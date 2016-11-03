安东油服与FLOTEK签订战略合作协议并委任非执行董事

香港2016年11月3日电 /美通社/ -- 中国领先的独立油气田技术服务供应商安东油田服务集团（“安东油服”或“本集团”；香港联交所股票代号：3337）欣然宣布，本集团与 FLOTEK Chemical, LLC (“FLOTEK”) 签订了一份深度技术合作协议，根据此协议规定，FLOTEK 授予安东其核心技术 CnFR 的独家合作权，合作的领域包含中国地区，以及本集团全球市场网络中具有市场优势，可大力推进该产品销售的其他地区。合作方式是由 FLOTEK 提供核心技术，安东负责在油田服务环节提供技术推广和增值服务，同时，双方决定在其他的产品领域进行开放式的全面合作。协议的有效期为三年，协议到期后，双方如无问题，协议可延续执行。同时，FLOTEK 公司的董事会主席 John William Chisholm（“Chisholm先生”）先生获委任为本集团的非执行董事。

FLOTEK 公司是一家美国的油田技术服务公司，近年来 FLOTEK 核心的纳米增产技术产品在美国作为先进的技术得到了持续的发展，特别在页岩气等非常规市场拥有很好的表现。该技术产品作为油田增产技术中的一种添加液，可以很好的提高增产效率。该技术的核心材料为柠檬烯，FLOTEK 是美国最大的柠檬烯生产商。FLOTEK 的董事会主席 Chisholm 先生加入安东，将会大力推进本集团与FLOTEK的技术合作，在其加入董事会后，Chisholm 先生将在国际化技术合作以及战略发展方面对本集团发挥重要作用。

在此之前，安东与 FLOTEK 已联合在目标市场进行技术推广，目前已得到客户的积极反馈，并已收到众多客户对此项技术的使用需求。通过此次合作，将带动安东化学产品线的整体发展并使安东的化学产品线有突破的收入增长，同时，此次合作也使得 FLOTEK 产品依托安东的市场网络进行推广，从而能够降低其市场推广成本，为其增加收入。

油田化学技术是油气田开发非常重要的一项技术，本集团董事会主席罗林先生表示：“通过机械工具方式增产是过往油田开发技术的亮点，未来技术发展是通过化学方式增产。此次的合作使得本集团的油田化学产品线继续保持行业的领先地位。通过国际化的技术合作等轻资产模式，建设高效的增产技术和低成本的服务相结合的核心竞争力，将作为集团的一项长期战略措施。”

FLOTEK 董事会主席、总裁兼 CEO - Chisholm 先生表示：“我代表 FLOTEK ，受邀加入安东石油的董事会，作为安东石油的非执行董事，深感荣幸，同时我也期待我可以将我在石油行业的经验和理解带予安东。不仅我会为安东履行我的董事职责，FLOTEK 也已经做好全面准备，将与安东在中国市场以及安东其他提供服务的市场在新技术上开展合作，以提升油气开发效率。我相信，结合安东与 FLOTEK 的技术优势，将会帮助提升油井增产效率，同时，也会帮助双方共同实现可观的业绩增长。”

关于安东油田服务集团

安东油田服务集团（香港联交所股票代号：3337）是中国领先的独立一体化油田工程技术服务供应商。本集团的产品与服务覆盖油气资源开发及生产生命周期的全过程，包括一体化服务、钻井服务、完井服务、采油服务以及管材服务，建立了中国企业优势地区全球市场全覆盖网络，包含中国、中东、中亚非、美洲等14个国家。本集团为油公司解决油气田增产、提速、降本及安全环保的难题。本集团的快速增长受惠于中国的资源优势及海外市场的业务扩充，现已成为中国最佳的民营油田工程技术合作伙伴，全球最佳的中国合作伙伴。本集团的战略目标是成为立足于中国的全球领先的油田技术服务公司。