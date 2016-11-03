直挂云帆济沧海 — 青岛康尔生物工程有限公司创新发展纪实

中国青岛2016年11月3日电 /美通社/ -- 2016年9月27日上午，由中国医药卫生文化协会主办，青岛康尔生物工程有限公司承办的2016中国海洋+健康发展论坛在青岛南山美爵度假酒店举行。

在论坛上，国家卫计委原副主任、中国医药卫生文化协会会长陈啸宏、青岛市蓝色经济发展办公室主任任振刚发表主旨演讲，海洋界、健康界的多位资深专家学者进行了主题分享。专家们一致认为，21世纪人类必将拥抱海洋，回归海洋，海洋肩负呵护人类健康的使命，是推动经济发展不可或缺的重要力量。

康尔生物作为海洋健康产业的一支生力军，乘风破浪，开拓创新，取得了骄人的战绩，成为中国海洋生物医药的一颗闪耀的新星，初露锋芒。

海生万象 自然天成

地球曾是人类居住的美丽家园，茂密的森林、蔚蓝的大海、广袤的原野、碧绿的草原滋养着亿万生灵。可当21世纪的曙光刚刚吐白的时候，由于环境污染、化学合成药物的毒副作用、抗生素的滥用，造成人体免疫功能逐渐衰退，推动着恶性、慢性疾病的频频滋生和蔓延，癌症、艾滋病、心脑血管疾病、糖尿病等猖獗横行。

人类健康受到了最严重的挑战！于是，一场轰轰烈烈的“以自然之身养自然之道”的自然生态健康的现代生物科技革命浪潮席卷全球！

海洋，生命的摇篮，生命的发源地。当生态环境整体不堪，人们不得不把目光投向了“地球上最后一片净土”-- 海洋。

康尔位于中国蓝色经济区核心地带 -- 青岛，其母公司银色世纪健康产业集团创建于2005年，是集研究、生产、营销、科普四位一体的国际性健康产业集团，这是一个致力于海洋生物、天然植物等自然资源开发的高新科技企业。康尔生物则采用最新的直销模式，立足海洋，面向全球，2015年8月取得了国家商务部颁发的直销经营许可牌照，这也是青岛第一家内资直销企业。

科技驱动 以人为本

科技是康尔的立业之本。康尔生物董事长邹圣灿先生经过多年的科海追踪，他和他领导的科研团队提出和完成了“海洋生态自然健康”理论和实践，科研团队根据海洋生物活性物质高效、无污染等特性，同时配伍天然中草药精华，传承中医自然养生之道和君臣佐使的配方规律，深度挖掘组合、剂量和治疗之间的辩证关系，为传统医学和西方医学的融汇、互补和并肩共进搭建了一座桥梁，实现了一场全世界瞩目的传统医药现代化的革命。

邹圣灿和他的研发团队，从分子生物学和海洋生物活性物质的角度诠释了传统医学“平衡和谐”的真谛，进而在分子水平上继承和创新了海洋生物特色和辨证施治的现代医学精髓。科研团队通过采用高新技术对低值鱼虾贝进行深度开发，以海藻多糖、甲壳素、壳聚糖及其水解物研制药物和功能食品，目前通过这项技术已经研制出海惠元胶囊、深海矿物营养原液、甘舒平康胶囊等海洋新功能健康食品。

优良产品 赢得赞誉

生命源自海洋，美丽始于健康。康尔生物目前开发的“海卫仕健康食品”和“海洋滋美护肤品”满足了人类“回归自然 返璞归真”的需求，获得了海洋界、健康界的普遍赞扬与充分认可。

2015年10月24日，第十二届中国科学家论坛在北京人民大会堂开幕，康尔董事长邹圣灿先生荣膺“2015中国科技创新先进个人”，康尔荣评“2015中国科技创新先进单位”，同时，公司系列海洋保健食品被授予中国科学家论坛唯一指定推荐用品。

2016年1月26日，中央电视台《新闻联播》以《科技创新，拓展蓝色经济新空间》为题，对康尔母公司银色世纪健康产业集团就科技创新进行了专门报道，重点突出了公司在科技创新，拓展蓝色经济新空间，以及在生物芯片和甲壳素领域取得的突出成就。

2016年6月29日，银色世纪健康产业集团助力国家队征战里约奥运会，康尔旗下海洋生物系列保健产品 -- 海惠元胶囊和深海矿物营养原液系列健康食品荣膺奥运健儿指定保障产品，在众多备选企业中脱颖而出。

2016年4月8日，由青岛市企业联合会、青岛市企业家协会、青岛出版集团联合主办的“2015青岛年度经济成就奖”颁奖典礼在青岛市广播电视台演播大厅隆重举行。康尔公司凭借突出的创新力、成长性、责任力、影响力荣膺2015青岛年度最具创新力企业。

筑梦海洋 助力健康

海洋以博大的胸怀纳百川而不嫌其细流，容污浊且净化为碧水。海洋资源，天然生态，勃勃生机，取之不尽，这是大自然给予人类最好的馈赠。

今天的康尔人正满怀激情，以坚定的信念和开放的心态把康尔生物打造成海洋生物健康王国和国际健康产业的航母，遨游在人类生命绵延的海洋上，为千千万万的生命健康和安全保驾护航。正如邹圣灿所言，康尔生物的科学支撑点是海洋生物学、传统医学和现代营养学。通过科技研发和市场实践，康尔具有21世纪时代特征的海洋健康文化，包括生命科学前沿的科技文化、回归海洋回归大地的自然人文文化、人类健康传承和不断进取的创新文化，以及“天人合一 自然和谐”的生态养生文化。

康尔之路，是一条勇往直前的创新之路，是全球战略性 新兴产业之路；是科技与产业深度融合之路，是21世纪生命科学必经的发展之路，是“心宽广爱分享”的大爱之路，更是一条改善人类生活方式和提高生命质量的海洋特色之路。

乘风破浪会有时，直挂云帆济沧海！

在未来的发展道路上，无论是产品创新、科技创新，还是商业模式创新、企业文化创新，康尔将一如既往地把创新作为企业发展的动力之源，用创新驱动未来，用文化引领行动，在“蓝海之梦开启美好生活”战略思想的指引下，用切实行动响应国家大力发展蓝色经济产业的海洋战略，积极落实“健康中国”战略，不断依托雄厚的科研实力和丰富的高科技产品体系，充分发挥创新营销模式的优势，努力打造“海洋生物第一品牌”，构建健康事业大平台。

在路上，有梦想，向远方。