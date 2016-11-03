中芯深圳启动华南首条12英寸集成电路生产线项目

中国深圳2016年11月3日电 /美通社/ -- 中芯国际集成电路制造有限公司（简称“中芯国际”，纽约证交所股票代码：SMI，香港联交所股票代码：981），世界领先的集成电路晶圆代工企业之一，中国内地规模最大、技术最先进的集成电路晶圆制造企业，宣布正式启动中芯深圳12英寸集成电路生产线项目，这将是华南地区第一条12英寸集成电路生产线。

配合物联网时代对于集成电路芯片大规模的需求，中芯深圳将在现有厂区已建好的厂房内，启动建设一条12英寸集成电路生产线，产品方向定位于主流成熟技术。该项目计划2016年底开工，目前一些相关二手设备已采购完成，预计2017年底投产，届时将根据客户需求扩充产能，预期目标产能将达每月4万片晶圆。

中芯国际深圳公司位于深圳市坪山新区，2014年12月建成华南地区第一条8英寸集成电路生产线，目前已实现3万片月产能，未来还将根据市场需求持续扩充产能。

中芯国际董事长周子学博士表示：“深圳是中国最大的电子信息产业基地，汇聚了几百家集成电路设计公司、系统整机及设备企业。感谢深圳市政府对集成电路产业的重视，中芯国际在深圳有一条运营良好的8英寸生产线，启动12英寸生产线项目，将进一步完善中芯国际的产能布局，更好地服务客户，并推动深圳集成电路产业链进一步完善发展。”

关于中芯国际

中芯国际集成电路制造有限公司（“中芯国际”，纽交所代号：SMI，港交所股份代号：981）， 是世界领先的集成电路晶圆代工企业之一，也是中国内地规模最大、技术最先进的集成电路晶圆代工企业，提供0.35微米到28纳米不同技术节点的晶圆代工与技术服务。中芯国际总部位于上海，拥有全球化的制造和服务基地。在上海建有一座300mm晶圆厂和一座200mm超大规模晶圆厂；在北京建有一座300mm超大规模晶圆厂和一座控股的300mm先进制程晶圆厂；在天津和深圳各建有一座200mm晶圆厂；在江阴有一座控股的300mm凸块加工合资厂；在意大利有一座控股的200mm晶圆厂。中芯国际还在美国、欧洲、日本和台湾地区设立行销办事处、提供客户服务，同时在香港设立了代表处。详细资讯请参考中芯国际网站 www.smics.com。

安全港声明

（根据1995 私人有价证券诉讼改革法案）

本次新闻发布可能载有（除历史资料外）依据1995 美国私人有价证券诉讼改革法案的“安全港”条文所界定的“前瞻性陈述”。该等前瞻性陈述，包括“二零一六年第三季指引”、“资本开支概要”和包含在首席执行官引言里的叙述，乃根据中芯对未来事件的现行假设、期望及预测而作出。中芯使用“相信”、“预期”、“打算”、“估计”、“期望”、“预测”、“目标”或类似的用语来标识前瞻性陈述，尽管并非所有前瞻性声明都包含这些用语。这些前瞻性陈述涉及可能导致中芯国际实际表现、财务状况和经营业绩与这些前瞻性陈述所表明的意见产生重大差异的已知和未知风险、不确定性因素和其他因素，以及其他可能导致中芯实际业绩、财政状况或经营结果与前瞻性陈述所载资料存在重大差异的因素，其中包括半导体行业的景气回圈、对我们产品的需求改变、市场竞争、对少数客户的依赖、未决诉讼的颁令或判决、半导体行业高强度的智识产权诉讼、终端市场的财务稳定、综合经济情况和货币汇率浮动等相关风险。

投资者应考虑中芯呈交予美国证券交易委员会（“证交会”）的文档资料，包括其于二零一六年四月二十五日以20-F表格形式呈交给证交会的年报，特别是在“合并财务报表”部分，且中芯不时向证交会（包括以6-K 表格形式），或香港交易所（“港交所”）呈交的其他文件。其他未知或不可预测的因素也可能对中芯的未来结果，业绩或成就产生重大不利影响。鉴于这些风险，不确定性，假设及因素，本次新闻发布中讨论的前瞻性事件可能不会发生。请阁下审慎不要过分依赖这些前瞻性陈述，因其只于声明当日有效，如果没有标明陈述的日期，就截至本新闻发布之日。除法律有所规定以外，中芯概不负责因为新资料、未来事件或其他原因引起的任何情况，亦不拟更新任何前瞻性陈述。

中芯国际媒体联络：

丁洁帅

电话：转16812

电邮：Terry_Ding@smics.com

中芯国际投资者联络：

电话：转12804

邮件：ir@smics.com