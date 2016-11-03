天使投资人唐宁：越是资本寒冬越有利于甄别高质量的创业者

北京2016年11月3日电 /美通社/ -- 10月29日，在“宜信财富2016全球资产配置之私募股权投资高峰论坛”上，唐宁首次向外界披露了自己中国第一代天使投资人的身份，原来，达内教育、铜板街、每日优鲜、橘子娱乐、ONE……的背后，都有他的身影。

唐宁在做主旨演讲时回忆，早在北大读大一时，他就成了新东方的学员。后来，得益于俞敏洪慧眼识才，他还成了新东方的名师。正是这段参与新东方早期创业的经历，为他后来做天使投资人打下了基础。

众所周知，新东方是一个盛产投资人和创业家的圈子。目前活跃在资本市场上的投资人中，65%都与新东方有或多或少的渊源，坊间称之为“新东方系”。唐宁将这一现象归因于偶然中有必然。作为一名新东方老师，结交人群中，多是海归精英，而海归又是归国创业的高成功率人群。凭借人脉优势，唐宁很容易接触到优质的创业者和优质的企业。

2000年前后，美国的互联网泡沫破裂殃及国内，创业的热度退去。在沉寂的市场里，唐宁看到了光，他相继投资了达内教育、亿美软通、敦煌网、易才等企业。所以当谈到对现在资本寒冬的看法，唐宁表示，越是寒冬，越有利于甄别出高质量的创业者。因为在市场遇冷时仍然坚持的人，一定是出于兴趣和热情，有一种人所未及的坚定执着。而且，在所谓的寒冬进行投资，回报率必然高于市场转好之时。当企业不再被大量资本追捧，资本进入的价格、相应的条款都更为合理，投资者的选择也更加理智。

2006年，唐宁创立了华创资本，专注于投资和建设高成长性行业中处于早期和成长期的企业。凭借在新金融、新实业和新消费三大方向上的专注挖掘和经验积累，华创资本交出了一份靓丽的投资单：宜信、铜板街、每日优鲜、橘子娱乐、下厨房、Wish……几乎每个项目都已成长为各自细分领域的佼佼者。

除了华创，唐宁还有一块更大的阵地，那就是创立了宜信，一家拥有千亿规模的金融科技公司。在唐宁的带领下，宜信在每个历史性发展阶段，都是行业的引领者，甚至是行业规则的创立者。

长期在财富管理领域的深耕，令唐宁敏锐地发现了中国高净值人群存在着资产配置的真实需求，他深信，私募股权、风险投资、创业投资、天使投资能够给中国的高净值客户带来经济下行、前景不确定性大势之中的确定，而且，这种股权类的投资还应当走出国门，覆盖全球范围内更多样的增长机遇。

为了更好地满足客户对于中长期资产配置的需求，唐宁在宜信财富内部推动私募股权投资业务，并以母基金（FOF）的方式帮助客户有效分散风险，获取风险调整后的稳定回报。作为宜信财富全球资产配置中另类资产的一部分，宜信财富私募股权母基金已有百亿规模。目前宜信财富私募股权母基金已和威灵顿、KKR、IDG资本、顺为资本、真格基金、君联资本、启明创投等十多家全球知名基金建立了长期的战略合作伙伴关系。

今年，宜信还专门成立了一只新金融产业投资基金，聚焦于全球范围内新金融产业以及传统金融带来的新机会。目前该基金在进行的项目近40个，涉及大数据、信用评估、支付与交易、财富管理等多个金融创新领域。该基金已相继注资丹麦在线发票企业Tradeshift和应用区块链技术的美国支付公司Circle。

“不要因为走了太远，就忘记当初为什么出发”-- 可谓道出了唐宁的心声。如今，唐宁依然秉持“创新金融，普惠大众”的美好愿景，不遗余力地为那些真正能为社会带来福祉的企业送上资本寒冬里的一把火。