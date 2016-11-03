TUV莱茵携海职院：打造德国双元制教育 培养高质量技能人才

海口2016年11月3日电 /美通社/ -- 德国莱茵TUV集团（以下简称：“TUV莱茵“）与海南职业技术学院（以下简称：“海职院”）在海口签署合作备忘录，联手实施德国“双元制”培养模式，以打造海职院“食品营养与检测”精品专业为开端，项目成功推进后，未来将在物流、养老、冷链等多个领域作进一步合作，共同致力于为海口培养高端质量管理人才和地方产业发展所需的专业技能型人才，为中国的质量建设打下更坚实的人才基础。



合作方合照

“海南职业技术学院是海南省高等职业技术院校的翘楚，在职业人才培养方面有着非常丰富的办学经验，也取得了丰硕的成果。”TUV莱茵集团莱茵学院与生命关怀服务全球执行副总裁Markus Dohm表示，TUV莱茵此次携手海职院，联手打造德国“双元制”模式的精品专业，是一次大胆的革新和尝试，TUV莱茵将投入其在产品安全检测和职业教育方面庞大的专家资源和实践经验，保障项目的顺利开展及成功。



TUV莱茵集团莱茵学院与生命关怀服务全球执行副总裁Markus Dohm为签约仪式致辞

根据合作协议，双方将着重对教师进行培训，逐步提升海职院教师团队的专业素质和实施职业教育的教学能力；对海职院现有的食品营养与检测专业和更多与地方产业发展相关的专业，按照德国“双元制”模式进行专业建设的改造、课程开发与引进；以及 “双元制”职业教育专业实训基地的建设等方面展开深入合作，其目标是培养出既符合TUV莱茵的个人资格认可证书要求，也能通过行业认可、掌握相关理论知识和实用技术的高端技能型专门人才。

引进德国职业教育的特色：双元制

“双元制”（Dual System），指的是职业学校作为“一元”，企业或公共事业单位等校外实训场地作为另“一元”。德国“双元制”职业教育制度着重培养学生的职业技能和实践能力，其最大的特点在于坚持“学用一致”的原则，以理论与实践相结合的运行机制，解决培训制度与就业制度的衔接，从而使大多数年轻人在正式就业前即可掌握一门从业技能和知识。

据德国联邦统计局数据显示，每年有超半数的青少年选择双元制教育，在接受常规学校教育的同时，也要在企业中接受职业培训。德国以法律的形式来规范校企合作必须融入到职业教育制度里，通过成功的职业教育，这些“学徒”们日后会成长为具备“工匠精神”的产业技术员。在德国，TUV莱茵拥有10所职业院校，30多个专业，每年为德国培养几千名年轻技术人才。

此前，TUV莱茵在国内已和深圳市工会、深圳市第三职业技术学校、南通职业大学、广州市轻工技师学院等多所院校和机构展开不同程度的合作，输出德国的职业教育理念和技能培训的经验。内容包括：“双元制”专业改造、TUV PersCert 职业资格认证的合作、实训室建设、游学项目以及网上课程等。

“TUV莱茵学院是由德国劳动部及工商企业委任的德国职业教育培训机构，我们在职业教育方面有非常丰富的专家资源和实践经验，”Markus Dohm表示，“希望我们在职业教育方面的能力和优势能为中国职业教育的发展提供支持和帮助，莱茵学院在未来将继续为中国客户提供全方位的职业教育服务解决方案。”