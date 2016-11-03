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ADI推出首批严格符合IEC浪涌标准的RS-485收发器

2016年11月03日 10:00 编辑： 经理人网编辑
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北京2016年11月3日电 /美通社/ -- Analog Devices, Inc. (ADI)最近宣布推出业界首批通过4级EMC浪涌保护全面认证的RS-485收发器ADM2795E和ADM3095E，因此对外部瞬变电压浪涌抑制器件的需求将不复存在。电流隔离式ADM2795E（采用ADI iCoupler®磁隔离技术）和非隔离式ADM3095E可节省空间和元件数，缩短上市时间，并最大程度地避免合规性问题。这些器件提供的集成故障保护可防止潜在的破坏性电压损坏通信接口，避免因其导致电路失效、浪涌、静电放电(ESD)和布线错误。

ADI推出首批严格符合IEC浪涌标准的RS-485收发器
ADI推出首批严格符合IEC浪涌标准的RS-485收发器

因为这些新型RS-485收发器均经过必要的审批，设计人员使用时无需进行单独的设计、测试、验证和正式申请合规认证。并且，无需再使用外部保护元件，因此也无需根据用户选择的特定RS-485收发器匹配这些分立器件。对于RS-485端口密度更高的情况，这样还能简化BOM和节省板上的空间占用。

ADM2795E和ADM3095E RS-485收发器符合IEC61000-4-5 4级浪涌保护要求，工业IEC抗扰度标准（辐射、传导和磁场抗扰度）以及针对ESD、电快速瞬变(EFT)和浪涌的EMC保护要求。两款器件在整个3 V至5.5 V供电范围内均符合TIA/EIA RS-485/RS-422规范。此外，还提供评估板、IBIS模型、安全性和合规性证书，以及RS-485收发器视频和应用笔记，大大简化了设计导入过程。

重要规范包括：

  • 5 kV rms隔离式RS-485/RS-422收发器(ADM2795E)
  • IEC 61000-4-x认证隔离栅抗扰度(ADM2795E)
  • 高共模瞬变抗扰度：>75 kV/μs (ADM2795E)
  • RS-485 A、B总线引脚提供经认证的4级EMC保护
    • IEC61000-4-5浪涌保护(+/-4 kV)
    • IEC61000-4-4 EFT保护(+/-2 kV)
    • IEC61000-4-2 ESD保护
      • 8 kV接触放电
      •  +/-15 kV气隙放
    • IEC61000-4-6传导射频抗扰度(10 V/m rms)
  • RS-485 A、B引脚人体模型(HBM) ESD >+/-30 kV
  • RS-485总线引脚提供+/-42 V AC/DC峰值故障保护
  • 扩展共模输入电压范围为-25 V至+25 V
  • 在整个供电范围以及温度最高可达125摄氏度条件下符合TIA/EIA RS-485/RS-422规范

报价与供货

产品

隔离式

可提供样片

全面量产

起始单价（千片订量）

封装

ADM2795E

5KVrms

现已供货

现已供货

5.95美元/片

16引脚SOIC_W

ADM3095E

现已供货

2017年2月

4.50美元/片

16引脚SOIC_N

EVAL-ADM2795EEBZ 

现已供货

现已供货

75.00美元/片

评估板

EVAL-ADM3095EEBZ 

现已供货

2017年2月

50.00美元/片

评估板
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