科技助力高原生态渔业 中国鲑鳟鱼国际精彩亮相

中国青岛2016年11月3日电 /美通社/ -- 11月2日-5日，第21届中国国际渔业展览会和中国国际水产养殖展览会在青岛拉开帷幕。作为中国鲑鳟鱼领域持续保持创新的主流品牌，盾安民泽龙羊峡携现代渔业技术亮相这一盛事。

近年来，我国渔业生产改变了单纯追求产量的粗放式增长方式，向生态化、技术化方向转型，国家也在重点扶植发展一批高标准的渔业基地。位于青海省位于共和县境内龙羊峡库区的青海民泽龙羊峡生态渔业有限公司成立于2008年9月，隶属于中国500强企业盾安控股集团，公司坚持以“生态优先，以养为主，加工、休闲渔业延伸发展”的方针，以建设现代渔业为目标，大力推进渔业基础设施建设和技术装备升级改造。



中国国际渔业博览会现场

科技助力新渔业

今年，农业部发布《“十三五”渔业发展规划》，指出渔业行业要牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享发展新理念，以加快推进渔业转方式调结构为主线，紧密围绕减量增收、提质增效、绿色发展的目标任务，加快推进渔业转型升级。

盾安旗下青海民泽龙羊峡生态渔业有限公司是渔业转型升级的代表企业，在养殖设备上，该公司引进挪威AKVA集团的全自动、抗风浪网箱、自动化投喂系统及Fishtak养殖软件系统等实现科技工业化养殖。在产能规划上，该公司拥有生产20000吨三文鱼鱼全自动加工流水线，383平方公里的养殖水库。截止今年10月，基地鲑鳟鱼网箱数达300个，养殖面积达到240000平方米，实现年产量1.5万吨，保持了良好的发展势头。未来三年，民泽龙羊峡还将进一步加大投入，扩大养殖规模，实现年出产鲑鳟鱼20000吨以上的目标，打造全国规模最大的冷水鱼养殖基地。

电商平台多元化助力品牌销量提升

2015年，民泽龙羊峡开启了全新的营销模式，与国内天猫、京东等电商互联网平台合作，独家线上经销龙羊峡品牌三文鱼加工食品，与实体经销商形成一种互补、互通、互惠的关系。同时也给用户带来了多元的购买渠道以及便捷的购鱼体验，也为当前国内水产的营销转型升级带来了新的探索。

紧随互联网和消费升级的发展潮流，龙羊峡品牌在产品和服务上都迎来了不断地突破。一向重视科技创新作为品牌发展的核心动力的盾安集团，将会在渔业产业现代化技术升级与智能方面投入更多心力，实现中国渔业加工消费升级。