创新的方式传递爱，与更多关爱先行者一起努力，为实现“创意，让公益更有力”贡献自己的智慧与关爱。

新生儿复苏项目回顾：

新生儿窒息复苏用心守护每个新生命，在中国，每10个新生儿中就有一个出生时无法像正常宝宝一样顺畅呼吸。根据中国疾病预防控制中心2004年的统计数据，由于出生缺氧缺血性事件（或窒息），中国每年有超过7.3万名新生儿离开这个世界。然而，经过专业培训的医护人员通过及时规范的复苏治疗就可有效降低新生儿窒息造成的死亡率和致残率。

为满足当时这一迫切的医疗需求，强生利用自身的专业经验与资源优势，大力促进了“新生儿复苏项目”的引进和开展，并联合政府机构与国内外专业学会一同建立了“自由呼吸，生命之源 -- 新生儿复苏培训”项目，十年来，强生通过支持编译指南、引进教材、联系美国儿科学会的师资提供培训等项工作，以及不断引入全球最新的抢救设备和理念，为项目提供长期支持。截至目前，在全国31个省市，94%的医疗助产机构中，共计25万余医护人员参与了强生的项目培训，成功将新生儿窒息死亡率降低了81.6%。2014年，国家计生委出台规定：二级以上医院和妇幼保健院，应当安排至少1名掌握新生儿复苏技术的医护人员，政府层面的出台更是促进了项目的可持续发展。今年五月这个团队重聚北京，约定再奋斗五年，要把新生儿窒息死亡率降到零。



强生 -- 探索用更为创新的方式传递爱

2004年以来，强生每年帮助60万新生儿，建立生命的第一口呼吸。累计挽救了15万个新生命。强生将继续支持这一项目的深入开展，努力让每个宝宝都能够健康地出生、成长。

微笑行动项目回顾：

在中国，每25分钟，就有1位唇腭裂宝宝出生。他们通常无法正常进食和说话，更无法正常社交，无法展现灿烂微笑。实际上，45分钟的手术，就可以给予他们一个微笑的机会。2013年，强生携手非盈利公益组织“微笑行动”，在中国启动“重塑微笑，改善生活”项目，全力支持“微笑行动”，为中国贫困地图的唇腭裂孩子带来改变人生的机会。截至目前，通过公司产品和现金捐赠、员工志愿活动等，强生已为30,000名患儿重塑微笑。



强生 -- 探索用更为创新的方式传递爱

2015年5月，强生发起了“传递微笑”活动，通过“求转发、求捐款、求微笑”的线上形式，让全公司的员工参与募集善款、传递爱心。截至24日活动结束，仅仅一周时间，活动共募集爱心2,265份，帮助45个孩子重新绽放微笑。强生广大员工的倾力支持和热情参与，让爱心在此接力，微笑得以传递。

为了呼吁更多社会力量的关注，今年，强生启动了“为健康开跑”活动。3周，吸引到了超过14万人的加入，完成的总步数相当于地球和月球之间的往返距离。我们将爱心步数兑换为善款，成功为湖南浏阳地区20名贫困唇裂患儿开展手术。

对强生而言，这个项目已经超越了公益，成为了推动强生企业文化这一层更重要的意义。每个月，强生中国员工都会收到微笑行动志愿者招募信息的邀请函，强生鼓励员工在工作时间参加志愿者活动，并全程出资支持员工参加志愿服务。

员工不仅仅是看望受助的孩子，而是通过担任各类具体职能实际参与到志愿者服务中。强生员工通过这样的参与，得以实实在在地体会我们工作的重要意义 -- 为病患和医务人员提供治疗方法，也得以运用专业知识，先进的产品和技术，帮助患者取得更好的手术效果。

作为微笑行动的长期合作伙伴，强生支持那些守护天使的巨人，关爱每一位唇腭裂孩子的幸福健康。在未来，强生还希望能够为这个世界带来更多灿烂的笑容。