119消防日，昆明消防及应急救援展看点多

中国昆明2016年11月3日电 /美通社/ -- 11月9日是全国消防日，由民政部紧急救援促进中心、云南省公安消防总队、云南省商务厅指导，云南省消防协会、云南省贸易促进会主办，广州立升展览服务有限公司承办，南亚网提供媒体支持的2016中国（昆明）东南亚·南亚消防安全暨应急救援技术展览会将在昆明滇池国际会展中心隆重开幕，展会将一直持续到11日。

作为东南亚、南亚消防及应急救援领域产品技术交流的专业展览展示和交易平台，昆明消防及应急救援展的展览面积达30000平米，汇集了来自20多个国家和地区的500余家参展商，专业观众预计将超过50000人次。

中国（昆明）东南亚·南亚消防设备技术交流展览会亮点提前看：

一是展览会展出内容丰富。此次展览会除了安排建筑防火、消防器材装备、应急救援设备、职业和个人安全健康防护用品等上万种产品之外，还将展出消防检测与认证、消防工程设计与施工、标准与规范、消防应用软件、刊物与传媒等相关内容，特别是一些高科技产品和个人防护类用品将在此次展览会上展出。同时，在展览会期间还将组织消防灭火救援演示、消防技术推广、消防知识教育培训、消防标准宣贯及消防技术报告等活动。

二是展览会举办意义重大。此次展览会是云南省第一次举办消防设备专业的展览会。云南省已与越南、老挝、柬埔寨、泰国、缅甸、马来西亚、新加坡、印度尼西亚、文莱、菲律宾、东帝汶、尼泊尔、不丹、印度、巴基斯坦、孟加拉、斯里兰卡、马尔代夫等国家和地区形成海外战略合作伙伴关系。本次展览会以“汇集全国消防产品、诚邀世界先进品牌、展示消防技术创新、联合区域国家共同创建消防安全、民族和谐”为主题，将以东南亚、南亚国际经济蓬勃发展为契机，把云南消防产品辐射中心的建设，放在国家“一带一路”、长江经济带、孟中印缅经济走廊、中国—中南半岛国际经济走廊建设等重大战略规划之中，积极向国内外推介和宣传最新的消防技术和先进的消防装备及产品，为消防产品生产、销售、开发和使用者之间架起展示、交流和贸易洽谈的桥梁和纽带,为我国政府各级消防机构、消防协会与东南亚、南亚及亚洲其他区域国家和地区的友好交流与合作创建全新平台。

三是展会设置公益展区 -- 弘扬消防文化，普及消防安全意识，展区现场将汇集大量的消防车模型以及消防历史照片，倡导我们要传承与弘扬消防精神，更要不断创新。

四是首设现场模拟体验区，消防急救先锋模拟游戏、消防动漫展示、模拟地震、模拟台风等现场模拟体验区，此次公益活动对于宣传消防知识、提高消防意识具有巨大的教育性和普及性，对未来消防事业从业者具有一定的启发意义。

五是同期活动高端、丰富：云南省消防总队119消防系列宣传活动启动仪式、云南省消防总队表彰大会、第二届国际安全产业高峰论坛 -- 权威对话、"Face to Face" 海外对接会，"Face to Face" 海外对接会将于11月10号下午14:00 - 17:00在昆明滇池国际会展中心会议室举行。现场将为入围对接会的参展企业与采购团队安排一对一的会见交流，打造双方对接贸易的便捷平台，实现互惠互利，助力消防安全及应急救援企业拓宽海外市场，塑造企业品牌形象，提高企业品牌知名度和影响力。

昆明消防及应急救援展更多精彩内容，诚邀您届时前来莅临现场，共襄盛举。参观热线：13620096767黄先生。

展区平面图：



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