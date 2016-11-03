2017年青年农业峰会将在欧洲首都举行

青年思想领袖为未来农业挑战提出解决方案

拜耳携手 Groene Kring 及 Federation des Jeunes Agriculteurs，在比利时布鲁塞尔共同举办第三届全球青年农业峰会

现在，峰会诚邀青年领袖报名参加

征文报名请访问www.youthagsummit.com，截止日期2017年1月13日

北京2016年11月3日电 /美通社/ -- 在年轻一代逐渐远离农业生产、世界人口预计在2050年达到一百亿的背景下，我们亟需研发出极具远见性思维及创新性的长期解决方案，帮助新一代的食品生产者克服全球农业挑战。这正是拜耳及两个比利时青年农民协会 -- Groene Kring和Federation des Jeunes Agriculteurs，诚邀全世界的青年思想领袖报名参加全球青年农业峰会的原因。该峰会将于2017年10月9-13日期间在比利时布鲁塞尔举行。

会上，约100位来自全球的青年代表将互相交流想法，共同研发方案，并就全球面临的最严峻挑战之一进行开放式讨论：如何才能通过可持续的方式为全球人民供给粮食？报名方式：18 - 25岁的青年需提交一份征文，阐述粮食安全问题背后的原因，以及粮食安全给不断增长的世界人口带来的影响。征文议题以联合国可持续发展目标为基础。青年农业峰会选择正文的重要标准是：征文中是否提出独到见解并展现出热情。征文报名截止日期为2017年1月13日。访问www.youthagsummit.com，了解峰会报名详情。

2015年，青年农业峰会在澳大利亚堪培拉举办，来自33个国家的参会代表共同发表了堪培拉青年农业声明。该声明是一个行动倡议的方案，为全球青年如何对全球食品安全做出积极的贡献提出了建议，并于会后，提交至位于罗马的联合国全球粮食安全委员会。“来自33个国家，拥有不同教育背景的100位代表，将多种独特的见解及建议融合在一起，为全球性难题的提出解决方案。看见所有人积极地面对挑战，形成统一战线，应对全球饥饿问题，我感到十分激动。”2015年参会的肯尼亚代表 Samba Ouma Zablon 回忆道。当时他作为峰会代表，将声明提交至联合国。2017年，这一活动将在欧洲首都继续举行。

2015年，来自中国的三名学生在征文比赛中胜出，荣幸地参加了堪培拉峰会，他们分别是来自浙江农林大学的单幼霞，来自清华大学生物学系的胡璞，以及目前就读于早稻田大学亚太研究科的张文勰。他们提交的解决方案涉及合成生物学、垂直农场和植物工厂等方面。

“我们很高兴能够成为下一届布鲁塞尔青年农业峰会的主办方之一。”FJA 秘书长 Guillaume Van Binst 说道。“FJA致力于动员利益相关方，组织倡议，向农民和广大群众发表演说。还有什么是比这次全球著名的活动更好的平台呢？”Groene Kring 全国主席 Giel Boeyagrees 说道，“布鲁塞尔是汇聚全球青年农民共同面对未来农业挑战、应对全球饥饿问题的理想地点。”

拜耳作物科学比荷卢经济联盟总裁 Damien Viollet 补充道：“比利时是理想的倡议地。它是欧洲的中心，各国政府、跨国企业、民间团体和媒体都在这里占有一席之地，影响、塑造整个欧洲大陆乃至全世界。”

青年农业知识评估

峰会的长期目标不仅是激发代表们思考，还要鼓励他们行动。由于许多青年逐渐远离农业生产，不知食物从何而来，因此显然需要提升年轻一代了解农业知识。这也是拜耳自2015年夏季起，在11个国家发起青年农业知识评估调查的原因。[1] 青年农业知识评估调查显示，绝大多数年轻人不知道作物何时成熟，何时收割。全球范围内，知道蜡制品源于动物的年轻人不到四分之一。在英国，只有四分之一的人准确知道酿酒葡萄在秋天成熟，而美国的年轻一代都不知道香料是由植物干燥而来。此外，该调查还显示，学历高的人不见得拥有更丰富的农业知识。

“拜耳旨在鼓励年轻人学习农业知识，启发年轻一代的农业专家。借助2017年青年农业峰会、农业奖学金以及学生实验室和在线实践学习等方式，我们希望能够鼓励年轻人更多地学习可持续化农业和食品供应的知识，突出科学和创新的重要作用。” 拜耳作物科学全球公共关系和政府事务及人力资源总监 Bernd Naaf 说道。

关于青年农业峰会

青年农业峰会是一个全球青年大会，旨在激励农业及相关领域的下一代青年领导者，并为他们之间的相互交流沟通提供平台。来自全球的100名18-25岁的农业领袖，将齐聚峰会，分享他们的视角，就全球最严峻的问题之一展开放式对话：如何应对全球饥饿问题？青年农业峰会是农业教育计划的一部分，旨在提高全球各地对粮食和农业的认识。

敬请登录网站www.youthagsummit.com，了解有关峰会的更多信息。

了解更多关于农业教育计划信息，请访问 www.ag-education.bayer.com

关于 Groene Kring

Groene Kring (GK) 是位于比利时佛兰德斯的青年农民协会，拥有约3500名会员。GK 通过各种活动，团结青年农民，促进会员间的交流。此外，GK 还组织创业教育，推动家庭式农业经营模式的传播。协会旨在在地区、全国乃至全球层面上保护青年农民的利益。最后，GK 还致力于提升农业领域的整体形象。欲了解更多信息，敬请访问：www.groenekring.be

关于 Federation des Jeunes Agriculteurs

Federation des Jeunes Agriculteurs (FJA) 是一个代表瓦隆地区全体青年农民的青年农业组织。FJA 代表了2800名会员在全国和欧洲开展倡议、发表见解。该组织还安排培训课程，被农业生产者和农业专家视为职业培训中心。

欲了解更多信息，请访问 www.fja.be

拜耳 -- 科技创造美好生活

拜耳是一家在医药保健和农业等生命科学领域拥有核心竞争力的全球性企业。拜耳的产品与服务旨在造福人类，提升其生活品质。与此同时，集团致力于以创新、成长与高盈利能力创造更多价值。拜耳公司致力于可持续发展的原则，并努力成为承担社会与道德责任的企业公民。2015财年，拜耳公司员工数达到117,000余名，销售额达463亿欧元。资本支出达26亿欧元，研发开支达43亿欧元。这些数据涵盖了高科技聚合物材料业务。这部分业务从母公司分离，成立名为科思创的独立公司，并于2015年10月6日成功上市。欲了解更多信息，请登陆 www.bayer.com 进行查看

编者注：

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前瞻性声明

本新闻稿包括拜耳公司管理团队基于当前设想和预测所作的前瞻性声明。各种已知和未知风险、不确定性和其它因素均可能导致公司未来的实际运营结果、财务状况、发展或业绩与上述前瞻性表述中所作出的估计产生实质性差异。这些因素包括在拜耳官方网站 www.bayer.com 上公开的拜耳各项报告。拜耳公司不承担更新这些前瞻性声明或使其符合未来事件或发展的责任。

[1]全球研究机构 GMI Lighthouse Research 通过在线访谈，对3300名18 - 25岁的人进行调查研究，并生成了大量数据。这些数据由德国杜塞尔多夫大学的 Joachim Klewes 博士和他的团队进行了分析解读。