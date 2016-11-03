国内大型海外医疗服务机构盛诺一家进驻宁波

宁波2016年11月3日电 /美通社/ -- 医疗不同于其他行业，领先的技术意味着更多生命被挽救，更多人拥有更好的生命质量。2016年11月2日，平安私人银行、中宏人寿，以及十多家权威媒体的见证下，秉承让国人享有一流医疗服务理念的“盛诺一家”在和义大道购物中心举行开业仪式，正式进驻宁波。作为国内大型海外医疗服务机构，盛诺一家拥有包括美国哈佛大学多家附属医院在内的全球数十家顶级医院资源，将为宁波人民搭建起直通国际顶级医疗服务的桥梁。

中国癌症治愈率30.9%[1]，美国癌症治愈率达到66.5%[2]；中国肺癌患者只能使用美国5年前就已上市的“旧药”，美国患者却能享有不断更新的、全球领先的靶向和免疫药物；中国安装心脏支架的患者需要终身服药抗凝，美国患者却有可降解支架，免去长期服药之苦。



盛诺一家董事长蔡强为宁波分公司开业致辞

出国看病，给生命多一种选择

对于很多人来说，常听说去北京、上海看病，可是远渡重洋去国外找“洋医生”，是不是还有点陌生？

那么，为什么要出国看病？出国看病对我们意味着什么？

“出国看病意味着生命拥有多一种选择，特别是对于癌症、心脑血管疾病、神经系统疾病等重症患者，以及眼癌、复杂先心病、白血病等重症儿童患者，很有可能是‘救命之选’。”盛诺一家创始人兼董事长蔡强表示，每年盛诺一家会帮助近千名患者去美英德日等国治疗，因为他们大多都已无法在国内找到理想的治疗方法。

统计显示，我国癌症治疗平均五年生存率仅为30.9%[3]，而美国则达到66.5%[4]，其中全美癌症排名第一的MD安德森癌症中心，大部分癌症的五年生存率达到80%以上。

与旅游机构推出的海外美容、抗衰老等轻医疗服务不同，盛诺一家自成立以来，一直坚持专注于“严肃”海外医疗，只关注生死攸关的重病，只与发达国家排名前十的权威医院合作，以确保患者享有先进、可靠、救命的医疗服务。

对于身体状况不允许出国，或者病情还没严重到需要出国的患者，以及出国前想知道国外有没有更好的治疗方案和药物的患者，也不用担心长时间舟车劳顿之苦。为了让患者“直通”美国大医生，盛诺一家还提供视频远程咨询服务，患者“足不出户”就能通过远程通讯设备，与国外顶级医院的专家面对面进行咨询，获得诊断和治疗意见，以供国内的治疗医生参考。

目前国内从事出国看病咨询与服务的机构很多，市场在增长的同时，也出现了良莠不齐、鱼龙混杂的问题。蔡强表示，辨别相关机构是否可靠实际很简单，核心就是看机构能否与国外医院有正式合作，能否出示国外医院授权书。

他表示，盛诺一家2011年4月与美国联盟医疗体系（PHS）正式签约，成为国内第一家获得美国权威医院官方认证的转诊机构。PHS旗下的医院包括美国哈佛大学医学院附属麻省总医院、布列根和妇女医院、丹娜法伯癌症研究院等著名医院。此外，盛诺一家还与美国哈佛大学医学院附属波士顿儿童医院、MD安德森癌症中心、梅奥诊所、克利夫兰医学中心、纪念斯隆凯特琳癌症中心，以及英国、德国、日本的近20家全球顶级医院签署正式合作协议，占据国内重症海外医疗服务市场70%以上市场份额。

布局宁波，进一步走近患者

盛诺一家成立于2011年，总部位于北京。短短几年间，盛诺一家已在在上海、广州等国内一线城市建立了核心服务团队，在美国波士顿、休斯顿、罗彻斯特、巴尔的摩、克利夫兰、纽约，英国伦敦，日本东京等地先后成立境外客服中心。2014年，盛诺一家获得国际著名投资机构红杉资本注资，进一步加快了从一线城市向其他经济发达地区纵深发展的战略布局。

在长三角地区，宁波分公司是继上海、杭州之后，盛诺一家成立的第三家公司。

蔡强表示，进驻宁波，密集布局长三角是看中了长三角地区的发展潜力。作为改革开放的排头兵，长三角一直是中国创新发展的先行者，而宁波在长三角地区合作与交流中也扮演着重要角色。国外新鲜事物，总是第一时间在长三角地区流行开。出国旅游如此，出国留学如此，出国看病又是如此。

“不久的将来，我们还将进驻温州，让更多的人了解出国看病，了解生病时、绝望时还有另一条路径。”盛诺一家创始人兼董事长蔡强表示，在盛诺一家服务的患者中，很大一部分来自长三角地区，近年来出国看病的患者数量一直保持两位数的增长。

此次进驻宁波，一方面进一步拉近了盛诺一家为长三角地区患者服务的距离，另一方面，也是盛诺一家新的发展战略 -- Shopping Mall（购物中心）战略布局的首次亮相。海外医疗服务机构进军国内大型购物中心，在行业内尚属首次。盛诺一家的 Shopping Mall 战略布局将逐渐覆盖国内经济发达城市，成为继进驻大型高端写字楼之外的又一发力点。

[1] Int J Cancer.2014 Sep 20.doi:10.1002/ijc.29227

[2] CA Cancer J Clin.2014 Jul-Aug;64(4

[3] Int J Cancer.2014 Sep 20.doi:10.1002/ijc.29227

[4] CA Cancer J Clin.2014 Jul-Aug;64(4