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浪潮（重庆）云计算中心正式揭牌

2016年11月03日 11:46 编辑： 经理人网编辑
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重庆2016年11月3日电 /美通社/ -- 11月2日，浪潮（重庆）云计算中心揭牌仪式在渝举行。重庆市政府市长黄奇帆，浪潮集团董事长兼CEO孙丕恕出席活动。

浪潮（重庆）云计算中心位于重庆两江新区水土国际云计算产业园，规划建设用地面积78.9亩，建筑总面积52611平方米，其主要性能标准将达到T3+标准，同时预留T4标准的升级空间；云计算中心全面建成后将容纳6500个机柜，具备15万台服务器的运营支撑能力，综合可靠性达到99.9985%，可为客户提供面向各类应用的IT支撑服务。该云计算中心是“浪潮云”七大核心节点之一，将同时为浪潮其他省市数据中心提供灾备服务。

浪潮集团董事长兼CEO孙丕恕表示，多年来重庆市大力发展以云计算、大数据等为核心的新兴产业，信息化建设水平国内领先；浪潮（重庆）云计算中心的正式揭牌是双方合作的重要里程碑，希望未来双方以此为抓手，推动重庆智慧城市建设，全面培育信息产业新业态，共同打造重庆市云计算、大数据产业生态圈。

重庆市政府市长黄奇帆表示，一直以来双方有着良好的合作基础，重庆市政府对浪潮在本地的发展十分满意；希望今后双方在大数据研发中心、智慧城市研究院等方面继续展开深入合作，加大人才培养和技术开发力度，为重庆市信息化建设带来强大的后发力量。

揭牌仪式上，浪潮与重庆两江新区签署投资服务协议。双方将以重庆两江新区为平台，建设浪潮（重庆）大数据中心项目，建立浪潮大数据展示中心，开展大数据采集、储存、分析、评估、征信等业务，并积极开放数据资源促进行业创新，培养行业技术人才，助推重庆两江新区云计算、大数据产业聚集发展。

同时，浪潮还与重庆广电集团、能源集团、重钢集团分别签署战略合作框架协议，共同推进企业信息化建设。

此次活动的举行将为重庆云计算、大数据产业发展再添新的动力，进一步促进重庆市软件和信息服务业发展。

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