2016年第四届北京大数据与分析创新峰会将于11月在京隆重开幕

北京2016年11月3日电 /美通社/ -- 大数据与分析创新峰会是由世界领先的高端商务峰会领导者Innovation Enterprise举办的大数据行业盛会。此峰会足迹已遍布北美、欧洲、澳洲及亚洲的多个国家和地区，共聚集了来自全球五百强企业上千位大数据专家与业内翘楚，与上万名与会者分享大数据生态圈的精彩案例、实战经验以及开源技术的使用心得。

已经在北京成功举办了三年的大数据与分析创新峰会将于今年11月23-24日再次在北京丽晶酒店隆重召开。本届峰会将以“大数据科学成就商业成功”为主题，通过主题演讲、专家研讨会、互动问答、快速社交、社交午餐和宴饮等环节为与会者提供一个集学习交流与结识行业领袖于一体的高端对话平台。

目前，已有20多位国内外知名企业的资深数据专家和高管确认出席演讲，他们来自阿里巴巴、华为、百度、耐克、飞利浦、三星、滴滴出行、诺华制药等企业，将结合自身最佳实践经验与参会者分享：大数据终端使用机构在2017年遇到的最大挑战，2017年最关键的大数据技术，大数据技术趋势与Internet＋，消费者能够通过哪些步骤最大化大数据的优势，大数据和商业智能结合的优势，逻辑数据仓库，实时分析，消费者分析，社交媒体的角色与作用等热门话题。

新的亮点：本届北京大数据与分析创新峰会将于数字营销与策略创新峰会同期举办。届时，与会者将有机会参与两场峰会的全部环节，以多角度、多维度的方式全面了解大数据与数字化营销的行业趋势及挑战。

峰会详情请见峰会官网：https://theinnovationenterprise.com/summits/big-data-beijing-2016-cn/

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